W skrócie Informacja o obecności kamer i znaków drogowych nie zawsze oznacza rozpoczęcie pomiaru prędkości na danym odcinku drogi.

Aktywność systemów kontroli prędkości można sprawdzić na interaktywnej mapie CANARD, która pokazuje lokalizacje oraz status urządzeń.

Za przekroczenie prędkości w Polsce grożą mandaty i punkty karne, których wysokość zależy od stopnia naruszenia oraz powtórzenia wykroczenia w ciągu dwóch lat.

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W ostatnich latach sieć fotoradarów i odcinkowych pomiarów prędkości w Polsce wyraźnie się zagęszcza. Infrastruktura poszczególnych systemów pojawia się stopniowo, często na długo przed rozpoczęciem pracy samych urządzeń. W praktyce oznacza to, że na drodze można już zobaczyć kamery i oznakowanie informacyjne, mimo że urządzenia wciąż nie są aktywne.

Dobrym przykładem jest fragment Południowej Obwodnicy Warszawy między węzłami Warszawa Wilanów a Lubelska. Tam instalacje pojawiły się mniej więcej miesiąc przed uruchomieniem pomiaru. Podobna sytuacja wystąpiła w lutym na odcinku autostrady A4 między węzłem Krapkowice a MOP Góra Świętej Anny, gdzie system ruszył dopiero po kilku dniach od pojawienia się oznakowania.

System jeszcze nie działa, a kierowcy gwałtownie hamują

Widok kamer i znaków często działa na kierujących prewencyjnie. Nawet jeśli pomiar jeszcze nie funkcjonuje, wielu kierowców automatycznie redukuje prędkość, obawiając się mandatu. Na wspomnianej trasie S2 w Warszawie zdarzało się, że pojazdy zwalniały znacznie poniżej dopuszczalnych 100 km/h.

Z jednej strony taki efekt może poprawiać bezpieczeństwo, bo wymusza większą ostrożność. Z drugiej jednak gwałtowne zmiany prędkości bez realnej potrzeby mogą prowadzić do ryzykownych sytuacji, szczególnie na drogach ekspresowych i autostradach. Jak w związku z tym sprawdzić, czy dane urządzenie już działa?

Jak sprawdzić, czy odcinkowy pomiar prędkości już działa?

Najbardziej podstawowym źródłem informacji są komunikaty publikowane przez Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym w mediach społecznościowych. Tam pojawiają się ogłoszenia o uruchamianiu kolejnych urządzeń, w tym systemów Red Light. Problemem bywa jednak konieczność przeszukiwania wielu wpisów i brak gwarancji, że znajdziemy interesującą nas lokalizację.

Dużo wygodniejszym rozwiązaniem jest interaktywna mapa dostępna na stronie CANARD. To tam oznaczane są wszystkie aktywne punkty - zarówno fotoradary, jak i odcinkowe pomiary prędkości oraz systemy monitorujące przejazd na czerwonym świetle.

Mapa na stronie CANARD informuje o aktywnych fotoradarach, odcinkowych pomiarach prędkości i systemach Red Light (stan na 26 lutego 2026 r.) canard.gitd.gov.pl materiał zewnętrzny

Narzędzie pozwala sprawdzić nie tylko lokalizację urządzeń, ale także ich status. Dzięki odpowiednim filtrom można oddzielić poszczególne typy kontroli i szybko ustalić, czy dany odcinek już działa. Dodatkową funkcją mapy jest prezentacja obowiązujących limitów prędkości dla odcinków objętych pomiarem. To szczególnie istotne w miejscach, gdzie ograniczenia mogą różnić się od standardowych wartości na danej kategorii drogi.

Jaki mandat za przekroczenie prędkości w Polsce?

W tym miejscu przypomnijmy, jakie mandaty można otrzymać za przekroczenie prędkości:

do 10 km/h - mandat 50 zł i 1 punkt karny

11-15 km/h - mandat 100 zł i 2 punkty karne

16-20 km/h - mandat 200 zł i 3 punkty karne

21-25 km/h - mandat 300 zł i 5 punktów karnych

26-30 km/h - mandat 400 zł i 7 punktów karnych

31-40 km/h - mandat 800 zł i 9 punktów karnych

41-50 km/h - mandat 1 tys. zł i 11 punktów karnych

51-60 km/h - mandat 1,5 tys. zł i 13 punktów karnych

61-70 km/h - mandat 2 tys. zł i 14 punktów karnych

71 km/h i więcej - mandat 2,5 tys. zł i 15 punktów karnych

Dodatkowo od kilku lat obowiązuje zasada recydywy, zgodnie z którą, kierowcy po dopuszczeniu się podobnego wykroczenia po raz kolejny w ciągu dwóch lat zostaną ukarani dwa razy wyższym mandatem (liczba punktów karnych pozostaje bez zmian). W tym przypadku kary prezentują się następująco:

31-40 km/h - mandat 1,6 tys. zł i 9 punktów karnych

41-50 km/h - mandat 2 tys. zł i 11 punktów karnych

51-60 km/h - mandat 3 tys. zł i 13 punktów karnych

61-70 km/h - mandat 4 tys. zł i 14 punktów karnych

71 km/h i więcej - mandat 5 tys. zł i 15 punktów karnych

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