W skrócie Kradzież "na walizkę" polega na przechwyceniu sygnału z kluczyka auta bezkluczykowego.

Mikrofalówka może zablokować ten sygnał, chroniąc pojazd przed złodziejem.

Lepszymi sposobami są etui blokujące fale, metalowe pudełka i oddalenie kluczy od drzwi.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Mikrofalówka jako sposób ochrony przed kradzieżą na walizkę? Tak, czemu nie! Banalne rozwiązania potrafią być najprostszymi i tak też jest w tym wypadku. Okazuje się, że popularne, kuchenne urządzenie faktycznie może uniemożliwić złodziejom kradzież.

Jak ochronić auto przed kradzieżą na walizkę?

Kuchenka mikrofalowa, choć oczywiście stworzona do podgrzewania jedzenia, ma wnętrze wyłożone metalem, który pełni funkcję bariery dla fal elektromagnetycznych. W praktyce oznacza to, że zamknięty w niej kluczyk działa tak, jakby znajdował się w tzw. klatce Faradaya - jego sygnał jest tłumiony lub całkowicie blokowany. To sprawia, że urządzenia złodziei nie są w stanie go przechwycić, a auto nie "myśli", że właściciel znajduje się w pobliżu.

Największą zaletą tego rozwiązania jest prostota - wiele osób ma w domu mikrofalówkę, więc nie trzeba kupować drogich akcesoriów typu etui czy sejfy blokujące fale. To także szybki sposób na podniesienie bezpieczeństwa, zwłaszcza jeśli auto stoi blisko drzwi wejściowych lub okien, skąd sygnał łatwo przechwycić.

Metoda ta nie jest pozbawiona wad. Po pierwsze - mikrofalówka nie została zaprojektowana do przechowywania elektroniki, więc jeśli ktoś omyłkowo ją uruchomi z kluczykiem w środku, dojdzie do ich uszkodzenia, najpewniej kluczyki będą do wyrzucenia. Po drugie - nie każda kuchenka ma idealne uszczelnienie, dlatego w niektórych przypadkach sygnał może częściowo "przeciekać". Wreszcie - wkładanie kluczy do mikrofali na co dzień bywa zwyczajnie niewygodne i, co tu dużo mówić, mało naturalne.

Jak chronić się przed kradzieżą na walizkę?

Choć mikrofalówka może być awaryjnym rozwiązaniem, specjaliści polecają bardziej praktyczne metody. Najlepsze efekty dają specjalne etui lub pudełka z warstwą blokującą fale radiowe, które są lekkie i wygodne w codziennym użyciu. Tańszą alternatywą jest owinięcie kluczyka w folię aluminiową lub przechowywanie go w metalowej puszce. Warto również pamiętać o prostej zasadzie - im dalej od drzwi wejściowych i okien leży kluczyk, tym trudniej złodziejom przechwycić jego sygnał.

Kluczyki w mikrofalówce sprawdzi się więc jako doraźna metoda, jednak w dłuższej perspektywie lepiej zainwestować w sprawdzone akcesoria chroniące przed atakami złodziei, którzy dysponują sprzętem umożliwiającym kradzież "na walizkę".

Nissan Micra powraca. Teraz jest bardziej francuski niż japoński motoryzacja INTERIA.PL