Fotoradar już stoi, ale jeszcze nie działa? Jeden trik, by to sprawdzić
Samo pojawienie się kamer i informacyjnych znaków drogowych, nie oznacza jeszcze, że na danym odcinku rozpoczął się pomiar prędkości. W wielu miejscach urządzenia są montowane z wyprzedzeniem, a kierowcy widząc instalacje często zakładają, że kontrola już trwa. W rzeczywistości moment uruchomienia systemu bywa odległy. Jak sprawdzić, czy dany system zaczął już działać? Jest na to prosty trik.
W skrócie
- Informacja o obecności kamer i znaków drogowych nie zawsze oznacza rozpoczęcie pomiaru prędkości na danym odcinku drogi.
- Aktywność systemów kontroli prędkości można sprawdzić na interaktywnej mapie CANARD, która pokazuje lokalizacje oraz status urządzeń.
- Za przekroczenie prędkości w Polsce grożą mandaty i punkty karne, których wysokość zależy od stopnia naruszenia oraz powtórzenia wykroczenia w ciągu dwóch lat.
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W ostatnich latach sieć fotoradarów i odcinkowych pomiarów prędkości w Polsce wyraźnie się zagęszcza. Infrastruktura poszczególnych systemów pojawia się stopniowo, często na długo przed rozpoczęciem pracy samych urządzeń. W praktyce oznacza to, że na drodze można już zobaczyć kamery i oznakowanie informacyjne, mimo że urządzenia wciąż nie są aktywne.
Dobrym przykładem jest fragment Południowej Obwodnicy Warszawy między węzłami Warszawa Wilanów a Lubelska. Tam instalacje pojawiły się mniej więcej miesiąc przed uruchomieniem pomiaru. Podobna sytuacja wystąpiła w lutym na odcinku autostrady A4 między węzłem Krapkowice a MOP Góra Świętej Anny, gdzie system ruszył dopiero po kilku dniach od pojawienia się oznakowania.
System jeszcze nie działa, a kierowcy gwałtownie hamują
Widok kamer i znaków często działa na kierujących prewencyjnie. Nawet jeśli pomiar jeszcze nie funkcjonuje, wielu kierowców automatycznie redukuje prędkość, obawiając się mandatu. Na wspomnianej trasie S2 w Warszawie zdarzało się, że pojazdy zwalniały znacznie poniżej dopuszczalnych 100 km/h.
Z jednej strony taki efekt może poprawiać bezpieczeństwo, bo wymusza większą ostrożność. Z drugiej jednak gwałtowne zmiany prędkości bez realnej potrzeby mogą prowadzić do ryzykownych sytuacji, szczególnie na drogach ekspresowych i autostradach. Jak w związku z tym sprawdzić, czy dane urządzenie już działa?
Jak sprawdzić, czy odcinkowy pomiar prędkości już działa?
Najbardziej podstawowym źródłem informacji są komunikaty publikowane przez Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym w mediach społecznościowych. Tam pojawiają się ogłoszenia o uruchamianiu kolejnych urządzeń, w tym systemów Red Light. Problemem bywa jednak konieczność przeszukiwania wielu wpisów i brak gwarancji, że znajdziemy interesującą nas lokalizację.
Dużo wygodniejszym rozwiązaniem jest interaktywna mapa dostępna na stronie CANARD. To tam oznaczane są wszystkie aktywne punkty - zarówno fotoradary, jak i odcinkowe pomiary prędkości oraz systemy monitorujące przejazd na czerwonym świetle.
Narzędzie pozwala sprawdzić nie tylko lokalizację urządzeń, ale także ich status. Dzięki odpowiednim filtrom można oddzielić poszczególne typy kontroli i szybko ustalić, czy dany odcinek już działa. Dodatkową funkcją mapy jest prezentacja obowiązujących limitów prędkości dla odcinków objętych pomiarem. To szczególnie istotne w miejscach, gdzie ograniczenia mogą różnić się od standardowych wartości na danej kategorii drogi.
Jaki mandat za przekroczenie prędkości w Polsce?
W tym miejscu przypomnijmy, jakie mandaty można otrzymać za przekroczenie prędkości:
- do 10 km/h - mandat 50 zł i 1 punkt karny
- 11-15 km/h - mandat 100 zł i 2 punkty karne
- 16-20 km/h - mandat 200 zł i 3 punkty karne
- 21-25 km/h - mandat 300 zł i 5 punktów karnych
- 26-30 km/h - mandat 400 zł i 7 punktów karnych
- 31-40 km/h - mandat 800 zł i 9 punktów karnych
- 41-50 km/h - mandat 1 tys. zł i 11 punktów karnych
- 51-60 km/h - mandat 1,5 tys. zł i 13 punktów karnych
- 61-70 km/h - mandat 2 tys. zł i 14 punktów karnych
- 71 km/h i więcej - mandat 2,5 tys. zł i 15 punktów karnych
Dodatkowo od kilku lat obowiązuje zasada recydywy, zgodnie z którą, kierowcy po dopuszczeniu się podobnego wykroczenia po raz kolejny w ciągu dwóch lat zostaną ukarani dwa razy wyższym mandatem (liczba punktów karnych pozostaje bez zmian). W tym przypadku kary prezentują się następująco:
- 31-40 km/h - mandat 1,6 tys. zł i 9 punktów karnych
- 41-50 km/h - mandat 2 tys. zł i 11 punktów karnych
- 51-60 km/h - mandat 3 tys. zł i 13 punktów karnych
- 61-70 km/h - mandat 4 tys. zł i 14 punktów karnych
- 71 km/h i więcej - mandat 5 tys. zł i 15 punktów karnych