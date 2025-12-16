Spis treści: Co grozi za kradzież tablicy rejestracyjnej? Co zrobić, gdy ktoś ukradnie mi tablice rejestracyjne? Po kradzieży tablic rejestracyjnych lepiej wyrobić duplikaty przy przerejestrować pojazd? Ile kosztuje wyrobienie tablic rejestracyjnych?

Co grozi za kradzież tablicy rejestracyjnej?

Kiedyś kradzież tablic była tylko wykroczeniem, ale od ponad dwóch lat jest to już przestępstwo. Według obecnych przepisów każdy, kto dokona kradzieży tablicy rejestracyjnej pojazdu mechanicznego, podrabia lub przerabia przerabia takie tablice, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Kierowcy nie zdają sobie też często sprawy, że jazda nawet bez jednej tablicy rejestracyjnej jest niezgodna z prawem. Fakt, że została ona skradziona niczego tu nie zmienia. Policjant może w takiej sytuacji wystawić w wysokości od 1,5 tys. zł do 5 tys. zł. W niektórych przypadkach funkcjonariusze mogą dodatkowo odebrać dowód rejestracyjny.

Co zrobić, gdy ktoś ukradnie mi tablice rejestracyjne?

Pierwszym krokiem powinno być niezwłoczne zgłoszenie kradzieży na policji. Skradzione tablice rejestracyjne rzadko kiedy stanowią cel sam w sobie. Złodzieje zwykle zakładają je na pojazdy wykorzystywane do dalszych przestępstw - kradzieży paliwa, włamań czy innych nielegalnych działań.

Kolejna kwestia to wykroczenia drogowe, które mogą być nam przypisane. Jeśli sprawca założy nasze tablice rejestracyjne na swoim samochodzie i zostanie złapany przez fotoradar podczas przekraczania prędkości, to właśnie my otrzymamy mandat pocztą.

Po wizycie na komisariacie i uzyskaniu zaświadczenia o zgłoszeniu kradzieży tablic rejestracyjnych powinno się odwiedzić miejscowy wydział komunikacji. Należy zabrać swój dowód osobisty, dowód rejestracyjny pojazdu, potwierdzenie ubezpieczenia, a następnie wypełnić jeden z dwóch wniosków:

o wydanie duplikatu dotychczasowych tablic rejestracyjnych;

o przerejestrowanie pojazdu, a więc wydanie nowych tablic i dowodu rejestracyjnego.

Po kradzieży tablic rejestracyjnych lepiej wyrobić duplikaty przy przerejestrować pojazd?

Tu pojawia się pytanie, co jest korzystniejsze? Lepiej wyrobić duplikat skradzionych tablic rejestracyjnych czy przerejestrować pojazd?

Bezpieczniejsza opcja to przerejestrowanie pojazdu. W przeciwnym razie ryzykujemy, że otrzymamy wezwania do wyjaśnienia wykroczeń lub przestępstw, które złodziej popełnił mając numery rejestracyjne, z których (mając duplikaty) nadal korzystamy. Jest to rozwiązanie droższe, ale nie warto w takiej sytuacji oszczędzać.

Ile kosztuje wyrobienie tablic rejestracyjnych?

Ceny wyrobienia dowodu rejestracyjnego oraz tablic mogą niedługo wzrosnąć. Z opublikowanego niedawno projektu rozporządzenia wynika, że rząd przewiduje podniesienie tych opłat. Za dowód rejestracyjny lub jego wtórnik mamy zapłacić nie 54 zł jak obecnie, ale 62,5 zł. Wydanie pozwolenia czasowego podrożeje z 13,5 zł do 16 zł, natomiast wtórnik pozwolenia czasowego zdrożeje z 18,5 zł do 21,5 zł.

Z kolei opłata za wydanie tablicy samochodowej lub jej wtórnika wzrośnie z 80 zł do 92,5 zł. Za tablicę motocyklową lub jej wtórnik trzeba będzie zapłacić 46,5 zł zamiast 40 zł, a tablicę motorowerową lub jej wtórnik - 35 zł zamiast 30 zł. Największy wzrost dotyczy tablic indywidualnych, których koszt ma wzrosnąć z 1 tys. zł do 3 tys. zł.

