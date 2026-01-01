Jak sprawdzić czy fotoradar lub OPP działa? Sposób jest banalnie prosty
Istnieje prosty i skuteczny sposób, aby sprawdzić, czy znajdujący się w pobliżu fotoradar lub odcinkowy pomiar prędkości działa. Oczywiście nie chodzi o przekroczenie dozwolonej prędkości i oczekiwanie błysk, a potem na list, a o udostępnione przez CANARD specjalne narzędzie, które rozwiewa wszystkie wątpliwości.
W skrócie
- Na polskich drogach przybywa urządzeń kontrolujących prędkość, a CANARD udostępnia mapę aktywnych fotoradarów i OPP.
- Odcinkowe pomiary prędkości są odpowiednio oznakowane, a ich uruchomienie poprzedzają testy i odbiory techniczne.
- Do 2026 roku na polskich trasach pojawią się 43 nowe OPP, łącznie obejmując 670 kilometrów dróg.
Na rodzimych drogach systematycznie przybywa urządzeń do kontrolowania kierowców. W ostatnich latach wyjątkową skutecznością cieszą się odcinkowe pomiary prędkości, które nie tylko montowane są już w terenie zabudowanym, ale także na drogach ekspresowych i autostradach. CANARD - jednostka Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego zajmująca się urządzeniami do monitorowania przejeżdżających pojazdów - obecnie nadzoruje polskie drogi przy użyciu 478 fotoradarów i 72 urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości.
Czy odcinkowy pomiar prędkości działa? Niezbędny jest znak
Postrachem wśród zmotoryzowanych są obecnie odcinkowe pomiary prędkości, które na znacznie dłuższym fragmencie drogi zmuszają kierowców do jazdy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Warto jednak wiedzieć, że każdy OPP musi być odpowiednio oznakowany - znak D-51a wskazuje rozpoczęcie pomiaru, a D-51b jego koniec.
Co więcej, same urządzenia do rejestrowania czasu wjazdu i wyjazdu montowane są na specjalnych konstrukcjach, tzw. bramownicach, więc trudno ich nie zauważyć. Warto jednak dodać, że są to bardzo zaawansowane systemy i jeszcze po ich montażu niezbędne jest przeprowadzenie testów oraz odbiorów technicznych. Z tego powodu od momentu pojawienia się instalacji na danym odcinku do jej uruchomienia może minąć nawet kilka tygodni.
Mapa CANARD. Jak sprawdzić, czy fotoradar lub OPP działa?
Istnieje jeden skuteczny sposób, aby sprawdzić, czy dany fotoradar lub odcinkowy pomiar prędkości działa. Nie trzeba przekraczać prędkości i narażać się na mandat karny, ponieważ wystarczy skorzystać z oficjalnej mapy udostępnionej przez CANARD. Na specjalnej stronie znajdziecie wszystkie fotoradary stacjonarne, OPP, systemy Red Light oraz punkty kontroli, które aktualnie są w użyciu. Co więcej, kierowcy mogą również sprawdzić, jakie ograniczenie prędkości obowiązuje na danej trasie.
W Polsce powstaną nowe 43 odcinkowe pomiary prędkości. Mapa nowych lokalizacji
GITD podkreśla, że OPP są znacznie bardziej skuteczne, ponieważ zwiększają dyscyplinę zmotoryzowanych na całej długości kontrolowanego odcinka, a nie tylko w miejscu ustawienia pojedynczego fotoradaru. Do końca 2026 r. na polskich drogach przybędzie aż 43 nowych odcinkowych pomiarów prędkości.
