W skrócie Google Maps oferuje pięć funkcji pomocnych dla kierowców, które są ukryte w menu lub wymagają włączenia w ustawieniach.

Aplikacja umożliwia m.in. planowanie godziny wyjazdu na podstawie historycznych danych o ruchu drogowym, wybór tras oszczędzających paliwo z uwzględnieniem rodzaju napędu oraz nawigację pieszą z miejsca parkowania do celu.

Dostępne są także inteligentne przystanki na trasie sugerowane przez AI oraz sterowanie głosowe z Gemini, które pozwala na naturalne polecenia wypowiadane pełnymi zdaniami.

Większość z nich wymaga włączenia w ustawieniach lub jest ukryta w menu, przez co wielu użytkowników nawet nie wie o ich istnieniu.

Planowanie godziny wyjazdu na podstawie ruchu drogowego

Google Maps potrafi obliczyć optymalny moment wyjazdu, ale nie na podstawie bieżącego ruchu, lecz historycznych danych o natężeniu ruchu na danej trasie o konkretnych porach dnia.

Żeby skorzystać z tej funkcji, trzeba wpisać adres startowy i docelowy, a następnie wybrać menu z trzema kropkami w prawym górnym rogu ekranu. Tam znajduje się opcja "Ustaw godzinę odjazdu lub przyjazdu". Zamiast podawać godzinę wyjazdu, warto wybrać opcję "Czas przyjazdu" i wpisać godzinę, o której chcemy być na miejscu. Aplikacja przeliczy, kiedy najpóźniej trzeba wyjechać, uwzględniając typowe natężenie ruchu na trasie w danym dniu tygodnia.

Trasy oszczędzające paliwo w Google Maps

Google Maps może zaproponować trasę, która niekoniecznie jest najszybsza, ale pozwala zużyć mniej paliwa. Funkcja uwzględnia profil wysokościowy trasy, liczbę zatrzymań i charakterystykę drogi, a dodatkowo pozwala wskazać rodzaj napędu - benzyna, diesel, hybryda lub elektryk - żeby algorytm mógł dokładniej oszacować zużycie energii.

Żeby ją włączyć, trzeba wejść w ustawienia aplikacji przez ikonę profilu, wybrać "Ustawienia", a tam "Nawigacja". W tym miejscu można aktywować opcję "Preferuj trasy z najniższym spalaniem", a poniżej wskazać typ silnika ("Twoje pojazdy"). Dostępność tej funkcji zależy od wersji aplikacji i regionu, ale w Polsce jest wspierana.

Nawigacja piesza z miejsca parkowania do celu

To funkcja, która przydaje się szczególnie w dużych miastach i nieznanych miejscach. Google Maps potrafi rozpoznać moment, w którym kierowca zaparkował samochód, i automatycznie zaproponować nawigację pieszą do docelowego adresu. Nie trzeba więc ręcznie przełączać się na tryb pieszy ani wpisywać celu od nowa - aplikacja przejmuje prowadzenie od miejsca, w którym silnik został wyłączony.

Po włączeniu tej funkcji aplikacja automatycznie zapisuje lokalizację zaparkowanego samochodu i wyświetla wskazówki dojścia do celu pieszo. Przy okazji rozwiązuje to odwieczny problem pod tytułem "gdzie zaparkowałem" - lokalizacja samochodu jest zapisana i można do niej wrócić w dowolnym momencie.

Inteligentne przystanki na trasie sugerowane przez AI

Przy dłuższych podróżach Google Maps potrafi zasugerować miejsca na przerwę - kawiarnie, restauracje, atrakcje turystyczne czy stacje paliw - dopasowane do przebiegu trasy. Funkcja działa automatycznie po dodaniu przystanku pośredniego: wystarczy po wpisaniu trasy wybrać opcję "Dodaj przystanek" przed uruchomieniem prowadzenia do celu, a aplikacja wyświetli propozycje miejsc wzdłuż drogi, uwzględniając godziny otwarcia, popularność wśród użytkowników, a nawet pogodę.

Sterowanie głosowe z Gemini - pełne zdania zamiast pojedynczych słów

Najnowsza integracja z modelem Gemini sprawia, że Google Maps rozumie złożone polecenia głosowe wypowiadane pełnymi zdaniami. Zamiast dyktować pojedyncze słowa kluczowe, kierowca może powiedzieć "Znajdź restaurację z parkingiem wzdłuż mojej trasy" albo "Pokaż trasę bez robót drogowych" - aplikacja przetworzy zapytanie, uwzględniając bieżący ruch, godziny otwarcia lokali i dane o utrudnieniach.

Żeby skorzystać z tej funkcji, wystarczy podczas nawigacji dotknąć ikony mikrofonu na ekranie. Kluczowa zmiana polega na tym, że nie trzeba już znać konkretnych komend - można mówić naturalnie, a aplikacja sama powinna zinterpretować intencję kierowcy.

