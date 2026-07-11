Spis treści: Bagażnik na dach, hak czy klapę? Każde rozwiązanie ma swoje wady i zalety Ile więcej pali samochód z rowerami na dachu? Bagażnik na hak wymaga trzeciej tablicy rejestracyjnej. Zapłacisz za jej wyrobienie Jaki mandat grozi za brak trzeciej tablicy w bagażniku rowerowym? Nie tylko tablica. O tym obowiązku mając bagażnik rowerowy kierowcy również zapominają

Przed zakupem bagażnika rowerowego warto zastanowić się, jak często będziemy przewozić rowery, ile ważą i jakim samochodem jeździmy. Do wyboru są trzy najpopularniejsze rozwiązania: bagażnik dachowy, montowany na haku holowniczym oraz mocowany do tylnej klapy.

Bagażnik na dach, hak czy klapę? Każde rozwiązanie ma swoje wady i zalety

Najbardziej uniwersalny jest bagażnik dachowy, ponieważ nie wymaga montażu haka, jest stosunkowo niedrogi i pasuje do wielu modeli samochodów wyposażonych w relingi. Ma jednak kilka wad - zamontowanie cięższych rowerów może być problematyczne. Co więcej, producenci zazwyczaj zalecają, aby z rowerami na dachu nie przekraczać 120 km/h.

W przypadku bagażnika dachowego na rowery największym problemem będzie ich załadowanie. 123RF/PICSEL

Sporą popularnością cieszą się bagażniki montowane na haku, bo pozwalają łatwo załadować nawet znacznie cięższe niż klasyczne rowery elektryczne, nie pogarszają znacząco aerodynamiki samochodu i zwykle umożliwiają przewóz kilku jednośladów o łącznej masie nawet około 60 kg. Ich wadą jest konieczność posiadania haka oraz często utrudniony dostęp do bagażnika samochodu. Nie wszystkie modele dostępne na rynku posiadają możliwość odchylenia, więc warto na to zwrócić uwagę.

Trzecim rozwiązaniem są bagażniki mocowane do klapy bagażnika. Nie wymagają montażu haka ani belek dachowych, ale mogą ograniczać widoczność do tyłu, utrudniać dostęp do bagażnika i przy nieprawidłowym montażu uszkodzić lakier. Sprawdzają się przede wszystkim podczas okazjonalnego przewożenia jednego lub dwóch rowerów.

Bagażnik na tylną klapę bagażnika jest uniwersalny, ale ogranicza widoczność do tyłu. 123RF/PICSEL

Ile więcej pali samochód z rowerami na dachu?

Największy wpływ na spalanie mają rowery przewożone na dachu, ponieważ tworzą dodatkowy opór powietrza, więc zużycie paliwa może wzrosnąć nawet o 2 litry na 100 km. Spalanie zauważalnie wzrośnie zwłaszcza podczas jazdy z prędkościami autostradowymi lub przy silnym wietrze.

Znacznie korzystniej wypada bagażnik montowany na haku lub klapie. Z racji tego, że rowery znajdują się za samochodem to w dużo mniejszym stopniu pogarszają aerodynamikę. W przypadku wielu modeli samochodów - a już szczególnie SUV-ów - wzrost zużycia paliwa może być praktycznie niezauważalny.

Bagażnik na hak wymaga trzeciej tablicy rejestracyjnej. Zapłacisz za jej wyrobienie

W kwestii przewożenia rowerów samochodem najwięcej obowiązków spoczywa na kierowcach korzystających z bagażnika montowanego na haku holowniczym. Jeżeli rowery zasłaniają tablicę rejestracyjną samochodu to konieczne jest wyrobienie dodatkowej, trzeciej tablicy rejestracyjnej.

Od 2016 r. przepisy pozwalają na wydanie takiej tablicy, a aby ją otrzymać należy złożyć wniosek w wydziale komunikacji właściwym dla miejsca rejestracji pojazdu. Koszt wydania dodatkowej tablicy wynosi 52,50 zł. Trzecia tablica musi zostać zamocowana w przeznaczonym do tego miejscu na bagażniku rowerowym.

W przypadku bagażnika na hak niezbędne jest wyrobienie trzeciej tablicy rejestracyjnej. Informacja prasowa (moto)

Jaki mandat grozi za brak trzeciej tablicy w bagażniku rowerowym?

Brak dodatkowej tablicy rejestracyjnej może skończyć się wysokim mandatem - jeżeli bagażnik z rowerami zasłania właściwą tablicę rejestracyjną zamontowaną na tylnej klapie samochodu to policjant może uznać, że pojazd porusza się z niewidocznymi numerami. W takim przypadku kierowcy grozi mandat w wysokości 500 zł, a na drogach objętych elektronicznym systemem poboru opłat kara może wynieść nawet 1,5 tys. zł.

Jeszcze większym błędem jest przełożenie tylnej tablicy z samochodu na bagażnik. W takiej sytuacji pojazd nie spełnia warunków dopuszczenia do ruchu, co również może zakończyć się mandatem w wysokości do 1,5 tys. zł, a nawet zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego.

Nie tylko tablica. O tym obowiązku mając bagażnik rowerowy kierowcy również zapominają

Jeżeli bagażnik zasłania tylne lampy samochodu to musi być wyposażony we własne, homologowane oświetlenie. Mowa o światłach pozycyjnych, stop, kierunkowskazach, światłach cofania oraz przeciwmgłowym. Za zasłonięcie świateł kierowca naraża się na 200 zł mandatu, a do jego konta zostanie dopisanych 8 punktów karnych.

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