W skrócie Obowiązek opłacania abonamentu RTV obejmuje również radioodbiorniki zamontowane w samochodach, a jego zignorowanie może skutkować naliczeniem zaległości finansowych do pięciu lat wstecz.

Wysokość abonamentu RTV w 2026 roku wynosi 9,50 zł miesięcznie za radioodbiornik i 30,50 zł miesięcznie za odbiornik telewizyjny lub zestaw radio-telewizyjny, przy czym przedsiębiorcy płacą za każde urządzenie osobno.

Kara za brak opłaconego abonamentu to 30-krotna wysokość opłaty, a kontrolerzy mają prawo dokumentować obecność radioodbiornika w samochodzie wykonując zdjęcia, nawet przez szybę.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Abonament RTV to temat, który powraca regularnie, szczególnie przy okazji kontroli prowadzonych przez Pocztę Polską. Mimo że dyskusja na ten temat trwa od lat, polski rząd wciąż nie wprowadził zapowiadanych zmian w sposobie finansowania mediów publicznych. W praktyce oznacza to, że nadal obowiązuje opłata za posiadanie odbiornika radiowego, a urzędnicy mają prawo nakładać kary za jej brak.

Kto musi zapłacić abonament RTV?

Obowiązek opłacania abonamentu RTV wynika już z samego faktu posiadania urządzenia zdolnego do odbioru sygnału radiowego lub telewizyjnego, niezależnie od tego, czy faktycznie się z niego korzysta. Oznacza to, że posiadanie telewizora w domu wiąże się z koniecznością uiszczania opłaty, nawet jeśli ogląda się wyłącznie serwisy streamingowe. Podobnie traktowane jest radio w samochodzie - obowiązek ten dotyczy go również wtedy, gdy służy jedynie do odtwarzania muzyki z telefonu.

Warto jednak podkreślić, że osoby prywatne nie muszą płacić abonamentu za każde urządzenie osobno. Opłata obejmuje rodzaj odbiornika, a nie ich liczbę. W praktyce oznacza to, że przy dwóch telewizorach i trzech radiach w domu nadal naliczany jest jeden abonament za telewizor i jeden za radio. Jeśli ktoś posiada wyłącznie radio, opłata dotyczy tylko tego urządzenia. Analogicznie wygląda to w przypadku radia zamontowanego w samochodzie.

Inne zasady dotyczą przedsiębiorców. W ich przypadku każdy odbiornik RTV w firmie - zarówno w biurze, jak i w pojazdach służbowych - stanowi osobną podstawę do opłaty. Oznacza to, że kilka telewizorów w jednej siedzibie może generować wielokrotność abonamentu. Podobnie jest z flotą samochodową. Każde auto wyposażone w radio wiąże się z oddzielną opłatą. W efekcie dla firm kluczowe znaczenie ma liczba posiadanych urządzeń.

Ile wynosi abonament RTV w 2026 r.? Aktualny poziom cen

Od 2026 roku podniesiono wysokość opłat abonamentowych. Za sam radioodbiornik trzeba obecnie płacić 9,50 zł miesięcznie, natomiast w przypadku odbiornika telewizyjnego lub zestawu radio-telewizyjnego stawka wynosi 30,50 zł miesięcznie.

Dostępna jest również możliwość uregulowania należności z góry za kilka miesięcy, co pozwala na niewielkie oszczędności. Przy opłacie kwartalnej za radioodbiornik koszt wynosi 27,40 zł, a w skali roku 102,60 zł. Z kolei abonament obejmujący telewizor i radio to wydatek rzędu 87,80 zł za kwartał oraz 329,40 zł za cały rok.

Jaka kara za brak opłacenia abonamentu RTV?

Warto pamiętać, że zgodnie z przepisami termin uregulowania abonamentu RTV przypada na 25. dzień każdego miesiąca. W praktyce oznacza to, że opłatę za maj należy wnieść najpóźniej do poniedziałku, 25 maja. Kierowcom pozostaje więc niewiele czasu - nieco ponad cztery dni. Pominięcie tego terminu może skutkować koniecznością zapłaty kary.

Zasady dotyczące sankcji za brak opłaconego abonamentu od lat pozostają bez zmian. Kara wynosi 30-krotność podstawowej opłaty, co przy stawce za radioodbiornik w 2026 roku daje 285 zł. Do tego doliczane są zaległe należności za każdy miesiąc, w którym nie regulowano opłat. Wezwań do zapłaty nie warto ignorować, ponieważ Poczta Polska przekazuje sprawę do właściwego urzędu skarbowego, który może rozpocząć egzekucję środków - na przykład poprzez zajęcie wynagrodzenia, renty, emerytury, a nawet nadpłaty podatku dochodowego.

W przypadku telewizora kara za brak opłaty wynosi obecnie 915 zł, również powiększana o zaległe miesiące. Kontrole w zakresie posiadania odbiorników przeprowadzają upoważnieni pracownicy Poczty Polskiej. Co istotne, możliwe jest naliczenie zaległości nawet za okres do pięciu lat wstecz.

Jeżeli więc brak rejestracji i opłat utrzymuje się przez dłuższy czas, łączna kara za sam radioodbiornik może sięgnąć 1425 zł. Oznacza to, że nawet jeśli ktoś nie posiada radia w domu i nie opłaca abonamentu z tego tytułu, ale zignoruje obowiązek dotyczący radia w samochodzie, może zostać rozliczony za cały pięcioletni okres posiadania pojazdu.

Kontrolerzy Poczty Polskiej mogą robić zdjęcia

Część osób próbuje unikać opłacania abonamentu RTV, odmawiając kontrolerom Poczty Polskiej wejścia do mieszkania i sprawdzenia posiadanych urządzeń. W przypadku samochodu taka możliwość jest jednak znacznie ograniczona, ponieważ pojazd stojący w miejscu publicznym można zweryfikować bez wchodzenia do środka.

W praktyce kontrolerzy mogą udokumentować obecność radioodbiornika w aucie, wykonując zdjęcie - nawet przez szybę. Dodatkowa fotografia z widocznym numerem rejestracyjnym może stanowić materiał dowodowy w sprawie, podobnie jak w przypadku rejestrowania wykroczeń przez fotoradary.

V8 w elektryku? Mercedes łączy dwa światy INTERIA.PL