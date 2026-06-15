W skrócie Kierowcy w Polsce nie muszą już mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego podczas kontroli drogowej, ale w niektórych sytuacjach brak dokumentu może spowodować trudności.

Obecnie policja sprawdza dane pojazdu i ubezpieczenia w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK), a zatrzymanie dowodu rejestracyjnego odbywa się zazwyczaj elektronicznie.

Wyjeżdżając za granicę, konieczne jest posiadanie dowodu rejestracyjnego, ponieważ funkcjonariusze poza Polską nie mają dostępu do CEPiK.

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1 października 2018 r. z przepisów zniknął obowiązek posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego oraz potwierdzenia zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC. Dla kierowców była to jedna z najbardziej odczuwalnych zmian ostatnich lat, bo od tamtego momentu nie trzeba już pamiętać o wożeniu kompletu dokumentów przy każdej podróży. Należy jednak pamiętać, że takie ułatwienie dotyczy tylko poruszania się po terenie Polski.

Policjant nie potrzebuje dowodu rejestracyjnego. Dane pojazdu sprawdzi w CEPiK

Powód rezygnacji z obowiązku wożenia dokumentów jest prosty - dane pojazdów oraz informacje o polisie OC znajdują się obecnie w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). Podczas kontroli drogowej funkcjonariusz może błyskawicznie sprawdzić czy samochód jest zarejestrowany, posiada ważne badanie techniczne oraz obowiązkowe ubezpieczenie. Co istotne, od 2018 r. jeżeli kierowca zostawi dowód rejestracyjny w domu, nie grozi mu z tego powodu mandat.

W tych sytuacjach dowód rejestracyjny jest potrzebny

Choć kierowcy nie muszą wozić dokumentu na co dzień to dowód rejestracyjny jest jednym z najważniejszych dokumentów pojazdu. Przede wszystkim jest niezbędny podczas sprzedaży samochodu, ale również podczas załatwiania spraw urzędowych związanych z autem czy motocyklem. Mowa chociażby o rejestracji pojazdu czy zmianie danych właściciela.

Za brak dowodu rejestracyjnego podczas kontroli od 2018 r. nie grozi mandat karny. fot. Sławomir Matz INTERIA.PL

Czy jadąc za granicę potrzebny jest dowód rejestracyjny pojazdu?

Wielu kierowców zapomina, że polskie przepisy nie obowiązują poza granicami kraju. W przypadku kontroli drogowej za granicą funkcjonariusze nie mają dostępu do polskiego systemu CEPiK, a więc konieczne jest okazanie dowodu rejestracyjnego.

Jego brak może skutkować niepotrzebnymi problemami - za brak dowodu rejestracyjnego grozi mandat karny, odholowanie na strzeżony parking, a nawet zakaz dalszej jazdy. Z tego powodu osoby planujące zagraniczny wyjazd powinny zabrać ze sobą komplet dokumentów pojazdu nawet w przypadku, gdy na co dzień nie wożą go w aucie.

Jakie informacje znajdują się w dowodzie rejestracyjnym?

W dowodzie rejestracyjnym znajdują się najważniejsze dane dotyczące pojazdu i jego właściciela. Znajdziemy w nim m.in. numer rejestracyjny, numer VIN, markę i model samochodu, datę pierwszej rejestracji, pojemność silnika, rodzaj paliwa, dopuszczalną masę całkowitą oraz liczbę miejsc.

Jeśli chcemy ciągnąć przyczepę zainteresują nas pola F.2, F.3, O.1 i O.2 w dowodzie rejestracyjnym. Michał Janiszyn INTERIA.PL

Co się dzieje, gdy policja zatrzyma dowód rejestracyjny?

Zmiany objęły również procedurę zatrzymywania dowodów rejestracyjnych. Przed wprowadzeniem zmian funkcjonariusz fizycznie odbierał dokument kierowcy podczas kontroli, a aktualnie zatrzymanie odbywa się elektronicznie.

Jeżeli pojazd zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub nie spełnia wymagań technicznych to informacja o zatrzymaniu dowodu trafia bezpośrednio do systemu CEPiK. Kierowca otrzymuje odpowiednie pokwitowanie, a dokument pozostaje w systemie jako zatrzymany do czasu usunięcia usterek.

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