Spis treści: Dlaczego załadowany samochód oślepia innych kierowców? Jak wyregulować reflektory - pokrętło w kabinie Jak samemu ustawić wysokość świecenia reflektorów? Kiedy regulacja reflektorów wymaga wizyty w warsztacie?

Współczesne reflektory LED dają precyzyjniejszy snop światła niż starsze halogeny czy ksenony, ale właśnie ta precyzja sprawia, że margines między prawidłowym oświetleniem drogi a oślepianiem nadjeżdżających zmalał do minimum. Wystarczy drobna zmiana obciążenia samochodu, by mocne reflektory LED zaczęły oślepiać kierowców nadjeżdżających z przeciwka.

Dlaczego załadowany samochód oślepia innych kierowców?

Każdy kilogram ładunku w bagażniku podnosi tył samochodu i jednocześnie obniża jego przód, co zmienia kąt padania świateł. Test przeprowadzony przez szwedzki magazyn Vi Bilägares na Lexusie LBX pokazał skalę tego zjawiska. Przy samym kierowcy w pojeździe i prawidłowym ustawieniu reflektorów światła mijania sięgały 117 metrów, a wskaźnik oślepiania wynosił 5,0. Po załadowaniu bagażu ważącego 175 kg, zasięg świateł mijania wydłużył się do 149 metrów, ale wskaźnik oślepiania skoczył do 9,8, czyli wzrósł o niemal 94 proc. Dla jadącego z naprzeciwka kierowcy taki samochód wygląda tak, jakby jechał na długich światłach.

Co ciekawe, nawet niewielkie obciążenie robi różnicę. Dwoje nastolatków na kanapie, ważących po 37 kg, wystarczyło, by oślepianie wzrosło o 3 proc. Brzmi niewiele, ale wrażliwość oka na olśnienie jest bardzo indywidualna i zależy od wieku - starsi kierowcy potrzebują znacznie więcej czasu na regenerację wzroku po oślepieniu.

Jak wyregulować reflektory - pokrętło w kabinie

Większość samochodów na rynku ma ręczny korektor zasięgu świateł, czyli pokrętło umieszczone zwykle po lewej stronie deski rozdzielczej, w okolicach przełącznika świateł. Obrócenie go zmienia kąt nachylenia reflektorów, kompensując zmianę obciążenia pojazdu. Problem w tym, że wielu kierowców nigdy go nie używa albo nie wie, w jakim położeniu powinno się znajdować.

Skala i czułość korektora różnią się w zależności od modelu. W Lexusie LBX dostępnych jest aż dziesięć stopni regulacji i już z jednym pasażerem na przednim siedzeniu producent zaleca obniżenie świateł o jeden stopień. Citroen C3 Aircross ma sześć stopni, ale jest mniej wrażliwy na obciążenie - pierwszy stopień korekcji zalecany jest dopiero przy pięciu osobach na pokładzie. W Hyundaiu Insterze i Kii EV3 przy pełnym załadunku wykorzystuje się od razu maksymalny, trzeci stopień.

Niezależnie od marki, największą korektę stosuje się przy pełnym obciążeniu samochodu lub z podłączoną przyczepą. Równie ważne jest przywrócenie korektora do pozycji zerowej po rozładowaniu bagażnika, bo zbyt nisko ustawione reflektory skracają zasięg świateł mijania nawet o dwie trzecie. W teście Lexusa LBX maksymalne obniżenie korektora przy pustym samochodzie zmniejszyło zasięg świateł mijania ze 117 do zaledwie 43 metrów, a szerokość oświetlonego pasa spadła do zera.

Jak samemu ustawić wysokość świecenia reflektorów?

Dokładniejszą regulację można przeprowadzić samodzielnie, potrzebna jest tylko płaska powierzchnia, ściana i taśma maskująca. Samochód powinien być zatankowany, z prawidłowym ciśnieniem w oponach, bez zbędnego obciążenia w bagażniku, a korektor świateł ustawiony na zero. Procedura wygląda następująco.

Najpierw ustawiamy auto pół metra od ściany i zaznaczamy taśmą na ścianie górną krawędź snopa świateł, która rysuje się jako wyraźna, ostra linia. Następnie sprawdzamy na reflektorze lub w jego pobliżu oznaczenie kąta nachylenia, najczęściej wynosi on 1,0 lub 1,2 proc. Przy wartości 1,0 proc. naklejamy drugi pasek taśmy 10 cm poniżej pierwszego, przy 1,2 proc. - 12 cm poniżej. Potem cofamy samochód dokładnie 10 metrów w linii prostej. Jeśli górna krawędź snopa światła nie przekracza dolnego paska taśmy, reflektory są ustawione prawidłowo i nie oślepiają nadjeżdżających. Jeśli przekracza, konieczna jest regulacja śrubami nastawczymi w obudowie reflektora, zgodnie z instrukcją danego modelu.

Kiedy regulacja reflektorów wymaga wizyty w warsztacie?

Samodzielna metoda sprawdza się przy klasycznych reflektorach z pojedynczym źródłem światła, ale coraz więcej nowoczesnych aut ma reflektory z wieloma modułami LED o złożonej geometrii snopa. W takim przypadku regulacja wymaga specjalistycznego urządzenia pomiarowego i lepiej powierzyć ją warsztatowi. Niektóre samochody, w tym Skoda Kodiaq, Tesla Model 3, Volkswagen ID.7 czy Volvo XC60, mają automatyczny korektor zasięgu świateł, który za pomocą czujników na zawieszeniu sam kompensuje zmiany obciążenia.

"Dobre rozwiązanie". Minister infrastruktury komentuje rewolucyjne zmiany w egzaminie na prawo jazdy Polsat News Polsat News