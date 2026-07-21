Kupujesz auto z drugiej ręki? Trzeba zapłacić PCC, ale są wyjątki

Spis treści: Ile wynosi podatek PCC od kupna samochodu? Kiedy nie trzeba płacić podatku PCC? Co grozi za brak zapłaty PCC w terminie?

Podatek PCC płaci nabywca, gdy samochód sprzedaje osoba prywatna nieprowadząca działalności gospodarczej. Innymi słowy, kupno używanego auta od kogoś, kto nie wystawia faktury VAT, podlega opłacie ustalonej przez urząd skarbowy. Na dopełnienie formalności jest określony czas od podpisania umowy kupna-sprzedaży, a jego przekroczenie grozi karami finansowymi.

Ile wynosi podatek PCC od kupna samochodu?

Stawka podatku to 2 proc. wartości rynkowej pojazdu. Co istotne, podstawą nie jest kwota z umowy, lecz właśnie wartość rynkowa - w deklaracji wpisuje się cenę zakupu, ale urząd i tak sam określa wysokość podatku na podstawie realnej wartości auta. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zawarcia umowy i ciąży na kupującym.

Podatek można uiścić na trzy sposoby: osobiście w urzędzie skarbowym właściwym dla nabywcy, listem poleconym przez pocztę albo elektronicznie przez internet. Niezależnie od sposobu trzeba wypełnić deklarację PCC-3, a gdy auto kupuje kilka osób wspólnie, dodatkowo załącznik PCC-3/A. Zgodnie z ustawą deklarację składa się oraz oblicza i wpłaca podatek w ciągu 14 dni od powstania obowiązku podatkowego.

Kiedy nie trzeba płacić podatku PCC?

Wyjątków jest sporo, a większość zakupów odbywa się bez tej opłaty. PCC nie zapłacimy przy zakupie auta w salonie, od osoby prowadzącej działalność gospodarczą, która wystawia fakturę VAT, ani w komisie będącym właścicielem auta, a nie tylko pośrednikiem. Zwolnione są też zakup w komisie samochodu sprowadzonego z zagranicy bez rejestracji w Polsce oraz kupno auta za granicą bez rejestracji w kraju. Nie płaci się podatku również wtedy, gdy wartość pojazdu nie przekracza 1 tys. zł.

Osobną, ważną kategorię stanowią osoby z niepełnosprawnością. Zgodnie z art. 8 pkt 6 ustawy o PCC, ze zwolnienia korzystają nabywający na własne potrzeby między innymi samochód osobowy, zaliczeni do grupy osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, bez względu na rodzaj schorzenia, a także osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności w związku ze schorzeniami narządów ruchu. Warunkiem jest posiadanie odpowiedniego orzeczenia oraz nabycie auta na użytek własny.

Co grozi za brak zapłaty PCC w terminie?

Kluczowe jest dotrzymanie 14-dniowego terminu, bo jego przekroczenie może się zemścić. Jeśli podatek nie zostanie zapłacony, a sprawa wyjdzie na jaw podczas kontroli urzędu skarbowego lub celno-skarbowego, w niektórych sytuacjach zamiast standardowych 2 proc. grozi sankcyjna stawka 20 proc. podstawy opodatkowania. Dotyczy to jednak przede wszystkim niektórych umów pożyczki czy depozytu, przy sprzedaży auta podstawą pozostaje 2 proc., ale samo zaniedbanie obowiązku i tak wiąże się z odsetkami i ryzykiem postępowania.



