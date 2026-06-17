Spis treści: Co trzeba mieć w samochodzie jadąc do Chorwacji? Samochodem do Chorwacji. W jakich krajach są winiety? Czechy, Słowacja, Austria, Węgry, Słowenia. Jakie są mandaty za brak winiety? Przepisy drogowe w Chorwacji, o których warto pamiętać

Co roku tysiące samochodów na polskich rejestracjach pokonuje trasę do Chorwacji. Polacy to czwarta największa grupa turystów odwiedzająca ten kraj - tylko w 2025 roku licznik zatrzymał się na 1,24 mln osób. Wiele z nich, z uwagi na wygodę i koszty, porusza się samochodem. Przed tegorocznym sezonem urlopowym warto poznać tamtejsze przepisy oraz wysokość opłat drogowych - zarówno w Chorwacji, jak i w krajach tranzytowych.

Co trzeba mieć w samochodzie jadąc do Chorwacji?

Zacznijmy od dokumentów. Do Chorwacji, która od 1 stycznia 2023 roku należy do strefy Schengen, wystarczy ważny dowód osobisty lub paszport. Ważne: dokument musi mieć przy sobie każdy uczestnik podróży, również dziecko. Warto pamiętać, że aplikacja mObywatel nie zastępuje fizycznego dokumentu tożsamości podczas podróży zagranicznej.

Poza dowodem lub paszportem w aucie koniecznie muszą się znaleźć: prawo jazdy (wystarczy polskie), dowód rejestracyjny z ważnym przeglądem technicznym, potwierdzenie ubezpieczenia OC oraz polisa turystyczna. Jeśli jedziemy autem, które nie należy do nas, przydatne jest pisemne upoważnienie od właściciela, szczególnie gdy trasa wiedzie dalej niż Chorwacja. To szczególnie istotne w przypadku aut leasingowanych.

Chorwacja wymaga też konkretnego wyposażenia technicznego auta, jednak trzeba pamiętać, że, w teorii, chorwacki policjant nie może ukarać za jego brak z uwagi na przepisy zawarte w tak zwanej konwencji wiedeńskiej. Samochód ma być wyposażony w te elementy, które są obowiązkowe w kraju jego rejestracji. Nie zaszkodzi jednak, jeśli w pojeździe znajdą się: kamizelki odblaskowe dla kierowcy i wszystkich pasażerów, apteczka, trójkąt ostrzegawczy oraz zapasowe żarówki. Przypomnijmy - w Polsce obowiązkowe są trójkąt i gaśnica, co ciekawe, ta ostatnia w Chorwacji nie jest wymagana.

Dobrze jest też mieć przy sobie: numer telefonu do assistance swojego ubezpieczyciela, zapas gotówki w euro na drobne opłaty i parkingi przy plażach, a do tego zapisane najważniejsze numery alarmowe: 112 (ogólny), 192 (policja), 194 (pogotowie), 1987 (pomoc drogowa HAK) i dane ambasady RP w Zagrzebiu (+385 1 48 99 444).

Samochodem do Chorwacji. W jakich krajach są winiety?

W samej Chorwacji nie obowiązuje system winiet - za autostrady płaci się na bramkach za konkretny przejechany odcinek, gotówką, kartą lub przez system elektroniczny ENC. Kwestia winiet dotyczy krajów tranzytowych, przez które prowadzi trasa z Polski.

Wybór trasy decyduje o tym, ile winiet i w jakich krajach trzeba kupić. Najczęściej wybierana trasa - przez Czechy, Austrię i Słowenię - oznacza trzy winiety. Trasa przez Słowację i Węgry jest tańsza pod tym względem, bo wymaga tylko dwóch, ale prowadzi przez więcej dróg krajowych i bywa bardziej czasochłonna. Mieszkańcy zachodniej Polski często wybierają wariant przez Niemcy (bez winiety) i dalej przez Austrię i Słowenię.

Poniżej ceny winiet aktualne na 2026 rok, dla standardowego samochodu osobowego do 3,5 t.

Czechy (edalnice.cz): winieta 1-dniowa - 230 CZK (ok. 40 zł), winieta 10-dniowa - 300 CZK (ok. 52 zł), winieta 30-dniowa - 480 CZK (ok. 83 zł), winieta roczna - 2570 CZK (ok. 447 zł). Hybrydy plug-in i pojazdy na gaz ziemny płacą mniej.

Austria (asfinag.at): winieta 1-dniowa - 9,60 EUR (ok. 41 zł), winieta 10-dniowa - 12,80 EUR (ok. 54 zł), winieta 2-miesięczna - 32 EUR (ok. 136 zł). Uwaga: winieta 2-miesięczna kupowana online przez konsumenta prywatnego jest ważna dopiero od 18. dnia po zakupie. Winiety 1- i 10-dniowe działają od razu.

