Dobra wiadomość jest taka, że kierowca nadal może sporo zrobić, by chronić swój pojazd.. Część najskuteczniejszych metod jest zaskakująco prosta, inne, droższe, sprawdzają się w przypadku bardziej zaawansowanych i drogich modeli. Które wybrać?

Fabryczne alarmy i immobilisery nadal mają sens, ale przestały być barierą nie do przejścia.

Eksperci zajmujący się ochroną pojazdów podkreślają jedno. Nie ma cudownego zabezpieczenia i każde auto da się ukraść - chodzi bardziej o to, by maksymalnie utrudnić pracę złodziejowi i zniechęcić go do kradzieży.

Jak chronić kluczyk keyless przed kradzieżą?

Samochody z dostępem bezkluczykowym są wygodne na co dzień, ale właśnie przez ten komfort bywają wyjątkowo narażone na tzw. kradzież na walizkę. Złodzieje wzmacniają sygnał z kluczyka pozostawionego w domu i sprawiają, że auto "myśli", że właściciel stoi tuż obok.

Najprostsza ochrona to etui lub pudełko Faradaya, które blokuje sygnał. Warto chować do niego nie tylko używany kluczyk, ale też zapasowy. Dobrze, żeby klucze nie leżały przy drzwiach wejściowych ani blisko okna, bo właśnie tam najłatwiej je namierzyć.

Czy blokada kierownicy nadal ma sens?

Tak - i to większy, niż wielu kierowcom się wydaje. Blokada kierownicy nie zatrzyma każdego, ale działa odstraszająco. Złodzieje zwykle nie lubią komplikacji, zwłaszcza gdy działają szybko i pod presją czasu.

Podobnie działa blokada koła. Jest nieporęczna, ale za to bardzo widoczna i trudna do usunięcia. Takie mechaniczne zabezpieczenia mają jeszcze jedną zaletę - chronią nie tylko przed kradzieżą całego auta, ale czasem także przed kradzieżą "na części", na przykład samych kół.

Blokady portu OBD

Złącze OBD służy mechanikom do diagnostyki, ale złodziej w wielu modelach właśnie przez to gniazdo może ominąć zabezpieczenia i "dopisać" nowy klucz. Dlatego coraz więcej kierowców montuje blokady portu OBD. To nie jest najtańsze rozwiązanie (potrafią kosztować nawet tysiąc zł), ale skutecznie komplikuje kradzież.

Czy warto montować lokalizator GPS?

Lokalizator nie zapobiega samej kradzieży, ale znacząco zwiększa szansę na odzyskanie samochodu. Właśnie to bywa kluczowe, bo bez niego odnalezienie auta po kilku godzinach staje się dużo trudniejsze. Dodatkowy plus jest taki, że część ubezpieczycieli patrzy na takie systemy przychylniej, zwłaszcza w przypadku droższych modeli, i obniża wysokość składki ubezpieczenia.

Warto też pamiętać o detalach. W wielu autach po zamknięciu składają się lusterka. Jeśli zostały rozłożone (a to jedna z opcji w menu samochodu), złodziej może uznać, że samochód jest otwarty.

