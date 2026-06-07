W skrócie Obniżona skuteczność chłodzenia klimatyzacji samochodowej może wynikać z ubytku czynnika chłodniczego lub poważniejszych usterek, takich jak nieszczelność układu czy uszkodzenie sprężarki.

Wydajność klimatyzacji może być także ograniczona przez obecność grzybów, pleśni i bakterii, co objawia się nieprzyjemnym zapachem z nawiewów i wymaga profesjonalnego czyszczenia lub ozonowania.

Regularne serwisowanie klimatyzacji, w tym kontrola poziomu czynnika, odgrzybianie i sprawdzanie szczelności układu, pomaga uniknąć awarii i ograniczyć koszty napraw.

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Jak działa klimatyzacja samochodowa?

Dla wielu kierowców klimatyzacja jest dziś elementem wyposażenia równie oczywistym jak elektryczne szyby czy wspomaganie kierownicy. Szczególnie podczas upałów, gdy temperatura na zewnątrz przekracza 30 stopni Celsjusza, trudno wyobrazić sobie komfortową podróż bez sprawnie działającego układu chłodzenia.

Choć zasada działania klimatyzacji może wydawać się skomplikowana, w rzeczywistości opiera się na prostym procesie. Układ składa się między innymi z kompresora, skraplacza, osuszacza, zaworu rozprężnego, parownika oraz wentylatora. Sprężarka zwiększa ciśnienie czynnika chłodniczego, który następnie trafia do skraplacza. Tam oddaje ciepło i przechodzi ze stanu gazowego w ciekły. Po przepłynięciu przez kolejne elementy układu czynnik zostaje rozprężony, gwałtownie się schładza i umożliwia obniżenie temperatury powietrza wtłaczanego do wnętrza pojazdu.

Słabe chłodzenie nie zawsze oznacza awarię

Jeżeli klimatyzacja samochodowa zaczyna działać mniej wydajnie, pierwszym podejrzanym powinien być czynnik chłodniczy. Jego niewielkie ubytki są naturalnym zjawiskiem, zwłaszcza w starszych samochodach. W nowych lub kilkuletnich autach problem występuje rzadziej, ale wraz z wiekiem pojazdu staje się coraz bardziej prawdopodobny.

W zależności od konstrukcji układu dopuszczalny jest spadek ilości czynnika o około 40-60 gramów rocznie. Dlatego regularne przeglądy klimatyzacji mają duże znaczenie. Podczas kontroli można nie tylko sprawdzić poziom czynnika, ale również wykryć ewentualne nieszczelności, zanim doprowadzą do poważniejszych problemów.

Nieprzyjemny zapach z nawiewów? Czas na czyszczenie

Spadek wydajności klimatyzacji często idzie w parze z nieprzyjemnym zapachem wydobywającym się z nawiewów. Najczęściej odpowiadają za niego grzyby, pleśń i bakterie rozwijające się w wilgotnym środowisku układu. To problem nie tylko związany z komfortem podróżowania, ale również ze zdrowiem kierowcy i pasażerów.

Najskuteczniejszym rozwiązaniem jest profesjonalne odgrzybianie klimatyzacji. W zależności od zastosowanej metody koszt takiej usługi wynosi zazwyczaj od 100 do 250 zł. Wielu specjalistów rekomenduje również ozonowanie wnętrza pojazdu. Ozon skutecznie eliminuje drobnoustroje i pozwala dokładnie zdezynfekować zarówno kabinę, jak i sam układ klimatyzacji.

Nieszczelność w układzie klimatyzacji to poważny problem 123RF/PICSEL

Nieszczelność i uszkodzona sprężarka to najdroższe scenariusze

Znacznie większym problemem jest nieszczelność układu. W takim przypadku sama wymiana lub uzupełnienie czynnika nie rozwiąże sprawy. Konieczne jest znalezienie miejsca wycieku i usunięcie usterki. Warsztaty wykorzystują do tego specjalistyczne czujniki lub przeprowadzają próby ciśnieniowe. Koszt diagnostyki i naprawy może wynieść od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych.

Jeszcze droższa potrafi być awaria kompresora, czyli serca całego układu. Gdy sprężarka ulegnie zatarciu, czynnik chłodniczy nie może prawidłowo krążyć, a klimatyzacja praktycznie przestaje chłodzić. Typowym objawem jest głośna praca po włączeniu układu, a czasem również wyciek czynnika przez uszkodzone elementy sprężarki. Zakup nowego kompresora to wydatek od około 600 do nawet 3 tys. zł, w zależności od modelu samochodu.

Klimatyzacja samochodowa lubi regularny serwis

Wielu kierowców przypomina sobie o klimatyzacji dopiero wtedy, gdy przestaje chłodzić. Tymczasem regularne przeglądy pozwalają uniknąć większości problemów i ograniczyć ryzyko kosztownych napraw. Kontrola ilości czynnika, okresowe odgrzybianie oraz sprawdzenie szczelności układu sprawiają, że klimatyzacja samochodowa może skutecznie działać przez wiele lat, nawet podczas największych letnich upałów.

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