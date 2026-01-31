Czerwona naklejka na aucie. Służby nie żartują - kara do 422 tys. zł

Co oznacza czerwona naklejka na samochodzie?

Czerwona kropka naklejona na przednią szybę oznacza bardzo poważne kłopoty dla właściciela samochodu. W ten sposób niemieckie służby informują o problemie z pojazdem i wzywają właściciela do szybkiego rozwiązania go.

W zależności od sytuacji, same naklejki mogą być w kolorze żółtym lub czerwonym.

Czerwone punkty naklejone na karoserii sygnalizują, że samochód uległ poważnemu wypadkowi lub kolizji. Dotyczy samochodów, które na pierwszy rzut oka wyglądają na wraki i nie pozwalają na dalsze przemieszczanie się.

Czasami czerwone naklejki wykorzystuje też do tego, żeby oznaczyć samochody porzucone na parkingach publicznych nie posiadające tablic rejestracyjnych.

Jaka kara grozi kierowcy, który zignorował czerwoną naklejkę?

Niemieckie prawo przewiduje bardzo surowe konsekwencje dla właściciela, który porzucił samochód lub jego maszyna stoi zaparkowana z nieważnymi tablicami rejestracyjnymi. Niemiecki ustawodawca przewidział karę w wysokości nawet 100 tys. euro, co w przeliczeniu daje około 422 tys. zł.

Niemiecka policja może próbować ustalić tożsamość właściciela pojazdu rozpytując na jego temat wśród sąsiadów. W ciągu miesiąca pojazd z czerwoną kropką musi zostać usunięty z miejsca postoju.

Mówią o tym przepisy dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarowania odpadami. Po tym terminie samochód jest usuwany z miejsca i trafia na złom, a ostateczny rachunek za tę usługę trafia do odpowiedniej osoby.

