Spis treści: Czy zapinanie pasów w ciąży jest niebezpieczne? Jak prawidłowo zapinać pas w ciąży? Zapinanie pasów w ciąży. Pozycja fotela ważna jak samo zapięcie Długie trasy w ciąży - przerwy i pończochy uciskowe

Sprawą zajęło się niedawno Ministerstwo Infrastruktury, do którego trafiła petycja o zmianę przepisów. Resort uznał argumenty za zasadne i 27 marca 2026 r. zapowiedział ponowną ewaluację bezpieczeństwa tej grupy pasażerów. Niezależnie od tego, jak skończą się analizy w ministerstwie, warto wiedzieć, co o jeździe samochodem w ciąży mówi nauka.

Czy zapinanie pasów w ciąży jest niebezpieczne?

To jeden z najczęściej powtarzanych mitów, który pokutuje od lat. W rzeczywistości największe ryzyko obrażeń kobiety i dziecka pojawia się wtedy, gdy ciężarna nie jest przypięta - wówczas siła bezwładności rzuca jej brzuch wprost na koło kierownicy, a sama poduszka powietrzna nie wystarczy, by temu zapobiec. Dopiero pas i poduszka działające razem zapewniają optymalną ochronę.

Pokazują to badania z użyciem manekinów antropomorficznych, odzwierciedlających kobietę w 30. tygodniu ciąży. Już przy symulacji zderzenia czołowego z prędkością zaledwie 13 km/h opóźnienie było zbyt małe, by aktywowała się poduszka powietrzna - a brzuch i klatka piersiowa manekina uderzyły bezpośrednio w kierownicę. Przy 26 km/h, mimo że poduszka się otworzyła, nieprzytrzymywany pasem manekin i tak uderzył w jej dolną część. Przy 40 km/h tors zsunął się z fotela pod tablicę rozdzielczą. Wniosek - śmierć płodu może nastąpić bez uszkodzenia jamy brzusznej, przy stosunkowo niewielkich prędkościach.

Jak prawidłowo zapinać pas w ciąży?

Sam fakt zapięcia pasa to dopiero połowa sukcesu. Badania pokazują, że tylko jedna na cztery ciężarne zna prawidłowy sposób jego prowadzenia, a źle ułożona taśma potrafi wyrządzić więcej szkody niż pożytku.

Część biodrowa pasa powinna biec pod brzuchem i opierać się na talerzach biodrowych - nigdy na samym brzuchu. Część barkową prowadzi się przez bark i między piersiami, omijając środek brzucha. Górny punkt mocowania trzeba wyregulować tak, by taśma nie stykała się z szyją, ale jednocześnie nie zsuwała się z ramienia. Pas musi ściśle przylegać do ciała, a taśma nie może być w żadnym miejscu skręcona.

Eksperci ostrzegają też przed dostępnymi w sieci adapterami i specjalnymi nakładkami, reklamowanymi jako "bezpieczniejsze dla płodu". Testy zderzeniowe przeprowadzone przez ADAC dowiodły, że tego typu akcesoria nie tylko nie poprawiają ochrony, ale wręcz zwiększają ryzyko obrażeń.

Zapinanie pasów w ciąży. Pozycja fotela ważna jak samo zapięcie

Drugą kluczową kwestią jest ustawienie fotela. Oparcie powinno być spionizowane w maksymalnym możliwym stopniu, a siedzisko odsunięte jak najdalej do tyłu - oczywiście tak, by ciężarna nadal swobodnie dosięgała pedałów i obejmowała kierownicę bez nadmiernego pochylania się do przodu.

Chodzi o to, by między brzuchem a kołem kierownicy zachować jak największą odległość. Minimum to 25-30 cm, bo poniżej tej wartości poduszka powietrzna nie ma dostatecznej przestrzeni na pełne rozłożenie się. Jeśli ciężarna podróżuje jako pasażerka z przodu, podobna zasada dotyczy odstępu od deski rozdzielczej.

Długie trasy w ciąży - przerwy i pończochy uciskowe

Eksperci radzą, by w zaawansowanej ciąży w miarę możliwości ograniczać długie podróże samochodem. Jeśli okażą się nieuniknione, kluczem są regularne przerwy - co najmniej co dwie godziny. Krótki spacer i kilka ćwiczeń rozciągających odciążają plecy oraz zmniejszają obrzęki nóg, których ryzyko w ciąży i tak jest podwyższone.

Lekarze zalecają również obfite nawodnienie i stosowanie pończoch uciskowych, które ograniczają ryzyko zakrzepicy. Ważne jednak, by były dobrane na miarę - jeśli w którymkolwiek miejscu wrzynają się w ciało, działają wręcz odwrotnie i podnoszą ryzyko zakrzepów zamiast je obniżać. Do tego dochodzi często pomijana zasada - dokumenty medyczne, w tym kartę ciąży, ciężarna powinna mieć przy sobie zawsze, gdy wsiada do auta.

A co z samym prowadzeniem? Nie ma powodu, by zdrowa ciężarna nie siadała za kierownicą. Warunkiem jest jednak dobre samopoczucie - przy nudnościach, zawrotach głowy, osłabieniu czy senności lepiej oddać kierownicę komuś innemu.





