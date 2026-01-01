Jak sprawdzić czy fotoradar lub OPP działa? Sposób jest banalnie prosty

W skrócie Na polskich drogach przybywa urządzeń kontrolujących prędkość, a CANARD udostępnia mapę aktywnych fotoradarów i OPP.

Odcinkowe pomiary prędkości są odpowiednio oznakowane, a ich uruchomienie poprzedzają testy i odbiory techniczne.

Do 2026 roku na polskich trasach pojawią się 43 nowe OPP, łącznie obejmując 670 kilometrów dróg.

Na rodzimych drogach systematycznie przybywa urządzeń do kontrolowania kierowców. W ostatnich latach wyjątkową skutecznością cieszą się odcinkowe pomiary prędkości, które nie tylko montowane są już w terenie zabudowanym, ale także na drogach ekspresowych i autostradach. CANARD - jednostka Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego zajmująca się urządzeniami do monitorowania przejeżdżających pojazdów - obecnie nadzoruje polskie drogi przy użyciu 478 fotoradarów i 72 urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości.

Czy odcinkowy pomiar prędkości działa? Niezbędny jest znak

Postrachem wśród zmotoryzowanych są obecnie odcinkowe pomiary prędkości, które na znacznie dłuższym fragmencie drogi zmuszają kierowców do jazdy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Warto jednak wiedzieć, że każdy OPP musi być odpowiednio oznakowany - znak D-51a wskazuje rozpoczęcie pomiaru, a D-51b jego koniec.

Co więcej, same urządzenia do rejestrowania czasu wjazdu i wyjazdu montowane są na specjalnych konstrukcjach, tzw. bramownicach, więc trudno ich nie zauważyć. Warto jednak dodać, że są to bardzo zaawansowane systemy i jeszcze po ich montażu niezbędne jest przeprowadzenie testów oraz odbiorów technicznych. Z tego powodu od momentu pojawienia się instalacji na danym odcinku do jej uruchomienia może minąć nawet kilka tygodni.

Mapa CANARD. Jak sprawdzić, czy fotoradar lub OPP działa?

Istnieje jeden skuteczny sposób, aby sprawdzić, czy dany fotoradar lub odcinkowy pomiar prędkości działa. Nie trzeba przekraczać prędkości i narażać się na mandat karny, ponieważ wystarczy skorzystać z oficjalnej mapy udostępnionej przez CANARD. Na specjalnej stronie znajdziecie wszystkie fotoradary stacjonarne, OPP, systemy Red Light oraz punkty kontroli, które aktualnie są w użyciu. Co więcej, kierowcy mogą również sprawdzić, jakie ograniczenie prędkości obowiązuje na danej trasie.

Mapa urządzeń CANARD dostępna jest na stronie - https://www.canard.gitd.gov.pl/cms/o-nas/mapa-urzadzen CANARD materiał zewnętrzny

W Polsce powstaną nowe 43 odcinkowe pomiary prędkości. Mapa nowych lokalizacji

GITD podkreśla, że OPP są znacznie bardziej skuteczne, ponieważ zwiększają dyscyplinę zmotoryzowanych na całej długości kontrolowanego odcinka, a nie tylko w miejscu ustawienia pojedynczego fotoradaru. Do końca 2026 r. na polskich drogach przybędzie aż 43 nowych odcinkowych pomiarów prędkości.

