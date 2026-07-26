Spis treści: Darowizna samochodu. Czy trzeba iść do notariusza? Kiedy darowizna samochodu jest zwolniona z podatku? Po jakim czasie od darowizny można sprzedać auto? Sprzedaż przed upływem pół roku. Jak rozliczany jest podatek?

Przekazanie samochodu w formie darowizny oraz jego późniejsza sprzedaż to dwie całkowicie odrębne czynności prawne. Pierwsza podlega przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn, natomiast druga może oznaczać konieczność rozliczenia podatku dochodowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami - nawet jeśli samochód czy jednoślad został otrzymany całkowicie za darmo - to jego sprzedaż nie zawsze będzie wolna od obowiązków wobec urzędu skarbowego.

Darowizna samochodu. Czy trzeba iść do notariusza?

Przekazanie auta w drodze darowizny wymaga sporządzenia umowy zawierającej dane obu stron oraz informacje identyfikujące pojazd. Choć zgodnie z art. 890 Kodeksu cywilnego umowa darowizny co do zasady powinna mieć formę aktu notarialnego, to w przypadku pojazdów mechanicznych przepisy dopuszczają zwykłą formę pisemną.

Na obowiązkach związanych z podpisaniem umowy formalności się jednak nie kończą. Nowy właściciel ma 30 dni na przerejestrowanie pojazdu, a w określonych przypadkach również 6 miesięcy na zgłoszenie darowizny do urzędu skarbowego na formularzu SD-Z2.

W przypadku darowizny na samochód wystarczająca jest standardowa umowa pisemna. Wizyta u notariusza nie jest potrzebna. 123RF/PICSEL

Kiedy darowizna samochodu jest zwolniona z podatku?

Najczęściej z darowizny korzystają członkowie najbliższej rodziny i właśnie dla nich ustawodawca przewidział największe ułatwienia. Ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn mogą skorzystać osoby należące do tzw. zerowej grupy podatkowej, czyli małżonkowie, rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, pasierbowie, ojczym oraz macocha.

Istotny jest również limit wartości darowizny - jeżeli samochód jest wart mniej niż 36 120 zł to podatku nie trzeba płacić. Należy jednak wiedzieć, że limit ten obejmuje wszystkie darowizny otrzymane od tej samej osoby w ciągu ostatnich pięciu lat. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto zatem zgłosić darowiznę nawet wtedy, gdy wartość samochodu czy motocykla jest niższa.

Przepisy pozwalają również przekazać jedynie udział w samochodzie. W takiej sytuacji sporządzana jest umowa darowizny części pojazdu, a druga osoba zostaje dopisana jako współwłaściciel. Zasady podatkowe pozostają jednak dokładnie takie same, jak przy przekazaniu całego pojazdu.

Po jakim czasie od darowizny można sprzedać auto?

Samochód otrzymany w darowiźnie można sprzedać praktycznie od razu, ale nie będzie to najkorzystniejsze finansowo. Jeżeli do transakcji dojdzie przed upływem sześciu miesięcy to fiskus może uznać uzyskane pieniądze za przychód podlegający opodatkowaniu PIT. Co ważne, termin ten nie jest liczony od dnia podpisania umowy darowizny - w przypadku rzeczy ruchomych półroczny okres liczy się od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie pojazdu.

Dla przykładu - jeżeli samochód został przekazany 18 maja to sześciomiesięczny termin rozpoczyna się dopiero 31 maja, a zatem sprzedaż bez podatku będzie możliwa dopiero od 1 grudnia. Co więcej, warto również dokładnie zapoznać się z samą umową darowizny, ponieważ zdarzają się sytuacje, w których darczyńca zastrzega, że pojazd przez określony czas nie może zostać sprzedany.

Sprzedaż przed upływem pół roku. Jak rozliczany jest podatek?

Jeżeli właściciel zdecyduje się sprzedać pojazd wcześniej to zastosowanie znajdzie art. 24 ust. 6 ustawy o PIT. Przepis ten wskazuje, że dochodem jest różnica pomiędzy przychodem ze sprzedaży a kosztem nabycia oraz poniesionymi nakładami. W przypadku darowizny pojawia się jednak ważna różnica, ponieważ osoba obdarowana nie ponosi kosztu nabycia samochodu, dlatego nie ma możliwości odliczenia ceny zakupu. Dochód do opodatkowania może być wyższy niż przy sprzedaży auta kupionego za własne pieniądze.

Podatek rozliczany jest według skali określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o PIT. Obecnie podstawowa stawka wynosi 12 proc., a rozliczenia dokonuje się w zeznaniu PIT-36, składanym do 30 kwietnia roku następującego po sprzedaży.