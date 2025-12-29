W skrócie Można szybko sprawdzić ważność OC samochodu online za pomocą bazy UFG lub rządowej usługi HistoriaPojazdu.gov.pl.

UFG wymaga numeru rejestracyjnego lub VIN i umożliwia weryfikację ochrony OC na dany dzień.

HistoriaPojazdu.gov.pl pozwala poznać historię pojazdu, stan OC i dane techniczne po wpisaniu dodatkowych danych.

Informację o ważności ubezpieczenia można dziś uzyskać bez telefonu do ubezpieczyciela i bez wizyty w urzędzie. Dostępne są narzędzia online, które pozwalają ustalić, czy dany pojazd miał polisę OC na konkretny dzień, a w części przypadków także poznać nazwę firmy ubezpieczeniowej i numer polisy.

Sprawdzenie OC w UFG po numerze rejestracyjnym lub VIN

Najszybszą metodą weryfikacji jest baza Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. W formularzu "Identyfikacja umowy OC na dzień" można podać numer rejestracyjny albo numer VIN, wybrać datę, na którą ma zostać wykonane sprawdzenie, wskazać kraj rejestracji i potwierdzić weryfikację zabezpieczającą. System zwraca informacje o tym, czy wskazany pojazd był objęty ochroną OC na dany dzień.

To rozwiązanie jest szczególnie przydatne przy zakupie auta używanego, kiedy jeszcze przed podpisaniem umowy można ustalić, czy pojazd ma aktywne OC. W razie wątpliwości pomaga też po stłuczce, zwłaszcza gdy strony spisują oświadczenie i nie wzywają policji. Weryfikacja w UFG pozwala szybko ustalić, czy sprawca miał ważną polisę, co ułatwia późniejsze zgłoszenie szkody.

Trzeba pamiętać też o ważnym rozróżnieniu. Co innego brak fizycznego dokumentu polisy, a co innego brak ważnych uprawnień czy brak OC. Samo OC jest przypisane do pojazdu, a nie do osoby, i jego ważność nie zależy od tego, czy właściciel ma przy sobie wydruk. Liczy się to, co widnieje w rejestrach.

HistoriaPojazdu.gov.pl i CEPiK. Kiedy ta metoda ma sens

Drugą drogą jest rządowa usługa "Sprawdź historię pojazdu", powiązana z danymi z Centralnej Ewidencji Pojazdów. W tym przypadku potrzebny jest numer rejestracyjny, numer VIN oraz data pierwszej rejestracji pojazdu. Po podaniu tych danych można uzyskać informacje o pojeździe, w tym dane dotyczące OC oraz badań technicznych.

To rozwiązanie ma swoje ograniczenie: nie zawsze dysponuje się datą pierwszej rejestracji, szczególnie jeśli oglądane auto jest z ogłoszenia i sprzedający nie podał kompletu danych. Z drugiej strony, gdy dane są dostępne, raport z rządowej usługi pomaga ocenić nie tylko kwestię OC, ale również podstawowe informacje techniczne, historię właścicieli czy odczyty licznika, jeśli były rejestrowane w systemie.

Informacje o tym, czy pojazd jest ubezpieczony (i do kiedy) możemy też znaleźć w aplikacji mObywatel, ale w tym wypadku to bardziej przydatne dla właściciela, który musi powiązać pojazd z aplikacją. Dzięki temu będzie w stanie w zakładce Moje Pojazdy skontrolować, do kiedy ważna jest polisa.

