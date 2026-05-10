Kupił polisę OC za 400 zł. Okazało się, że była to najlepsza decyzja w życiu

Dowodem na potwierdzenie tej tezy niech będzie historia kierowcy, który delikatnie uszkodził zderzak innego samochodu. Pech chciał, że nie było to byle jakie auto, ale limitowane Ferrari Monza SP1.

Najdroższa wymiana zderzaka w historii ubezpieczyciela

Ile może kosztować plastikowy zderzak? W tym przypadku okazało się, że 324 tys. zł. Na tyle serwis Ferrari wycenił naprawę. Całość została pokryta z OC sprawcy, który za swoją polisę zapłacił jedynie 400 zł.

Ferrari Monza SP1 materiały prasowe

Nic dziwnego, że czerwony zderzak zdobi teraz siedzibę towarzystwa ubezpieczeniowego Warta, które musiało wypłacić zawrotną kwotę. Jak głosi umieszczona przy nim tabliczka, to najdroższy zderzak w całej historii ubezpieczyciela.

Takich przypadków jest dużo więcej

Adnotacja, że jest to najdroższy zderzak nie jest przypadkowa, ponieważ towarzystwo Warta ma na swoim koncie też inne podobne przypadki. Również związane z modelami Ferrari.

Kolejny uszkodzony zderzak Ferrari / Fot. Warta materiały prasowe

Jakiś czas temu jeden z klientów zakładu przewoził dwa Ferrari Scuderia Spider dla arabskiego szejka z Dubaju. Niestety, podczas standardowych czynności ładunkowych jeden z pojazdów okazał się za niski w stosunku do lawety, co skończyło na kolejnym uszkodzonym zderzakiem.

Ferrari Scuderia Spider TUiR Warta .

Wartość szkody oscylowała w granicach 90 tys. zł. Nie trudno zatem byłoby wyobrazić sobie nastroju przewoźnika, gdyby nie posiadał odpowiedniego ubezpieczenia.

To są skrajne przypadku pozornie drobnych stłuczek. Ale trzeba też pamiętać, że na drogach dochodzi do poważniejszych zdarzeń - wypadków z ofiarami. Gdy w grę wchodzą szkody osobowe, to wypłaty z OC z wysokości kilkuset tysięcy złotych nie są niczym dziwnym.

Polski samochód elektryczny w 2029 roku? "Podobne zapowiedzi już słyszeliśmy" Polsat News