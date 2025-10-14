Spis treści: Gdzie wyrzucić stare opony samochodowe? Co zrobić ze starymi oponami samochodowymi? Gdzie wyrzucić stare opony? Pomoże wulkanizator

Tymczasem w Polsce funkcjonują zupełnie legalnie - i zwykle darmowe! - sposoby na to, by pozbyć się odpadów, które zatruwają środowisko. Do takich należą opony - mieszanka różnych materiałów, z których są wykonane rozkłada się latami, do tego dochodzi jeszcze oczywiście kwestia estetyki. Widok porzuconych w lesie opon do przyjemnych nie należy.

Jak można przeczytać na stronie spółki Ekosystem, zajmującej się utylizacją odpadów we Wrocławiu, "Opony, trafiając do PSZOK, mają szansę na bezpieczne dla środowiska przekształcenie, np. w granulaty wykorzystywane w budownictwie czy przemyśle. To zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż ich składowanie w nieodpowiednich miejscach, co może prowadzić do zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych."

Gdzie wyrzucić stare opony samochodowe?

Tak naprawdę sposobów jest kilka i zwykle wymagają one od kierowcy jedynie spakowania opon do samochodu i wywiezienia ich w odpowiednie miejsce. Najczęściej do PSZOK-u, czyli Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Takie miejsce wyznaczone jest w każdej gminie - poza oponami można tam wywozić także oleje, zużyty sprzęt AGD czy tekstylia.

Przyjęcie opon w PSZOK-u nie będzie nas kosztowało ani złotówki, jednak warto przed przyjazdem telefonicznie upewnić się, jaki limit wyznacza dany punkt. Co innego bowiem przywieźć do punktu cztery zużyte opony, a co innego całą ich przyczepę. Loklizację danego PSZOK-u znajdziemy na stronie internetowej gminy.

Przed oddaniem opon do PSZOK-u należy je oczyścić z brudu i ewentualnych smarów - opony mogą być zużyte, ale nie zanieczyszczone. Przed przyjęciem opon pracowni PSZOK-u może nas poprosić o potwierdzenia opłat za media czy też tzw. opłaty śmieciowej - lub też innego dokumentu potwierdzającego, że jesteśmy mieszkańcami danej gminy.

Co zrobić ze starymi oponami samochodowymi?

Wyrzucanie opon na śmietnik czy pozostawienie ich we wiacie nie jest dobrym pomysłem. Pracownicy firmy wywożącej odpady z pewnością nie zabiorą starych opon, a nam grozi za takie zachowanie 500 zł mandatu - na przykład gdy jeden z sąsiadów zarejestruje i udokumentuje to, że wyrzuciliśmy opony na śmietnik. Czasem jednak zdarza się, że gmina organizuje wywóz odpadów wielkogabarytowych i w jego ramach przyjmuje także opony. Przed datą wywozu warto ustalić to telefonicznie z pracownikiem gminy.

Gdzie wyrzucić stare opony? Pomoże wulkanizator

Ostatnią opcją legalnego pozbycia się starych opon jest pozostawienie ich w serwisie wulkanizacji, na przykład przy okazji wymiany ogumienia. Wiele serwisów, choć nie wszystkie, przyjmuje zużyte opony, czasem za symboliczną opłatą typu 10 zł/oponę. To wygodna i szybka opcja, bo nie musimy specjalnie wybierać się do punktu zbiórki odpadów.

Pozbywając się starych opon warto pamiętać, że PSZOK-i czy serwisy wulkanizacyjne zajmują się utylizacją wyłącznie ogumienia przeznaczonego do samochodów osobowych i dostawczych o DMC do 3,5 tony. Recykling opon do pojazdów rolniczych czy do aut ciężarowych to zupełnie inna historia - ich przyjęciem i zutylizowaniem zajmują się już wyspecjalizowane firmy, a koszt jest o wiele wyższy.

