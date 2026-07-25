Koniec z kunami pod maską. Jeden trik robi furorę w całej Europie

W skrócie Kuny przegryzają przewody elektryczne i izolację w autach. Naprawa takich awarii jest kosztowna i może uszczuplić budżet kierowcy o nawet kilka tysięcy złotych.

W Niemczech popularnym sposobem na kuny jest metalowa siatka pod samochodem. Jej niestabilne podłoże oraz hałas skutecznie zniechęcają drapieżniki do podejścia.

Metoda ta wymaga codziennego rozkładania i chowania siatki, co bywa uciążliwe. Rozwiązanie najlepiej sprawdza się u kierowców parkujących na prywatnych posesjach.

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Kuny od lat są zmorą kierowców, szczególnie tych, którzy zostawiają samochody na posesjach lub w pobliżu terenów zielonych. Choć niewielkie drapieżniki wyglądają niegroźnie, potrafią wyrządzić bardzo kosztowne szkody. W komorze silnika przegryzają przewody elektryczne, uszkadzają elementy instalacji i izolację, a usunięcie takich awarii często oznacza wydatek liczony w tysiącach złotych.

Nic więc dziwnego, że właściciele aut nieustannie poszukują skutecznych metod zabezpieczenia swoich pojazdów. Wśród wielu sposobów coraz częściej wymienia się rozwiązanie, które zrobiło furorę za naszą zachodnią granicą. Jego największą zaletą jest prostota - nie wymaga montażu skomplikowanych urządzeń ani kupowania kosztownych środków odstraszających.

Jak odstraszyć kuny? Popularne sposoby często zawodzą

Przez lata kierowcy wypróbowali dziesiątki metod walki z kunami. Jedni montują odstraszacze ultradźwiękowe, inni stosują preparaty zapachowe imitujące obecność naturalnych wrogów tych zwierząt, takich jak lis czy borsuk. Nie brakuje również domowych patentów - pod maskę trafiają kostki toaletowe, żwirek dla kota, a nawet plasterki cytryny.

Problem polega na tym, że wiele z tych rozwiązań wymaga regularnego stosowania, wiąże się z dodatkowymi kosztami lub zwyczajnie nie przynosi oczekiwanych efektów. To właśnie dlatego coraz większe zainteresowanie wzbudza metoda oparta na wykorzystaniu zwykłej metalowej siatki.

Metalowa siatka. Prosty patent zdobywa popularność

Pomysł jest niezwykle prosty. Pod zaparkowanym samochodem układa się metalową siatkę - najczęściej przymocowaną do dwóch desek lub osadzoną w lekkiej ramie dopasowanej do rozstawu kół. Kluczowe znaczenie ma materiał. Powierzchnia powinna być metalowa albo pokryta elastyczną warstwą, która pod naciskiem wydaje charakterystyczny szeleszczący dźwięk.

To właśnie niestabilne podłoże i hałas mają skutecznie zniechęcać kuny do wchodzenia pod samochód. Część kierowców osiąga podobny efekt, rozkładając pod autem zwykły arkusz blachy.

Czy metalowa siatka naprawdę działa?

Z relacji publikowanych w mediach społecznościowych wynika, że w wielu przypadkach rozwiązanie skutecznie ogranicza problem nocnych wizyt kun. Nie jest jednak pozbawione wad. Najlepiej sprawdza się u osób, które parkują na własnym podjeździe lub w garażu, gdzie siatkę można wygodnie rozłożyć i przechowywać.

Trzeba również pamiętać o jej codziennym wyjmowaniu spod samochodu przed wyjazdem, co dla części kierowców może okazać się mało wygodne. Mimo tego prostota i niski koszt sprawiają, że metoda zyskuje coraz większą popularność nie tylko w Niemczech, ale również w innych krajach Europy.