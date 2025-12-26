Większość kierowców zatrzymywanych podczas świątecznych powrotów powtarza to samo: "Przecież piłem wczoraj, czuję się świetnie". Niestety, w starciu z policyjnym alkomatem subiektywne samopoczucie nie ma znaczenia. 26 grudnia drogówka skupia się na wyłapywaniu osób, które przeliczyły się z tempem metabolizowania alkoholu po świątecznych kolacjach.

Mandat za alkohol 2025. Ile zapłacisz za 0,2 promila?

Zgodnie z taryfikatorem, stan po użyciu alkoholu, czyli przedział od 0,2 do 0,5 promila, jest traktowany jako poważne wykroczenie. Jeśli badanie wykaże wynik w tym zakresie, funkcjonariusz nakłada mandat w sztywnej kwocie 2500 zł. Kara finansowa to jednak dopiero początek kłopotów, ponieważ konto kierowcy automatycznie zasila 15 punktów karnych. Sprawa trafia do sądu, który obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do nawet 3 lat.

Prawdziwy dramat zaczyna się jednak po przekroczeniu progu 0,5 promila. Wtedy jazda przestaje być wykroczeniem, a staje się przestępstwem zapisanym w Kodeksie karnym. W takim przypadku nie ma już mowy o mandacie - sprawca staje przed sądem jako oskarżony. Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 3, wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów oraz ogromne obciążenie finansowe. Sąd ma obowiązek orzec świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym w wysokości co najmniej 5000 zł, choć kwota ta może sięgnąć nawet 60 tysięcy złotych.

Kiedy policja może zabrać auto? Przepisy o konfiskacie pojazdu

W te święta nad kierowcami wisi jeszcze surowszy bat w postaci przepisów o przepadku pojazdu. Jeśli badanie wykaże powyżej 1,5 promila, policja dokonuje tymczasowego zajęcia samochodu już na miejscu kontroli. Warto jednak wiedzieć, że nie zawsze oznacza to natychmiastowy przyjazd lawety. Jeśli w aucie znajduje się trzeźwy pasażer z prawem jazdy, może on przejąć opiekę nad pojazdem, choć sam sprawca traci prawo do dysponowania mieniem.

Ostateczny los samochodu rozstrzyga sąd, który może orzec jego przepadek na rzecz Skarbu Państwa. Dopiero po prawomocnym wyroku auto trafia na licytację komorniczą organizowaną przez urząd skarbowy. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej w przypadku aut w leasingu lub firmowych. Ponieważ samochód nie należy wyłącznie do kierowcy, nie zostanie on odebrany właścicielowi, ale sprawca będzie musiał wpłacić jego pełną wartość rynkową do budżetu państwa z własnej kieszeni.

Jak sprawdzić trzeźwość przed jazdą? Darmowe badanie alkomatem

Jedynym sposobem, by mieć całkowitą pewność przed trasą, jest weryfikacja trzeźwości w sposób profesjonalny. Nie należy ufać wirtualnym alkomatom dostępnym w aplikacjach, ponieważ nie uwzględniają one indywidualnego tempa spalania alkoholu ani rodzaju spożytych posiłków.

Najbezpieczniej jest podejść na najbliższy komisariat policji. Badanie alkomatem stacjonarnym jest bezpłatne i anonimowe, a policjanci nie wyciągają konsekwencji wobec osób, które chcą się upewnić co do swojego stanu przed zajęciem miejsca za kierownicą. To dziesięć sekund, które pozwala z czystym sumieniem ruszyć w drogę. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, najrozsądniejszą decyzją jest przełożenie podróży o kilka godzin, by uniknąć kary, która zrujnuje twój domowy budżet.

