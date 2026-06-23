Spis treści: Fotoradar zrobił zdjęcie. Co dzieje się dalej? Po jakim czasie przychodzi mandat z fotoradaru? Fotoradar rejestruje nie tylko prędkość. Te dane są podstawą do nałożenia mandatu Ile czasu ma GITD na ukaranie kierowcy? CANARD ujawnił ponad 1,3 mln wykroczeń. System jest coraz skuteczniejszy

Polskie drogi są dziś monitorowane przez setki fotoradarów, odcinkowych pomiarów prędkości oraz systemów rejestrujących przejazd na czerwonym świetle. Urządzenia działające w ramach CANARD każdego roku wykrywają ponad milion wykroczeń, a większość spraw kończy się wysłaniem wezwania do właściciela pojazdu.

Fotoradar zrobił zdjęcie. Co dzieje się dalej?

Po zarejestrowaniu wykroczenia zdjęcie trafia do Centrum Systemu Przetwarzana, gdzie następuje weryfikacja danych pojazdu. Następnie ustalany jest właściciel samochodu, do którego wysyłana jest korespondencja.

W piśmie kierowca musi wskazać, kto prowadził pojazd w chwili popełnienia wykroczenia. Do wyboru są trzy możliwości - przyznanie się do kierowania samochodem, wskazanie innej osoby lub odmowa wskazania kierującego. Dopiero na podstawie otrzymanych informacji podejmowane są dalsze decyzje dotyczące mandatu lub ewentualnego postępowania sądowego.

Po jakim czasie przychodzi mandat z fotoradaru?

Choć przepisy dają służbom znacznie więcej czasu to większość kierowców otrzymuje pierwsze pismo stosunkowo szybko. Najczęściej korespondencja trafia do skrzynki po około 2-4 tygodniach od wykroczenia. Zdarzają się jednak sytuacje, w których czas oczekiwania jest dłuższy, a wpływ na to ma liczba spraw obsługiwanych przez system, okres wakacyjny czy konieczność dodatkowej weryfikacji danych pojazdu. Dlatego brak listu po miesiącu nie oznacza jeszcze, że kierowca uniknął odpowiedzialności.

Tak wygląda procedura postępowania po zarejestrowaniu przekroczenia prędkości przez system CANARD ITD

Fotoradar rejestruje nie tylko prędkość. Te dane są podstawą do nałożenia mandatu

Nowoczesne urządzenia rejestrują znacznie więcej niż samo zdjęcie samochodu. System zapisuje numer rejestracyjny pojazdu, dokładną lokalizację zdarzenia, datę i godzinę wykonania pomiaru, a także zmierzoną prędkość oraz obowiązujące ograniczenie na danym odcinku drogi. To właśnie te dane stanowią podstawę do dalszego prowadzenia sprawy i wystawienia mandatu.

Ile czasu ma GITD na ukaranie kierowcy?

Wielu kierowców błędnie zakłada, że jeśli mandat nie dotrze w ciągu kilku tygodni to sprawa jest zakończona. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wykroczenie drogowe przedawnia się po roku od jego popełnienia, ale tylko wtedy, gdy w tym czasie nie wszczęto postępowania. Jeżeli procedura została rozpoczęta to termin przedawnienia wydłuża się do dwóch lat. Oznacza to, że nawet jeśli przez kilka miesięcy nie pojawi się żadna korespondencja to sprawa nadal może być prowadzona.

CANARD ujawnił ponad 1,3 mln wykroczeń. System jest coraz skuteczniejszy

W 2025 r. urządzenia automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym zarejestrowały ponad 1,3 mln wykroczeń, czyli o około 11 proc. więcej niż rok wcześniej. Nie oznacza to jednak, że kierowcy nagle zaczęli jeździć bardziej brawurowo. Wzrost liczby ujawnionych naruszeń jest przede wszystkim efektem rozbudowy sieci urządzeń.

Pod koniec minionego roku samych fotoradarów było już 477 i zarejestrowały one blisko 736 tys. przekroczeń prędkości. Jeszcze szybciej rośnie skuteczność systemów Red Light kontrolujących przejazd na czerwonym świetle. W 2025 r. 49 takich urządzeń ujawniło ponad 90 tys. wykroczeń, co oznacza wzrost o około 50 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Z kolei w przypadku odcinkowych pomiarów prędkości mówimy o 73 urządzeniach, które ujawniły aż 470,5 tys. przekroczeń prędkości.

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