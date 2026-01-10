Spis treści: Kolorowe paski na nowych oponach. Co oznaczają? Najważniejsze informacje na oponie dla kierowców. Gdzie ich szukać? Kolorowa kropka na boku opony. To ważna informacja dla wulkanizatora Kiedy ogumienie w samochodzie nadaje się do wymiany? Czy można dostać mandat za zużyte opony?

Polscy kierowcy coraz rzadziej decydują się na zakup używanych opon. Coraz częściej stawiają na nowe ogumienie, które dostępne jest w przystępnych cenach i pozwala na przejechanie znacznie większej liczby kilometrów. Spora część zmotoryzowanych twierdzi, że potwierdzeniem tego, iż opony nie były wcześniej montowane w innym pojeździe, jest nie tylko grubość bieżnika, ale przede wszystkim obecność kolorowej linii. Nie jest to jednak prawda.

Kolorowe paski na nowych oponach. Co oznaczają?

Na nowych oponach można zauważyć kolorową, cienką linię znajdującą się na bieżniku. Nie jest to potwierdzenie, że ogumienie nie było jeszcze eksploatowane, lecz informacja związana z samym procesem produkcji i magazynowania.

Dla kierowców nie ma ona absolutnie żadnego znaczenia, ponieważ jest to pewnego rodzaju kod, dzięki któremu łatwo i szybko można rozpoznać model opony oraz miejsce produkcji. Każdy producent stosuje inną kolorystykę oraz rodzaj linii, dzięki czemu roboty są w stanie automatycznie je zidentyfikować, a następnie przygotować do wysyłki lub przetransportować do odpowiedniego miejsca przechowywania w fabryce.

Kolorowe paski na oponie mają znaczenie na etapie produkcji 123RF/PICSEL

Najważniejsze informacje na oponie dla kierowców. Gdzie ich szukać?

Z perspektywy użytkownika najważniejsze informacje dotyczące ogumienia znajdują się na bocznej ścianie opony - to właśnie tam umieszczona jest nazwa modelowa wraz z rozmiarem opony, a także data produkcji. Kod DOT (Department of Transportation) może składać się nawet z 12 znaków i jest potwierdzeniem, że ogumienie spełnia światowe normy bezpieczeństwa. Ostatnie cztery cyfry są jednak kluczowe, ponieważ informują o dacie produkcji - pierwsze dwie oznaczają tydzień, a dwie ostatnie rok. Na przykład oznaczenie "0725" wskazuje, że opona została wyprodukowana w siódmym tygodniu 2025 r., czyli w lutym 2025 r.

Czterocyfrowe oznaczenie DOT informuje o wieku opony 123RF/PICSEL

Kolorowa kropka na boku opony. To ważna informacja dla wulkanizatora

Poza rozmiarem opony, kodem DOT oraz innymi parametrami, jak chociażby indeks prędkości, na bocznej ścianie możemy znaleźć również kolorową kropkę. Jej zadaniem jest wskazanie najlżejszego miejsca na oponie, które powinno znaleźć się w pobliżu wentyla. Dzięki temu proces wyważania kół jest znacznie prostszy i ogranicza liczbę potrzebnych ciężarków.

Kiedy ogumienie w samochodzie nadaje się do wymiany?

Przyjmuje się, że opony starsze niż 10 lat powinny zostać bezwzględnie wymienione nawet wtedy, gdy nadal mają spory bieżnik. Guma na przestrzeni lat traci swoje właściwości, dlatego ich wymiana diametralnie poprawia przyczepność. Co więcej, wiek nie jest jedynym wyznacznikiem w tej kwestii - zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami bieżnik musi mieć co najmniej 1,6 mm grubości.

Poniżej tego limitu ogumienie wymaga natychmiastowej wymiany. Opony z tak niskim bieżnikiem nie zapewniają odpowiedniej trakcji i przyczepności, a droga hamowania - w zależności od prędkości - może wydłużyć się nawet o 50 proc. Warto zaznaczyć, że fabrycznie nowe opony mają bieżnik o wysokości nawet około 8 mm. Różnica jest zatem kolosalna.

Czy można dostać mandat za zużyte opony?

Podczas rutynowej kontroli policjant ma prawo sprawdzić stan ogumienia w pojeździe. Mandat otrzymamy w przypadku, gdy:

bieżnik jest niższy niż 1,6 mm lub równy wskaźnikowi TWI (umieszczonemu w rowkach bieżnika),

na jednej osi nie znajdują się opony o tym samym rozmiarze i kształcie bieżnika (z wyjątkiem koła zapasowego lub dojazdowego),

opony mają mechaniczne uszkodzenia - pęknięcia, przecięcia lub bąble odsłaniające osnowę,

opony wystają poza obrys nadwozia.

W każdym z tych przypadków policjant może nałożyć na kierującego mandat w wysokości nawet 3 tys. zł, a także zatrzymać dowód rejestracyjny i skierować pojazd na ponowne badanie techniczne.