Słowenia (evinjeta.dars.si): winieta 7-dniowa - 16 EUR (ok. 68 zł), winieta miesięczna - 32 EUR (ok. 136 zł), winieta roczna - 117,50 EUR (ok. 498 zł). Uwaga: samochody o wysokości nad przednią osią powyżej 1,3 m mogą wpadać w droższą klasę taryfową 2B.

Słowacja: winieta 1-dniowa - 8,10 EUR (ok. 34 zł), winieta 10-dniowa - 10,80 EUR (ok. 46 zł), winieta 30-dniowa - 17,10 EUR (ok. 72 zł), winieta roczna - 90 EUR (ok. 381 zł).

Węgry (kategoria D1, auta osobowe do 7 osób): winieta 1-dniowa - 5550 HUF (ok. 65 zł), winieta 10-dniowa - 6900 HUF (ok. 81 zł), winieta miesięczna - 11 170 HUF (ok. 132 zł). Na Węgrzech trzeba szczególnie uważać na kategorię pojazdu - błędna kategoria winiety może skutkować mandatem. Większe samochody, kampery i wybrane dostawcze do 3,5 t należą do droższej kategorii D2.

Czechy, Słowacja, Austria, Węgry, Słowenia. Jakie są mandaty za brak winiety?

Brak ważnej winiety w każdym z tych krajów oznacza wysokie ryzyko mandatu. W Czechach mandat za jazdę bez e-winiety wynosi do 20 000 CZK (około 3450 zł). Jeśli zostanie opłacony na miejscu, policja zazwyczaj obniża karę do 5000 CZK (około 860 zł).

W Austrii standardowy mandat za brak ważnej winiety na autostradzie lub drodze ekspresowej wynosi 120 euro dla samochodu osobowego. Gdy kierowca nie ureguluje go na miejscu i sprawa trafi do postępowania administracyjnego, kwota może wzrosnąć do przedziału 300-3000 euro.

W Słowenii system e-winiet weryfikowany jest przez kamery rejestrujące numery tablic na autostradach i punktach kontrolnych. Brak ważnej winiety to mandat w wysokości 300 euro. Jeśli numer rejestracyjny zostanie użyty do innego pojazdu lub w niewłaściwej klasie - kara może wynieść 500 euro. Dane o naruszeniu przechowywane są w systemie do zakończenia postępowania, więc ucieczka przed mandatem nie wchodzi w grę.

Na Węgrzech kary za brak winiety też są dotkliwe, a system elektroniczny monitoruje tablice rejestracyjne podobnie jak w Słowenii. Mandat za brak winiety na Węgrzech wynosi zazwyczaj 26 640 HUF (ok. 282 zł), jeśli zostanie opłacony w ciągu 60 dni. Po tym terminie kara wzrasta do 91 780 HUF (ok. 972 zł).

Winiety najlepiej kupować online przed wyjazdem, na oficjalnych stronach operatorów. Zakup przez nieoficjalne strony pośredników niesie ryzyko przepłacenia lub otrzymania nieważnego dokumentu, a to właśnie kierowca odpowiada za poprawność winiety, nie platforma sprzedażowa.

Przepisy drogowe w Chorwacji, o których warto pamiętać

Chorwackie ograniczenia prędkości nie różnią się bardzo od polskich: 50 km/h w terenie zabudowanym, 90 km/h poza nim, 110 km/h na drogach ekspresowych i 130 km/h na autostradach. Mandaty za przekroczenie są jednak wyraźnie wyższe niż nad Wisłą, podobnie jak kary za parkowanie w niedozwolonych miejscach.

Dopuszczalny limit alkoholu we krwi wynosi 0,5 promila. Dla kierowców poniżej 25. roku życia oraz zawodowych obowiązuje limit 0,0 promila. Obowiązek jazdy ze światłami mijania przez całą dobę dotyczy tylko okresu zimowego, od ostatniej niedzieli października do ostatniej niedzieli marca - latem włączenie świateł w dzień jest jedynie zalecane.

Autostrady w Chorwacji są dobrej jakości, ale drogi dojazdowe z autostrady A1 do nadmorskich kurortów często prowadzą przez tereny górskie - bywają strome, kręte i wymagające, szczególnie po zmroku lub przy dużym ruchu w szczycie sezonu.





Zabrałem Cuprę Formentor na tor. Ten SUV jest jak wyścigówka INTERIA.PL