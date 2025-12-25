Spis treści: Jak ochronić się przed kradzieżą katalizatora? Ile wart jest katalizator samochodu? Kradzieże katalizatorów w Polsce Co jeszcze może utrudnić życie złodziejom katalizatorów?

Wielu kierowców wciąż nie zdaje sobie sprawy, jak łatwym celem bywa zaparkowany samochód. Złodziej nie potrzebuje dostępu do wnętrza ani skomplikowanych narzędzi. Wystarczy chwila, podnośnik lub lewarek i elektronarzędzie do cięcia metalu, by w kilka minut odciąć element układu wydechowego.

Jak ochronić się przed kradzieżą katalizatora?

Jednym z najprostszych sposobów ograniczenia ryzyka kradzieży katalizatora jest parkowanie tyłem do ściany, ogrodzenia albo innej trwałej przeszkody. Katalizator znajduje się zwykle w tylnej części układu wydechowego, a dostęp do niego odbywa się od spodu auta. Złodzieja nie interesuje oczywiście cały elementy, tylko "puszka", która zawiera cenne metale szlachetne.

Jeśli tył samochodu znajduje się bardzo blisko muru lub innego pojazdu, złodziej ma znacznie mniej miejsca na dokonanie kradzieży i zwykle odpuszcza. Im bowiem dłużej trwa taka "operacja", tym większe ryzyko, że ktoś ją zauważy. Złodzieje działają szybko i wybierają auta, przy których mogą pracować bez przeszkód..

Nie bez znaczenia jest też samo miejsce parkowania. Dobrze oświetlone parkingi, okolice objęte monitoringiem czy miejsca widoczne z okien mieszkań działają odstraszająco.

Ile wart jest katalizator samochodu?

Wbrew pozorom złodzieje nie kradną katalizatorów po to, by sprzedać je jako część zamienną. Chodzi o metale szlachetne, takie jak platyna, pallad czy rod, które są w nich zawarte. Co prawda ich ceny w ostatnim czasie spadły, ale nadal mówimy o wartościach rzędu 150-200 zł/g palladu. A w katalizatorze potrafi go być od dwóch do siedmiu gramów. W niektórych przypadkach, zwłaszcza w starszych samochodach, katalizator bywa najdroższym elementem całego pojazdu - o ile zachował się oryginalny egzemplarz.

Odsłonięte katalizatory są łakomym kąskiem dla złodziei 123RF/PICSEL

Firmy zajmujące się skupem tych elementów publikują szczegółowe cenniki i udostępniają wyszukiwarki, dzięki którym można sprawdzić wartość konkretnego katalizatora na podstawie numeru fabrycznego wytłoczonego na obudowie.

Kradzieże katalizatorów w Polsce

W 2025 r. policja wciąż informuje o sprawach związanych z kradzieżami katalizatorów. Proceder przeniósł się częściowo z dużych miast do mniejszych miejscowości, gdzie auta parkują na niestrzeżonych parkingach. Zatrzymywane osoby mają często na koncie kilkadziesiąt lub nawet kilkaset kradzieży, a straty liczone są w milionach złotych.

Dla właściciela auta kradzież katalizatora to kosztowny problem. Po pierwsze, samochód bez katalizatora zazwyczaj nie nadaje się do jazdy, hałasuje, nie spełnia norm emisji spalin i nie przejdzie badania technicznego. Do tego dochodzi koszt części, robocizny oraz często uszkodzeń powstałych przy brutalnym demontażu. Zwykle mowa o co najmniej kilku tysiącach złotych, a w przypadku marek premium - nawet kilkunastu tysiącach.

Co jeszcze może utrudnić życie złodziejom katalizatorów?

Parkowanie tyłem do ściany to jedna z najprostszych metod, ale nie jedyna. Dodatkowe zabezpieczenia mechaniczne, takie jak osłony katalizatora czy wzmocnione mocowania, wydłużają czas potrzebny na jego demontaż. Popularnym rozwiązaniem jest także grawerowanie numeru VIN na obudowie katalizatora, co utrudnia jego późniejszą odsprzedaż.

