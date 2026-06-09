Spis treści: Powiadomienia UFG - dlaczego warto je włączyć? Powiadomienia UFG w mObywatelu Co zrobić, gdy ktoś użyje naszych danych do polisy? Jak działa aktywacja na ufg.pl krok po kroku?

Co prawda UFG nie prowadzi statystyk, ilu Polaków zostało oszukanych w ten sposób, ale, jak mówi Damian Ziąber, rzecznik Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, "sytuacje były na tyle liczne, że UFG zdecydowało się uruchomić narzędzie, aby temu przeciwdziałać". Od niedawna każdy może uruchomić bezpłatną usługę powiadomień, dzięki której otrzyma SMS lub e-mail za każdym razem, gdy w bazie UFG pojawi się nowa polisa lub szkoda przypisana do jego danych.

Powiadomienia UFG - dlaczego warto je włączyć?

"Uruchomiliśmy tę usługę w odpowiedzi na docierające do nas sygnały o problemach obywateli związanych z kradzieżą ich tożsamości m.in. w celu bezprawnego zawierania umów ubezpieczenia OC komunikacyjnego" - mówi Małgorzata Ślepowrońska, prezes zarządu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Nowa usługa Funduszu obejmuje trzy rodzaje zdarzeń, o których użytkownik zostanie poinformowany. Każde z nich może wskazywać na próbę wykorzystania danych osobowych przez osoby trzecie.

Pierwsze powiadomienie otrzymamy, gdy na nasze dane zostanie zawarta umowa ubezpieczenia OC komunikacyjnego lub AC. Wszystkie tego typu umowy trafiają bezpośrednio do bazy UFG, więc system wychwytuje każdą nową polisę praktycznie natychmiast. Drugie powiadomienie pojawia się w sytuacji zgłoszenia szkody z tych ubezpieczeń. Trzecie informuje o usunięciu polisy lub szkody z bazy, co może być reakcją na zgłoszony błąd lub stwierdzone oszustwo.

Powiadomienia UFG w mObywatelu

Trwają także rozmowy z Ministerstwem Cyfryzacji oraz Centralnym Ośrodkiem Informatyki, by powiadomienia trafiły do mObywatela.

- Jesteśmy w stałym kontakcie z Ministerstwem Cyfryzacji i Centralnym Ośrodkiem Informatyki i zgłosiliśmy gotowość przygotowania usługi powiadomień tak, aby znalazła się w pakiecie usług dostępnych w aplikacji mObywatel. Dzięki temu jeszcze więcej osób mogłoby otrzymywać bardzo szybko informację o nowych zdarzeniach ubezpieczeniowych przypisanych do ich danych - wyjaśnia prezes Funduszu. Wcześniejsza współpraca tych instytucji zaowocowała już uruchomieniem usługi mStłuczka, która została bardzo dobrze przyjęta przez kierowców i branżę ubezpieczeniową.

Co zrobić, gdy ktoś użyje naszych danych do polisy?

Jeśli powiadomienie z UFG dotyczy umowy, której nie zawieraliśmy, należy działać szybko. Im wcześniej zareagujemy, tym łatwiej będzie wyjaśnić sytuację i uniknąć dalszych konsekwencji.

W pierwszej kolejności trzeba zgłosić podejrzenie przestępstwa policji lub prokuraturze. Następnie należy poinformować ubezpieczyciela oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, dołączając potwierdzenie zgłoszenia do organów ścigania. Dopiero wtedy uruchamiana jest procedura wyjaśniająca, która może doprowadzić do usunięcia bezprawnie zawartej polisy z bazy.

Jak działa aktywacja na ufg.pl krok po kroku?

Cała procedura aktywacji wymaga jedynie zalogowania się do portalu Funduszu pod adresem UFG.pl i wyrażenia zgody na komunikację elektroniczną. Nam w serwisie ufg.pl zajęło to niecałe 5 minut

Na stronie głównej portalu w sekcji Aktualności dostępna jest krótka instrukcja krok po kroku, która prowadzi użytkownika przez cały proces. W trakcie aktywowania funkcji wybieramy formę powiadomienia - może to być SMS na podany numer telefonu lub wiadomość e-mail na wskazany adres.

- Usługa jest całkowicie bezpłatna, a wprowadziliśmy ją ze względu na skalę zjawiska i sygnały od obywateli oraz instytucji, z którymi współpracujemy - tłumaczy w rozmowie z Interią Damian Ziąber, rzecznik Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Fundusz zadbał też o bezpieczeństwo samych powiadomień. To istotne, bo przecież SMS-y i e-maile coraz częściej są wykorzystywane przez oszustów do prób wyłudzenia danych lub zainstalowania złośliwego oprogramowania.

- Oczywiście treść powiadomień, które dostajemy na e-mailem czy SMS-em, ze względów bezpieczeństwa nie zawiera linków. Jest to tylko komunikat o tym, że na nasze dane w postaci imienia, nazwiska i numeru PESEL pojawiła się nowa polisa OC komunikacyjnego czy nowa szkoda - precyzuje w rozmowie z Interią rzecznik UFG.

- Po otrzymaniu takiego powiadomienia warto zalogować się do portalu UFG.pl, żeby sprawdzić dokładne informacje. W razie niezgodności zgłaszamy to ubezpieczycielowi i organom ścigania, dodając oczywiście nas na kopii zgłoszenia. Wszystko to trwa kilka minut, a może nam oszczędzić kłopotów - dodaje Ziąber.





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