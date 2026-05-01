W skrócie Zużyty olej silnikowy należy oddać do warsztatu, punktu sprzedaży oleju lub PSZOK, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nielegalna utylizacja oleju, na przykład wylanie do kanalizacji, grozi mandatem lub grzywną sięgającą kilku tysięcy złotych.

Zużyty olej silnikowy zawiera niebezpieczne substancje, które mogą zanieczyścić glebę i wodę.

Gdzie oddać zużyty olej? Obowiązki kierowcy

Zużyty olej silnikowy jest klasyfikowany jako odpad niebezpieczny. Nie można go wyrzucać do zwykłych pojemników ani wylewać do gleby czy kanalizacji.

Kierowca ma kilka możliwości legalnego pozbycia się oleju - warsztaty samochodowe, punkty sprzedaży olejów silnikowych, punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).

Zgodnie z przepisami sprzedawca oleju ma obowiązek przyjąć zużyty olej w ilości odpowiadającej zakupowi nowego produktu. W praktyce wielu kierowców oddaje olej podczas jego wymiany w warsztacie.

Oddanie zużytego oleju w PSZOK jest bezpłatne.

Utylizacja oleju silnikowego - co mówią przepisy?

Podstawą prawną jest ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 roku. Określa ona zasady zbierania, transportu i przetwarzania odpadów niebezpiecznych.

Zużyty olej musi trafić do wyspecjalizowanych podmiotów posiadających odpowiednie zezwolenia. Proces utylizacji obejmuje odzysk i neutralizację substancji szkodliwych.

Nieprzestrzeganie tych zasad oznacza naruszenie prawa. Samodzielne pozbycie się oleju poza wyznaczonymi punktami jest nielegalne.

Kary za wylanie oleju - ile można zapłacić?

Nielegalna utylizacja oleju może skutkować poważnymi konsekwencjami finansowymi. Kierowca musi liczyć się z mandatem, grzywną administracyjną, odpowiedzialnością za zanieczyszczenie środowiska.

W praktyce kary mogą sięgać kilku tys. zł, w zależności od skali naruszenia i decyzji organów. W poważniejszych przypadkach sprawa może trafić do sądu, co oznacza dodatkowe koszty.

Dlaczego zużyty olej jest niebezpieczny?

Zużyty olej silnikowy zawiera metale ciężkie oraz związki chemiczne powstające podczas pracy silnika. Substancje te mogą przenikać do gleby i wód gruntowych.

Nawet niewielka ilość oleju jest w stanie zanieczyścić znaczne ilości wody. Skutki są długotrwałe i trudne do usunięcia, dlatego przepisy traktują ten odpad jako szczególnie niebezpieczny. Zużyty olej najlepiej przechowywać w szczelnym pojemniku, np. po nowym oleju, i możliwie szybko oddać do punktu zbiórki.

