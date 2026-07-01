Spis treści: Ile kosztuje winieta na Słowację w 2026 roku? Winieta bez potwierdzenia nie jest ważna. Najczęstsze błędy przy zakupie winiety na Słowację Co zrobić, gdy wjedzie się na płatny odcinek bez winiety?

Winietę na słowacką autostradę kupuje się online w kilka minut - najlepiej i najtaniej zwykle w oficjalnym serwisie eznamka.sk. Problem w tym, że samo kliknięcie "zapłać" nie oznacza jeszcze, że można legalnie wjechać na autostradę.

Ile kosztuje winieta na Słowację w 2026 roku?

Słowackie winiety obowiązują na wyznaczonych odcinkach autostrad i dróg ekspresowych, a opłata dotyczy konkretnego okresu, niezależnie od przejechanego dystansu czy liczby przejazdów. Do wyboru są cztery warianty.

Winieta roczna, ważna 365 dni od dnia wskazanego przez kierowcę, kosztuje 90 euro. Wersja 30-dniowa to wydatek 17,10 euro, a 10-dniowa - 10,80 euro. Najtańsza opcja to winieta jednodniowa za 8,10 euro, która jest ważna do godziny 24:00 wskazanego dnia. Co istotne, jeśli winietę 30- lub 10-dniową kupi się w grudniu, pozostaje ona ważna również w styczniu kolejnego roku, aż do końca swojego okresu.

Winieta bez potwierdzenia nie jest ważna.

Najważniejsza zasada dotyczy momentu, w którym winieta faktycznie zaczyna działać. Po opłaceniu zakupu na adres e-mail powinno przyjść potwierdzenie - jeśli nie dotrze ono w ciągu około pięciu minut, oznacza to, że coś poszło nie tak.

Powodów może być kilka. Najczęstszy to błędnie wpisany adres e-mail albo nieudana płatność przez bramkę bankową, na przykład z powodu przerwanego połączenia czy zbyt niskiego limitu na karcie. Dopóki płatność nie przejdzie, winieta nie jest aktywna - a wjazd na płatny odcinek bez potwierdzenia oznacza ryzyko mandatu. Jeśli pieniądze przypadkiem zostaną pobrane dwukrotnie, bank zwraca je automatycznie lub na wniosek złożony przez oficjalny formularz.

Najczęstsze błędy przy zakupie winiety na Słowację

Pierwszy z nich to literówka w numerze rejestracyjnym. Słowacka winieta jest zawsze przypisana do konkretnej tablicy, więc wystarczy pomylić zero z literą "O", by opłata trafiła na inny lub nieistniejący pojazd. System zarejestruje płatność, ale taka winieta nie chroni przed mandatem - dlatego potwierdzenie zakupu trzeba dokładnie sprawdzić. Wykryty na czas błąd da się poprawić.

Drugi częsty błąd to zakup winiety u pośrednika. Wielu kierowców wpisuje w wyszukiwarkę hasło o winiecie i klika w pierwszy lepszy link, lądując na stronie pośrednika, który dolicza dodatkowe opłaty rezerwacyjne lub administracyjne. W gorszym wariancie można trafić na stronę phishingową, która pobierze pieniądze i dane karty, a winiety nie aktywuje wcale. Jedynym oficjalnym, państwowym serwisem bez dodatkowych opłat jest eznamka.sk.

Zdarza się też podwójny zakup, na przykład gdy ktoś z rodziny opłaca winietę na auto, które ważną winietę już ma. System ostrzega o tym podczas zakupu, ale w pośpiechu łatwo to przeoczyć - w takim wypadku o zwrot pieniędzy można wystąpić przez formularz na stronie zarządcy dróg.

Co zrobić, gdy wjedzie się na płatny odcinek bez winiety?

Może się zdarzyć, że kierowca przez pomyłkę skręci na płatny odcinek albo musi nim nieplanowanie pojechać. Przepisy pozwalają dokupić winietę online lub na najbliższej stacji paliw jeszcze tego samego dnia kalendarzowego. System kamer i kontrole mobilne działają na całej sieci nieprzerwanie, ale mandat wystawiany jest dopiero wtedy, gdy do końca danego dnia winieta nie została opłacona. Policja może jednak skontrolować pojazd w każdej chwili i nałożyć karę do 200 euro.





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