Województwo
Miejscowość początku OPP
Miejscowość końca OPP
droga
mazowieckie
węzeł Mińsk Mazowiecki
węzeł Janów
A2
mazowieckie
Ostrów Mazowiecka
Ostrów Mazowiecka
S8
małopolskie
węzeł Kurdwanów
węzeł Wielicka
A4
łódzkie
węzeł Kamieńsk
węzeł Radomsko
A1
śląskie
węzeł Częstochowa Południe
węzeł Woźniki
A1
łódzkie
węzeł Piotrków Trybunalski Południe
węzeł Kamieńsk
A1
śląskie
wysokość m. Brodowe
węzeł Mykanów
A1
mazowieckie
węzeł Tarczyn Południe
węzeł Mszczonowska
S7
mazowieckie
Garwolin Zachód
Garwolin Południe
S17
mazowieckie
węzeł Warszawa Wilanów
węzeł Lubelska
S2
pomorskie
węzeł Gdańsk Owczarnia
węzeł Gdańsk Lotnisko
S6
zachodniopomorskie
węzeł Dąbie
węzeł Rzęśnica
A6
warmińsko-mazurskie
Rychnowo
Olsztynek
S7
opolskie
węzeł Opole Zachód
MOP Prószków
A4
wielkopolskie
węzeł Koło
węzeł Dąbie
A2
Świętokrzyskie
Kajetanów
węzeł Kielce Północ
S7
mazowieckie
węzeł Radom Północ
węzeł Wolanów
S7
mazowieckie
węzeł Zielonka
węzeł Wołomin (Nowy Janków)
S8
małopolskie
Rabka
Rabka
28
Zachodniopomorskie
Parłówko
Brzozowo
S3
Zachodniopomorskie
Kołobrzeg
Kołobrzeg
S6
Pomorskie
w. Karczemki
Gdańsk ul. Jabłoniowa
S6
Pomorskie
Węzeł Dworek
węzeł Nowy Dwór Gdański
S7
warmińsko-mazurskie
węzeł Pasłęk Północ
węzeł Marzewo
S7
warmińsko-mazurskie
węzeł Rączki
węzeł Nidzica Południe
S7
warmińsko-mazurskie
węzeł Olsztyn Południe
Stawiguda
S51
Podlaskie
Kołaki
węzeł Mężenin
S8
Lubelskie
węzeł Kurów Zachód
węzeł Nałęczów
S17
Lubelskie
Lublin Węglin
Lublin Sławinek
S19
zachodniopomorskie
węzeł Borkowice
Stare Bielice
S6
mazowieckie
Nadarzyn
Nadarzyn
S8
mazowieckie
węzeł Opacz
węzeł Puchały
S8
łódzkie
węzeł Kutno
węzeł Piątek
A1
śląskie
węzeł Zabrze Północ
węzeł Zabrze Zachód
A1
kujawsko-pomorskie
węzeł Pruszcz
węzeł Trzeciewiec
S5
Wielkopolskie
węzeł Poznań Zachód
węzeł Stęszew
S5
opolskie
wezęł Krapkowice
MOP Góra św. Anny
A4
lubuskie
Gorzów Zachód
Gorzów Południe
S3
Dolnośląskie
węzeł Kąty Wrocławskie
węzeł Wrocław Południe
A4
Dolnośląskie
węzeł Wrocław Północ
węzeł Wrocław Stadion
A8e
Dolnośląskie
węzeł Krzyżowa
węzeł Krzywa
A4
Małopolskie
węzeł Tarnów Centrum
MOP Jawornik
A4
śląskie
Ochaby
Skoczów
81
Mowa o nowoczesnych urządzeniach VELOCITY 4, które łatwo rozpoznać po charakterystycznych, żółtych kamerach. System automatycznie rejestruje czas wjazdu i wyjazdu, a także zapisuje informacje o lokalizacji, dacie, czasie pomiaru, długości nadzorowanego odcinka oraz obowiązującym ograniczeniu prędkości. Po zakończeniu inwestycji na polskich drogach funkcjonować będzie 114 kamer OPP, które obejmą łącznie 670 kilometrów tras.
Jaki jest najdłuższy odcinkowy pomiar prędkości w Polsce?
Już niebawem odcinkowy pomiar prędkości zostanie zamontowany między Opolem a Prószkowem o długości ok. 15 km, a po uruchomieniu będzie dzierżył tytuł najdłuższego OPP w kraju. Aktualnie prym wiedzie fragment drogi ekspresowej S7 między Falęcicami a Nowym Gozdem o długości 14 km, na którym obowiązuje ograniczenie prędkości do 120 km/h. Pokonanie go z przepisową prędkością zajmuje około 7 minut.
Najbardziej skuteczny i jednocześnie najbardziej "zapracowany" OPP znajduje się w województwie dolnośląskim, a dokładnie na odcinku między węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie. Na tym fragmencie kamery w pierwszej połowie roku zarejestrowały ponad 24 tys. wykroczeń, co daje w przeliczeniu 133 mandaty dziennie - czyli jeden co około 11 minut.