Nowe odcinkowe pomiary prędkości Województwo Miejscowość początku OPP Miejscowość końca OPP droga mazowieckie węzeł Mińsk Mazowiecki węzeł Janów A2 mazowieckie Ostrów Mazowiecka Ostrów Mazowiecka S8 małopolskie węzeł Kurdwanów węzeł Wielicka A4 łódzkie węzeł Kamieńsk węzeł Radomsko A1 śląskie węzeł Częstochowa Południe węzeł Woźniki A1 łódzkie węzeł Piotrków Trybunalski Południe węzeł Kamieńsk A1 śląskie wysokość m. Brodowe węzeł Mykanów A1 mazowieckie węzeł Tarczyn Południe węzeł Mszczonowska S7 mazowieckie Garwolin Zachód Garwolin Południe S17 mazowieckie węzeł Warszawa Wilanów węzeł Lubelska S2 pomorskie węzeł Gdańsk Owczarnia węzeł Gdańsk Lotnisko S6 zachodniopomorskie węzeł Dąbie węzeł Rzęśnica A6 warmińsko-mazurskie Rychnowo Olsztynek S7 opolskie węzeł Opole Zachód MOP Prószków A4 wielkopolskie węzeł Koło węzeł Dąbie A2 Świętokrzyskie Kajetanów węzeł Kielce Północ S7 mazowieckie węzeł Radom Północ węzeł Wolanów S7 mazowieckie węzeł Zielonka węzeł Wołomin (Nowy Janków) S8 małopolskie Rabka Rabka 28 Zachodniopomorskie Parłówko Brzozowo S3 Zachodniopomorskie Kołobrzeg Kołobrzeg S6 Pomorskie w. Karczemki Gdańsk ul. Jabłoniowa S6 Pomorskie Węzeł Dworek węzeł Nowy Dwór Gdański S7 warmińsko-mazurskie węzeł Pasłęk Północ węzeł Marzewo S7 warmińsko-mazurskie węzeł Rączki węzeł Nidzica Południe S7 warmińsko-mazurskie węzeł Olsztyn Południe Stawiguda S51 Podlaskie Kołaki węzeł Mężenin S8 Lubelskie węzeł Kurów Zachód węzeł Nałęczów S17 Lubelskie Lublin Węglin Lublin Sławinek S19 zachodniopomorskie węzeł Borkowice Stare Bielice S6 mazowieckie Nadarzyn Nadarzyn S8 mazowieckie węzeł Opacz węzeł Puchały S8 łódzkie węzeł Kutno węzeł Piątek A1 śląskie węzeł Zabrze Północ węzeł Zabrze Zachód A1 kujawsko-pomorskie węzeł Pruszcz węzeł Trzeciewiec S5 Wielkopolskie węzeł Poznań Zachód węzeł Stęszew S5 opolskie wezęł Krapkowice MOP Góra św. Anny A4 lubuskie Gorzów Zachód Gorzów Południe S3 Dolnośląskie węzeł Kąty Wrocławskie węzeł Wrocław Południe A4 Dolnośląskie węzeł Wrocław Północ węzeł Wrocław Stadion A8e Dolnośląskie węzeł Krzyżowa węzeł Krzywa A4 Małopolskie węzeł Tarnów Centrum MOP Jawornik A4 śląskie Ochaby Skoczów 81

Mowa o nowoczesnych urządzeniach VELOCITY 4, które łatwo rozpoznać po charakterystycznych, żółtych kamerach. System automatycznie rejestruje czas wjazdu i wyjazdu, a także zapisuje informacje o lokalizacji, dacie, czasie pomiaru, długości nadzorowanego odcinka oraz obowiązującym ograniczeniu prędkości. Po zakończeniu inwestycji na polskich drogach funkcjonować będzie 114 kamer OPP, które obejmą łącznie 670 kilometrów tras.

Jaki jest najdłuższy odcinkowy pomiar prędkości w Polsce?

Już niebawem odcinkowy pomiar prędkości zostanie zamontowany między Opolem a Prószkowem o długości ok. 15 km, a po uruchomieniu będzie dzierżył tytuł najdłuższego OPP w kraju. Aktualnie prym wiedzie fragment drogi ekspresowej S7 między Falęcicami a Nowym Gozdem o długości 14 km, na którym obowiązuje ograniczenie prędkości do 120 km/h. Pokonanie go z przepisową prędkością zajmuje około 7 minut.

Najbardziej skuteczny i jednocześnie najbardziej "zapracowany" OPP znajduje się w województwie dolnośląskim, a dokładnie na odcinku między węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie. Na tym fragmencie kamery w pierwszej połowie roku zarejestrowały ponad 24 tys. wykroczeń, co daje w przeliczeniu 133 mandaty dziennie - czyli jeden co około 11 minut.

