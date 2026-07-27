W skrócie Od 2026 roku kary za brak OC wzrosły, ponieważ są powiązane z podwyżką minimalnego wynagrodzenia, która wynosi obecnie 4806 zł brutto.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny automatycznie wykrywa przerwy w ubezpieczeniu, więc kara może zostać nałożona bez udziału policji czy kontroli drogowej.

Automatyczne przedłużenie OC nie działa w przypadku polis przejętych po poprzednim właścicielu auta lub jeśli nie opłacono poprzedniej składki w całości.

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Początek 2026 r. przyniósł kierowcom kolejne podwyżki kar za przerwę w OC pojazdu. Powodem jest wzrost minimalnego wynagrodzenia z 4666 zł do 4806 zł brutto, ponieważ właśnie od tej kwoty wyliczane są tzw. opłaty dodatkowe. Już kilkudniowa przerwa w ochronie może oznaczać konieczność zapłaty kilku tysięcy złotych. Terminu zapłaty trzeba zatem sumiennie pilnować.

Kara za brak OC w 2026 r. Za zwłokę lub zapominalstwo zapłacisz krocie

Wysokość kary zależy od dwóch czynników - rodzaju pojazdu oraz długości przerwy w obowiązkowym ubezpieczeniu. W przypadku samochodów osobowych maksymalna kara wynosi obecnie 9610 zł, czyli równowartość dwukrotności minimalnego wynagrodzenia brutto. Nie każdy kierowca zapłaci jednak pełną kwotę - jeżeli przerwa w OC trwała do trzech dni, naliczane jest 20 proc. maksymalnej stawki, a przy przerwie od 4 do 14 dni - 50 proc.

Właściciele samochodów osobowych za brak OC zapłacą:

1920 zł - za brak OC od 1 do 3 dni,

4810 zł - za przerwę od 4 do 14 dni,

9610 zł - za brak OC trwający ponad 14 dni.

Znacznie wyższe kary obowiązują właścicieli ciężarówek, ciągników samochodowych i autobusów - maksymalna opłata wynosi aż 14 420 zł.

Dla motocyklistów przewidziano niższe kary:

320 zł - od 1 do 3 dni,

800 zł - od 4 do 14 dni,

1600 zł - powyżej 14 dni.

Policja nie musi cię zatrzymać. UFG sam wykryje brak ubezpieczenia

Wielu kierowców nadal uważa, że kara grozi wyłącznie po policyjnej kontroli, ale nie jest to prawda. Za wykrywanie przerw w obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiada Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG), który automatycznie analizuje dane dotyczące polis OC. Jeżeli system wykryje brak ciągłości ubezpieczenia, to właściciel pojazdu otrzymuje wezwanie do zapłaty kary.

UFG samodzielnie sprawdza, czy pojazdy posiadają wykupione ubezpieczenie OC. Policja materiały prasowe

Automatyczne przedłużenie OC nie zawsze działa. W tych przypadkach musisz to zrobić samodzielnie

Dobra wiadomość jest taka, że większość polis OC odnawia się automatycznie na kolejny rok. Dzięki temu wielu kierowców nie musi pamiętać o zawieraniu nowej umowy. Są jednak wyjątki - automatyczne przedłużenie nie nastąpi, jeśli kierowca korzysta z polisy przejętej po poprzednim właścicielu kupionego samochodu. Taka umowa wygasa z końcem okresu ubezpieczenia i nie odnawia się automatycznie.

Podobnie dzieje się wtedy, gdy poprzednia składka nie została opłacona w całości. W takiej sytuacji obowiązek wykupienia nowej polisy spoczywa już na właścicielu pojazdu.

Czy można odwołać się od kary nałożonej na właściciela auta przez UFG?

Od kary nałożonej przez UFG można się odwołać w określonych sytuacjach. Przede wszystkim jeśli pojazd posiadał ważne OC, a mimo to właściciel otrzymał wezwanie z UFG to powinien przedstawić dokumenty potwierdzające ciągłość ubezpieczenia. Zdarza się bowiem, że towarzystwo ubezpieczeniowe nie przekazało do systemu wszystkich danych lub zrobiło to z opóźnieniem.

Odwołanie można złożyć również wtedy, gdy pojazd nie podlegał obowiązkowi ubezpieczenia, np. został wcześniej skradziony lub sprzedany. W takim przypadku konieczne będzie przedstawienie odpowiednich dokumentów, takich jak zgłoszenie kradzieży lub umowa sprzedaży.

Jeżeli kara została nałożona prawidłowo, to kierowca może zwrócić się do UFG z wnioskiem o rozłożenie należności na raty albo o jej częściowe umorzenie ze względu na trudną sytuację finansową.

Od czego zależy wysokość składki OC samochodu?

Na cenę obowiązkowego ubezpieczenia wpływa kilka czynników - ubezpieczyciele biorą pod uwagę przede wszystkim wiek i doświadczenie kierowcy, historię szkód, miejsce zamieszkania, rodzaj oraz moc pojazdu, sposób jego użytkowania, a także formę płatności.

Najwięcej za OC zwykle płacą młodzi kierowcy z krótkim stażem oraz właściciele samochodów sportowych mieszkający w dużych miastach. Z kolei osoby z wieloletnią bezszkodową historią mogą liczyć na znacznie niższe stawki.