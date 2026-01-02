W skrócie Od 2026 roku wzrosną opłaty za przejazdy alpejskimi autostradami i tunelami w Austrii.

Kierowcy mogą oszczędzać, wybierając cyfrowe formy opłat i karnety wieloprzejazdowe.

To ostatni rok, gdy dostępne są papierowe winiety, od 2027 r. obowiązują już tylko cyfrowe.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Nowe stawki pojawiły się wraz z początkiem 2026 roku i dotyczą pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, a więc samochodów osobowych, kamperów oraz mniejszych busów.

Za zmianami stoi państwowy operator infrastruktury drogowej ASFINAG, który co kilka lat aktualizuje cennik w oparciu o inflację. Pod koniec 2025 roku wskaźnik inflacji w Austrii utrzymywał się na poziomie około 4 procent i to właśnie ten poziom znalazł odzwierciedlenie w nowych stawkach.

Jak podkreślają władze, nie jest to jednorazowa decyzja ani próba dodatkowego obciążenia kierowców, lecz element systemowego finansowania infrastruktury. Środki z opłat drogowych przeznaczane są na utrzymanie tuneli, modernizację nawierzchni, systemy bezpieczeństwa, monitoring ruchu oraz zabezpieczenia przeciwlawinowe, które w Alpach mają znaczenie zimą. Rocznie na utrzymanie autostrad Austria przeznacza około miliarda euro, a lwią część tej kwoty stanowią właśnie opłaty drogowe

Opłaty za tunele w Austrii - ile zapłacimy w 2026 roku?

Na liście znajdują się przede wszystkim autostrada A13 Brenner, tunele Tauern i Katschberg oraz Arlberg. To właśnie nimi kierowcy z Europy Środkowej najczęściej docierają do regionów narciarskich Tyrolu, Salzburga czy Karyntii, a także do północnych Włoch.

Od 2026 roku przejazd autostradą Brenner koszuje 12,50 euro zamiast dotychczasowych 12 euro. Z kolei opłata za przejazd przez tunele Tauern i Katschberg wzrosła do 15 euro.

Jak zapłacić mniej za tunele w Austrii i przejazd autostradą Brenner?

ASFINAG zachęca kierowców do korzystania z rozwiązań cyfrowych. Opłaty za odcinki specjalne można kupić wcześniej online lub za pomocą aplikacji mobilnej. Dzięki temu nie trzeba zatrzymywać się przy bramkach, co zimą - przy dużym ruchu turystycznym - potrafi znacząco wydłużyć podróż. Dla osób często podróżujących przez Austrię dostępne są także karnety wieloprzejazdowe a około 80 euro.

Warto też pamiętać, że 2026 rok jest ostatnim, w którym w Austrii będzie można kupić winietę papierową, od 2027 roku zastąpi ją wyłącznie winieta cyfrowa. W 2026 roku wrosły też ceny winiet, choć podwyżka nie jest duża, średnio o 2,9 proc. Ceny austriackich winiet (niezależnie od jej formy) dla aut osobowych wynoszą:

1-dniowa (tylko cyfrowa): 9,60 euro

10-dniowa: 12,80 euro

2-miesięczna: 32,00 euro

roczna: 106,80 euro

Nowe winiety na 2026 rok są już dostępne od początku listopada 2025 roku.

Przy Audi Concept C pracował polski designer. Auto zapowiada nowe TT INTERIA.PL INTERIA.PL