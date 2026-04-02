Jak wyregulować wysokość reflektorów? Ten test obnażył ważne różnice
Badanie brytyjskiego urzędu transportowego z 2025 roku wykazało, że 97 proc. kierowców regularnie czuje się oślepianych przez nadjeżdżające pojazdy, a według ankiety międzynarodowej federacji FIA z 2024 roku aż ośmiu na dziesięciu kierowców uważa oślepianie za poważny problem. Jedną z głównych przyczyn jest prosta rzecz - źle ustawiona wysokość reflektorów.
Współczesne reflektory LED dają precyzyjniejszy snop światła niż starsze halogeny czy ksenony, ale właśnie ta precyzja sprawia, że margines między prawidłowym oświetleniem drogi a oślepianiem nadjeżdżających zmalał do minimum. Wystarczy drobna zmiana obciążenia samochodu, by mocne reflektory LED zaczęły oślepiać kierowców nadjeżdżających z przeciwka.
Dlaczego załadowany samochód oślepia innych kierowców?
Każdy kilogram ładunku w bagażniku podnosi tył samochodu i jednocześnie obniża jego przód, co zmienia kąt padania świateł. Test przeprowadzony przez szwedzki magazyn Vi Bilägares na Lexusie LBX pokazał skalę tego zjawiska. Przy samym kierowcy w pojeździe i prawidłowym ustawieniu reflektorów światła mijania sięgały 117 metrów, a wskaźnik oślepiania wynosił 5,0. Po załadowaniu bagażu ważącego 175 kg, zasięg świateł mijania wydłużył się do 149 metrów, ale wskaźnik oślepiania skoczył do 9,8, czyli wzrósł o niemal 94 proc. Dla jadącego z naprzeciwka kierowcy taki samochód wygląda tak, jakby jechał na długich światłach.
Co ciekawe, nawet niewielkie obciążenie robi różnicę. Dwoje nastolatków na kanapie, ważących po 37 kg, wystarczyło, by oślepianie wzrosło o 3 proc. Brzmi niewiele, ale wrażliwość oka na olśnienie jest bardzo indywidualna i zależy od wieku - starsi kierowcy potrzebują znacznie więcej czasu na regenerację wzroku po oślepieniu.
Jak wyregulować reflektory - pokrętło w kabinie
Większość samochodów na rynku ma ręczny korektor zasięgu świateł, czyli pokrętło umieszczone zwykle po lewej stronie deski rozdzielczej, w okolicach przełącznika świateł. Obrócenie go zmienia kąt nachylenia reflektorów, kompensując zmianę obciążenia pojazdu. Problem w tym, że wielu kierowców nigdy go nie używa albo nie wie, w jakim położeniu powinno się znajdować.
Skala i czułość korektora różnią się w zależności od modelu. W Lexusie LBX dostępnych jest aż dziesięć stopni regulacji i już z jednym pasażerem na przednim siedzeniu producent zaleca obniżenie świateł o jeden stopień. Citroen C3 Aircross ma sześć stopni, ale jest mniej wrażliwy na obciążenie - pierwszy stopień korekcji zalecany jest dopiero przy pięciu osobach na pokładzie. W Hyundaiu Insterze i Kii EV3 przy pełnym załadunku wykorzystuje się od razu maksymalny, trzeci stopień.
Niezależnie od marki, największą korektę stosuje się przy pełnym obciążeniu samochodu lub z podłączoną przyczepą. Równie ważne jest przywrócenie korektora do pozycji zerowej po rozładowaniu bagażnika, bo zbyt nisko ustawione reflektory skracają zasięg świateł mijania nawet o dwie trzecie. W teście Lexusa LBX maksymalne obniżenie korektora przy pustym samochodzie zmniejszyło zasięg świateł mijania ze 117 do zaledwie 43 metrów, a szerokość oświetlonego pasa spadła do zera.
Jak samemu ustawić wysokość świecenia reflektorów?
Dokładniejszą regulację można przeprowadzić samodzielnie, potrzebna jest tylko płaska powierzchnia, ściana i taśma maskująca. Samochód powinien być zatankowany, z prawidłowym ciśnieniem w oponach, bez zbędnego obciążenia w bagażniku, a korektor świateł ustawiony na zero. Procedura wygląda następująco.
Najpierw ustawiamy auto pół metra od ściany i zaznaczamy taśmą na ścianie górną krawędź snopa świateł, która rysuje się jako wyraźna, ostra linia. Następnie sprawdzamy na reflektorze lub w jego pobliżu oznaczenie kąta nachylenia, najczęściej wynosi on 1,0 lub 1,2 proc. Przy wartości 1,0 proc. naklejamy drugi pasek taśmy 10 cm poniżej pierwszego, przy 1,2 proc. - 12 cm poniżej. Potem cofamy samochód dokładnie 10 metrów w linii prostej. Jeśli górna krawędź snopa światła nie przekracza dolnego paska taśmy, reflektory są ustawione prawidłowo i nie oślepiają nadjeżdżających. Jeśli przekracza, konieczna jest regulacja śrubami nastawczymi w obudowie reflektora, zgodnie z instrukcją danego modelu.
Kiedy regulacja reflektorów wymaga wizyty w warsztacie?
Samodzielna metoda sprawdza się przy klasycznych reflektorach z pojedynczym źródłem światła, ale coraz więcej nowoczesnych aut ma reflektory z wieloma modułami LED o złożonej geometrii snopa. W takim przypadku regulacja wymaga specjalistycznego urządzenia pomiarowego i lepiej powierzyć ją warsztatowi. Niektóre samochody, w tym Skoda Kodiaq, Tesla Model 3, Volkswagen ID.7 czy Volvo XC60, mają automatyczny korektor zasięgu świateł, który za pomocą czujników na zawieszeniu sam kompensuje zmiany obciążenia.