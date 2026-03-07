Lusterka w samochodzie mają ukryte funkcje. Wystarczy ruch ręką

Spis treści: Automatyczne opuszczanie lusterka przy cofaniu Jak włączyć pamięć ustawień lusterek? Jak włączyć podgrzewanie lusterek? Jak działa lusterko fotochromatyczne?

Lusterka to nie tylko powierzchnie, które odbijają to, co znajduje się obok lub za samochodem. W wielu przypadkach znacząco ułatwiają one jazdę autem niwelując refleksy świetlne czy oślepiające reflektory pojazdów za nami. Oto kilka ukrytych funkcji lusterek, które warto znać.

Automatyczne opuszczanie lusterka przy cofaniu

To jedna z najbardziej przydatnych i jednocześnie najmniej znanych funkcji lusterek w samochodach z elektryczną regulacją. W wielu atach wystarczy przed włączeniem biegu wstecznego nacisnąć przycisk regulacji lusterka po stronie, którą chcemy obserwować - po wrzuceniu wstecznego lusterko automatycznie pochyli się w dół, pokazując krawężnik i dolną część samochodu. Po zakończeniu manewru i wyłączeniu biegu wstecznego lusterko wraca do zapamiętanej pozycji.

W zależności od marki i modelu funkcja może dotyczyć tylko lusterka po stronie pasażera, tylko po stronie kierowcy albo obu jednocześnie. W niektórych samochodach trzeba ją aktywować w ustawieniach komputera pokładowego, w innych działa domyślnie.

Jak włączyć pamięć ustawień lusterek?

Samochody wyposażone w elektrycznie regulowany fotel kierowcy z funkcją pamięci ustawień zapamiętują nie tylko pozycję siedziska, oparcia i kolumny kierowniczej (jeśli ta jest również regulowana elektrycznie), ale też kąt ustawienia obu lusterek bocznych. To funkcja, którą doceni każdy, kto dzieli samochód z innym kierowcą. Zamiast po każdej zmianie kierowcy regulować oba lusterka, wystarczy nacisnąć przycisk z przypisanym numerem profilu, a fotel i lusterka ustawią się w zapamiętanej pozycji. W wielu autach profil ustawień można powiązać z konkretnym kluczykiem lub kartą, dzięki czemu samochód rozpoznaje kierowcę już w momencie odblokowania zamków.

Jak włączyć podgrzewanie lusterek?

Zimą na lusterkach bocznych zbiera się szron, lód i śnieg, które ograniczają widoczność czasem bardziej niż zaparowana szyba. Funkcja podgrzewania lusterek rozwiązuje ten problem w kilka minut, ale nie w każdym samochodzie włącza się tak samo. W wielu modelach, szczególnie w autach koncernu Volkswagena, podgrzewanie lusterek nie uruchamia się automatycznie po włączeniu nawiewu na szybę ani po naciśnięciu przycisku ogrzewania tylnej szyby - trzeba je włączyć osobno, przekręcając pokrętło regulacji lusterek w odpowiednią pozycję oznaczoną symbolem grzałki. W innych samochodach podgrzewanie lusterek jest sprzężone z ogrzewaniem tylnej szyby i włącza się tym samym przyciskiem.

Jak działa lusterko fotochromatyczne?

Odbicie reflektorów pojazdu jadącego z nami w lusterku wstecznym potrafi oślepić na tyle, że trudno ocenić odległość od pojazdu z przodu. Lusterka fotochromatyczne, nazywane też elektrochromatycznymi, rozwiązują ten problem. Czujnik światła wykrywa intensywne oświetlenie zza samochodu i stopniowo przyciemnia powierzchnię lusterka, redukując odblaski bez konieczności jakiejkolwiek ingerencji kierowcy. Gdy źródło światła znika, lusterko wraca do normalnej przejrzystości.

