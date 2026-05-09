Czwarty pedał w samochodzie zaskakuje kierowców. Do czego służy?

Spis treści: Jak działa i do czego służy czwarty pedał w samochodzie? Dlaczego czwarty pedał nie stał się popularny? A może samochód z jednym pedałem?

Od razu zaznaczmy, że czwarty pedał to rozwiązanie spotykane raczej w starszych modelach, rozwój motoryzacji sprawił, że w nowoczesnych autach czwartego pedału już nie znajdziemy.

Zacznijmy jednak od początku. Do czego może służyć czwarty pedał? Otóż, jego naciśnięcie aktywowało hamulec: poprawnie zwany awaryjnym, a potocznie - ręcznym. Tak, w tym wypadku mamy do czynienia z paradoksem, bo hamulec ręczny włączany jest nogą.

Jak działa i do czego służy czwarty pedał w samochodzie?

Takie rozwiązanie w swoich modelach chętnie stosował np. Mercedes. Argumentem "za" miała być zwolnienie miejsca na konsoli między fotelami. Tradycyjna dźwignia hamulca ręcznego zajmowała tam sporo przestrzeni.

Jak działał czwarty pedał? Po jego naciśnięciu, hamulec się włączał i blokował koła. By go zwolnić i ruszyć w niektórych modelach trzeba było jeszcze raz nacisnąć hamulec, a w innych hamulec zwalniało się, naciskając specjalny przycisk, czy zwalniając dźwignię.

Cztery pedały w jednym z modeli Mercedesa Paweł Rygas INTERIA.PL

Dlaczego czwarty pedał nie stał się popularny?

Rozwiązanie z czwartym pedałem nigdy się jednak nie upowszechniło. Naciskanie go nie było wcale wygodne, często wymagało trochę siły. Poza tym rozwinęły się elektryczne hamulce awaryjne, które dziś są powszechnie stosowane w samochodach.

Elektryczny hamulec ręczny ma wiele zalet. Przede wszystkim, pozwolił na zastąpienie dużej dźwigni niewielkim przyciskiem, więc przestrzeń między fotelami została odzyskana. Ponadto elektryczny hamulec aktywuje się sam po wyłączeniu silnika, nie ma więc ryzyka, że kierowca zostawi samochód niezabezpieczony - przypadkiem na luzie i bez ręcznego.

Elektryczny hamulec jest również elementem systemu Hill Holder, czyli rozwiązania, które ułatwia ruszanie pod górę - system zwalnia hamulec sam, gdy kierowca doda gazu, nie ma ryzyka, że samochód stoczy się do tyłu.

A może samochód z jednym pedałem?

W samochodach elektrycznych, w których nie ma tradycyjnych skrzyń biegów, zawsze mamy tylko dwa pedały. Wiele z nich posiada jednak system o nazwie "One Pedal", czyli jeden pedał.

W aucie z tym systemem kierowca może ustawić tak duży poziom rekuperacji energii, że po zdjęciu nogi z gazu, auto zwalnia jak po naciśnięciu hamulca, a światła stopu są włączane.

W efekcie auto można prowadzić z wykorzystaniem tylko jednego pedału. Pedału hamulca używamy wówczas tylko w razie awaryjnego hamowania.

