Od kilku dni obserwujemy gwałtowny wzrost cen paliw na stacjach wywołany konfliktem zbrojnym, który wybuchł na Bliskim Wschodzie. Część kierowców szuka sposobów na obniżenie kosztów tankowania. Odważni przerzucają się na tankowanie w sklepie i wyjeżdżają z koszykami załadowanymi olejem spożywczym.

Olej spożywczy sprzedawany na kratony

Nasz redakcyjny kolega, Paweł Rygas, zwrócił uwagę na zaskakujące zachowanie jednego klientów sklepu w miejscowości, w której mieszka. Człowiek ten miał koszyk zakupowy wyładowany kartonami z olejem spożywczym. Paweł zainteresował się nim w momencie, gdy klient płacąc za zakupy nie poprosił o fakturę. To wzbudziło podejrzenie, że kupujący nie jest właścicielem "małej gastronomii", który robi zakupy by mieć na czym przygotować frytki.

Rzepakowy tańszy od napędowego. Kierowcy wykupują zapasy

Pięciolitrowa butelka oleju roślinnego kosztowała w promocji w markecie niecałe 25 zł. Według kupującego mógł on bez większego problemu posłużyć jako paliwo dla jego wysłużonego diesla. Zakupy z koszyka trafiły więc prosto do bagażnika starego Seata Cordoby z wolnossącym silnikiem 1.9 SDI.

Zapytany o sposób korzystania z oleju spożywczego w roli paliwa, właściciel auta wyjaśnił, że przygotowuje własną mieszankę. Najczęściej stosuje proporcję 3:1, a latem nawet 2:1 - do dwóch litrów oleju napędowego dolewa litr oleju kupionego w sklepie.

Przy okazji przyznał, że w garażu zgromadził już zapas butelek "na cięższe czasy" i zamierza dokupić kolejne. Narzekał jedynie, że po następne musi jechać do sąsiedniego miasta, bo u niego w okolicy chętnych jest coraz więcej i sklepowe półki z olejem szybko się opróżniły.

Olej spożywczy zamiast napędowego. Czy to się opłaca?

Cena oleju napędowego na stacjach sięga dziś około 7,35 zł za litr. Tymczasem olej spożywczy kupiony w promocji można znaleźć w cenie w przybliżeniu 5 zł za litr. Różnica wynosi więc około 2,35 zł na każdym litrze. Gdyby ktoś zgromadził w garażu zapas 300 litrów oleju roślinnego, potencjalna oszczędność względem diesla wyniosłaby około 700 zł.

W praktyce takie wyliczenie trzeba jednak rozłożyć na dłuższy okres, bo w silniku nie stosuje się czystego oleju roślinnego, lecz mieszankę - zwykle co najmniej w proporcji 2:1. Jeśli stara Cordoba z silnikiem 1.9 SDI spala średnio około 5 litrów paliwa na 100 km, zapas 300 litrów oleju pozwoli przejechać mniej więcej 18 tys. kilometrów. Dla wielu kierowców to dystans odpowiadający mniej więcej rocznemu przebiegowi.

W takim ujęciu całoroczna oszczędność wyniosłaby około 700 zł, czyli niespełna 2 zł dziennie. Czy dla takiej kwoty warto eksperymentować z dolewaniem oleju spożywczego do baku - to już każdy kierowca musi ocenić sam.

