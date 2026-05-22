Spis treści: Bagażnik na hak holowniczy - najlepszy wybór? Bagażnik rowerowy do roweru elektrycznego - na co uważać? Ranking bagażników rowerowych - który wygrał test? Jak przewozić rower? Praktyczne wskazówki

To powoduje, że wybór odpowiedniego systemu transportu nabrał zupełnie nowego znaczenia. Niewłaściwy bagażnik może nie tylko utrudniać codzienne korzystanie z auta, ale również stwarzać realne zagrożenie podczas jazdy z dużym obciążeniem.

Bagażnik na hak holowniczy - najlepszy wybór?

Najbardziej praktycznym rozwiązaniem do przewozu rowerów są dziś bagażniki montowane na haku holowniczym. Są zamontowane stosunkowo nisko, ułatwiają załadunek i w większości przypadków radzą sobie nawet z ciężkimi rowerami elektrycznymi.

Wiele modeli wytrzymuje obciążenie 60 kg i więcej, co w przypadku nowoczesnych e-bike'ów o wadze przekraczającej 25 kg ma podstawowe znaczenie. Niemiecki automobilklub ACE w swoim komunikacie zwraca jednak uwagę, że podczas przewozu rowerów trzeba pilnować kilku wartości granicznych jednocześnie.

Obok maksymalnego obciążenia samego bagażnika decydująca jest dopuszczalna siła nacisku na hak holowniczy. Wartość ta zwykle mieści się w przedziale od 50 do 100 kg, zależnie od konkretnego samochodu. Liczy się przy tym nie tylko waga samych rowerów, ale też masa własna bagażnika, która w nowoczesnych konstrukcjach wynosi od 13 do 20 kg. Istotny jest również tak zwany wskaźnik D haka holowniczego, opisujący jego wytrzymałość na siły ciągnące i hamujące. Można go znaleźć na tabliczce znamionowej samego haka.

Bagażnik rowerowy do roweru elektrycznego - na co uważać?

Nie każdy bagażnik pasuje automatycznie do każdego roweru. Nowoczesne rowery górskie i rowery elektryczne z kołami 29 cali lub szerokimi oponami wymagają odpowiednio długich i szerokich uchwytów. Przy ciężkich rowerach o dużym rozstawie osi zbyt krótkie mogą doprowadzić do groźnej niestabilności.

Drugim wyzwaniem jest sam załadunek. O ile lekki rower można jeszcze podnieść na dach samochodu, o tyle ciężki e-rower to już często zadanie dla dwóch silnych osób. Dlatego wielu producentów oferuje do bagażników hakowych specjalne rampy załadunkowe jako wyposażenie dodatkowe, dzięki którym ciężkie rowery można po prostu wtoczyć na bagażnik.

W codziennym użytkowaniu sprawdzają się też systemy z funkcją odchylania bagażnika. Pozwalają one uzyskać dostęp do bagażnika nawet wtedy, gdy rowery są zamontowane. Przy zakupie warto też zwrócić uwagę na obecność znaków bezpieczeństwa, takich jak certyfikat TUV lub oznaczenie GS.

Ranking bagażników rowerowych - który wygrał test?

Magazyn auto motor und sport wspólnie z czasopismem MOUNTAINBIKE poddał porównaniu sześć bagażników hakowych z dopuszczeniem do przewozu rowerów elektrycznych. Testerzy sprawdzali między innymi montaż, załadunek, stabilność jazdy, hamowanie awaryjne i manewry omijania. W testach drogowych bagażniki przechodziły między innymi slalom z prędkością 60 km/h, podwójną zmianę pasa przy 100 km/h, hamowania awaryjne oraz odcinki wstrząsowe. Były przy tym obciążone kilkoma rowerami elektrycznymi do granicy dopuszczalnej nośności.

Pierwsze miejsce zajął Uebler i21 Z60 (4,3 tys. zł), który zachwycił niską masą własną wynoszącą zaledwie 13,5 kg, prostym montażem i stabilnym mocowaniem na haku holowniczym. Drugą lokatę przypadła modelowi Thule EasyFold 3 (3,8 tys. zł), a podium uzupełnił Atera Forza M (ok 3,3 tys. zł).

Jak przewozić rower? Praktyczne wskazówki

Przed wyruszeniem w drogę z rowerami przewożonymi na zewnątrz pojazdu warto zdjąć wszystkie luźne elementy. Dotyczy to przede wszystkim akumulatorów rowerów elektrycznych, liczników, pompek i bidonów. Akumulatory podczas jazdy powinny być przewożone w miarę możliwości we wnętrzu samochodu.

Styki elektryczne w rowerze elektrycznym należy zabezpieczyć przed wilgocią i zabrudzeniem. Doskonale sprawdzają się tu specjalne nakładki ochronne lub prowizoryczne zabezpieczenia z folii i taśmy klejącej. Pełne pokrowce zakrywające cały rower uchodzą natomiast za rozwiązanie problematyczne, ponieważ dodatkowo łapią pęd powietrza i zwiększają obciążenie bagażnika oraz haka. Do zabezpieczenia przed kradzieżą warto wybierać bagażniki z zamkami oraz dodatkowe zapięcia rowerowe.





