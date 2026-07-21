W skrócie Brytyjska fizyczka Hannah Fry opracowała metodę szybkiego usuwania gorącego powietrza z zaparkowanego auta przy użyciu otwartych drzwi kierowcy jako wachlarza.

Aby metoda zadziałała, należy otworzyć tylną szybę pasażera, a następnie energicznie poruszać drzwiami kierowcy, co wymusza cyrkulację powietrza wewnątrz kabiny.

Trik nie zastępuje klimatyzacji, lecz wspomaga jej pracę poprzez usunięcie części gorącego powietrza przed wejściem do samochodu, co ułatwia schłodzenie nagrzanych powierzchni.

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Najprostsze rozwiązanie, czyli otwarcie wszystkich drzwi, żeby gorące powietrze uszło, działa, ale na postoju zajmuje chwilę, czasem dłuższą. Fry proponuje metodę szybszą, którą wyjaśniła w krótkim nagraniu. Nie jest przypadkiem, że to właśnie ona zwróciła na nią uwagę - doktorat obroniła z dynamiki płynów, będącej częścią mechaniki przepływów.

Na czym polega trik na przewietrzenie auta?

Trzeba zrobić dwie rzeczy w odpowiedniej kolejności. Najpierw całkowicie otwiera się tylną szybę po stronie pasażera. Następnie przechodzi się na stronę kierowcy, otwiera drzwi i kilka razy energicznie porusza nimi tam i z powrotem. Zdaniem Fry wystarczą dwa lub trzy zdecydowane ruchy, choć, zależnie od wielkości auta, lepiej wykonać ich pięć albo więcej. Znaczenie mają powierzchnia drzwi, szybkość ruchu i determinacja - trzeba przyznać - dość osobliwie wyglądającym zabiegu.

Warto przy tym uważać, by nie trzasnąć drzwiami zbyt mocno ani nie przytrzasnąć sobie palców.

Drzwi działają wtedy jak wielki wachlarz. Poruszane szybko wypychają powietrze i tworzą przed sobą oraz za sobą chwilowo różne ciśnienia, przez co powstaje ukierunkowany przepływ. Przy otwieraniu szczególnie gorące powietrze z wnętrza jest wypychane przez duży otwór drzwi, a jednocześnie przez otwartą szybę po przeciwnej stronie napływa powietrze z zewnątrz. Zamiast czekać, aż gorące i chłodniejsze powietrze wymienią się samoczynnie, wymusza się ten proces niewielkim wysiłkiem.

Czy trik na schłodzenie wnętrza działa?

Samo powietrze w aucie faktycznie staje się przyjemniejsze. Problem w tym, że fotele, kierownica i deska rozdzielcza, wcześniej wystawione na słońce, zdążyły nagromadzić ciepło i po chwili znów podgrzewają wnętrze, jeśli nie włączy się klimatyzacji. Do tego przy temperaturze na zewnątrz przekraczającej 30 stopni C do środka trafia gorące powietrze z zewnątrz.

Trik warto więc traktować jako ułatwienie pracy klimatyzacji, a nie jej zamiennik. Dzięki niemu klimatyzacja ma potem do schłodzenia mniej rozgrzanego powietrza, a kierowcy i pasażerom łatwiej jest wejść do nieco mniej rozgrzanej kabiny.



