W skrócie Kierowcy mają obowiązek usuwania lodu z pojazdów zgodnie z przepisami Prawa o ruchu drogowym.

Za nieodśnieżony pojazd grozi mandat do 3 tys. zł oraz 12 punktów karnych, a w przypadku wypadku – nawet kara więzienia.

W razie uszkodzenia pojazdu przez lód spadający z ciężarówki, konieczne jest zabezpieczenie dowodów i zgłoszenie zdarzenia ubezpieczycielowi OC lub policji.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Zasadniczo każdy kierowca ciężarówki i samochodu osobowego ma obowiązek dbać o to, aby jego pojazd był wolny od lodu. Wynika to wprost z ustawy Prawo o ruchu drogowym. Artykuł 66.1 tejże mówi wprost: "Pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę".

Rampy do odśnieżania ciężarówek

To specjalne stanowiska zlokalizowane zwykle na MOP-ach, gdzie kierowcy aut ciężarowych mogą odśnieżyć i "odlodzić" przyczepy. Do końca 2026 roku ma ich być łącznie ponad siedemdziesiąt, już dziś działa ich łącznie dwadzieścia cztery (plus jedna dmuchawa). Jednak brak rampy nie zwalnia kierowcy z obowiązku przygotowania pojazdu. Za nieodśnieżony pojazd, niezależnie od tego, czy to osobówka czy auto ciężarowe, kierowca może otrzymać mandat w wysokości do 3 tys. zł i 12 punktów karnych.

Gdy rezultatem spadającego lodu jest coś więcej niż uszkodzenia samochodu, kierowca takiego nieodśnieżonego pojazdu może nawet iść do więzienia na trzy lata lub osiem, jeśli tafle spowodowały wypadek ze skutkiem śmiertelnym.

Lód uszkodził mi samochód. Kto pokryje szkody?

Jeśli z ciężarówki spadła bryła lodu i uszkodziła pojazd, należy przede wszystkim zachować spokój. Gdy dalsza jazda jest możliwa, lepiej nie zatrzymywać się na autostradzie, tylko, w miarę możliwości, zanotować numer rejestracyjny przyczepy lub ciągnika siodłowego. Pomoże to w kontakcie z ubezpieczycielem OC właściciela pojazdu . Dla celów dokumentacyjnych warto też zanotować dane kontaktowe świadków, jeśli tacy byli.

Problem w tym, że w wielu wypadkach kierowcy ciężarówek nie są świadomi incydentu - po prostu kontynuują jazdę. W takiej sytuacji należy zadzwonić na numer alarmowy i poinformować dyspozytora o zdarzeniu. Prawdopodobnie wyśle on patrol na miejsce lub też skieruje go w kierunku, w którym zmierzała ciężarówka. Jak mówi multiagent ubezpieczeniowy, Robert Szubstarski z firmy Pośrednictwo Ubezpieczeniowe z Wrocławia, "Jeśli świadkowie zdarzenia dysponują nagraniami z wideorejestratorów, będzie to mocny dowód dla ubezpieczyciela, który odszkodowanie powinien wypłacić z polisy właściciela ciężarówki - tak jak w przypadku stłuczki czy kolizji. Jednak bez twardych dowodów z naszej strony zdarza się, że kierowca nie przyznaje się do winy. Wtedy, po zgłoszeniu incydentu policji, funkcjonariusze mogą spróbować kontaktu z GDDKiA, której kamery monitorują niektóre fragmenty dróg. Może to być jednak czasochłonna procedura."

Niestety, jeśli nie dysponujemy dowodami ani nie mamy świadków zajścia, a kierowca ciężarówki się oddalił, udowodnienie mu winy może być trudne, żeby nie napisać niemożliwe. Szczególnie, jeśli kierowca odmówi wyjaśnień lub zaprzeczy. Wówczas, jak radzi Robert Szubstarski, "pozostaje nam skorzystanie z własnej polisy AC - co niestety będzie kosztowało nas utratę części zniżek. Wbrew obiegowej opinii samo ubezpieczenie Auto Casco nie jest jednak takie drogie".

Nowa Toyota RAV4 deklasuje spalaniem. Nawet 4,9 l/100 km INTERIA.PL