Ciąża a pasy bezpieczeństwa. Eksperci biją na alarm
Polskie prawo jako jedno z nielicznych w Europie wprost zwalnia kobiety w widocznej ciąży z obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa. Wiele przyszłych mam korzysta z tej możliwości, kierując się obawą o dobro dziecka. Tymczasem badania medyczne i analizy wypadków drogowych są w tej sprawie jednoznaczne - to właśnie brak pasów, a nie ich zapięcie, stanowi największe zagrożenie dla matki i płodu.
Spis treści:
- Czy zapinanie pasów w ciąży jest niebezpieczne?
- Jak prawidłowo zapinać pas w ciąży?
- Zapinanie pasów w ciąży. Pozycja fotela ważna jak samo zapięcie
- Długie trasy w ciąży - przerwy i pończochy uciskowe
Sprawą zajęło się niedawno Ministerstwo Infrastruktury, do którego trafiła petycja o zmianę przepisów. Resort uznał argumenty za zasadne i 27 marca 2026 r. zapowiedział ponowną ewaluację bezpieczeństwa tej grupy pasażerów. Niezależnie od tego, jak skończą się analizy w ministerstwie, warto wiedzieć, co o jeździe samochodem w ciąży mówi nauka.
Czy zapinanie pasów w ciąży jest niebezpieczne?
To jeden z najczęściej powtarzanych mitów, który pokutuje od lat. W rzeczywistości największe ryzyko obrażeń kobiety i dziecka pojawia się wtedy, gdy ciężarna nie jest przypięta - wówczas siła bezwładności rzuca jej brzuch wprost na koło kierownicy, a sama poduszka powietrzna nie wystarczy, by temu zapobiec. Dopiero pas i poduszka działające razem zapewniają optymalną ochronę.
Pokazują to badania z użyciem manekinów antropomorficznych, odzwierciedlających kobietę w 30. tygodniu ciąży. Już przy symulacji zderzenia czołowego z prędkością zaledwie 13 km/h opóźnienie było zbyt małe, by aktywowała się poduszka powietrzna - a brzuch i klatka piersiowa manekina uderzyły bezpośrednio w kierownicę. Przy 26 km/h, mimo że poduszka się otworzyła, nieprzytrzymywany pasem manekin i tak uderzył w jej dolną część. Przy 40 km/h tors zsunął się z fotela pod tablicę rozdzielczą. Wniosek - śmierć płodu może nastąpić bez uszkodzenia jamy brzusznej, przy stosunkowo niewielkich prędkościach.
Jak prawidłowo zapinać pas w ciąży?
Sam fakt zapięcia pasa to dopiero połowa sukcesu. Badania pokazują, że tylko jedna na cztery ciężarne zna prawidłowy sposób jego prowadzenia, a źle ułożona taśma potrafi wyrządzić więcej szkody niż pożytku.
Część biodrowa pasa powinna biec pod brzuchem i opierać się na talerzach biodrowych - nigdy na samym brzuchu. Część barkową prowadzi się przez bark i między piersiami, omijając środek brzucha. Górny punkt mocowania trzeba wyregulować tak, by taśma nie stykała się z szyją, ale jednocześnie nie zsuwała się z ramienia. Pas musi ściśle przylegać do ciała, a taśma nie może być w żadnym miejscu skręcona.
Eksperci ostrzegają też przed dostępnymi w sieci adapterami i specjalnymi nakładkami, reklamowanymi jako "bezpieczniejsze dla płodu". Testy zderzeniowe przeprowadzone przez ADAC dowiodły, że tego typu akcesoria nie tylko nie poprawiają ochrony, ale wręcz zwiększają ryzyko obrażeń.
Zapinanie pasów w ciąży. Pozycja fotela ważna jak samo zapięcie
Drugą kluczową kwestią jest ustawienie fotela. Oparcie powinno być spionizowane w maksymalnym możliwym stopniu, a siedzisko odsunięte jak najdalej do tyłu - oczywiście tak, by ciężarna nadal swobodnie dosięgała pedałów i obejmowała kierownicę bez nadmiernego pochylania się do przodu.
Chodzi o to, by między brzuchem a kołem kierownicy zachować jak największą odległość. Minimum to 25-30 cm, bo poniżej tej wartości poduszka powietrzna nie ma dostatecznej przestrzeni na pełne rozłożenie się. Jeśli ciężarna podróżuje jako pasażerka z przodu, podobna zasada dotyczy odstępu od deski rozdzielczej.
Długie trasy w ciąży - przerwy i pończochy uciskowe
Eksperci radzą, by w zaawansowanej ciąży w miarę możliwości ograniczać długie podróże samochodem. Jeśli okażą się nieuniknione, kluczem są regularne przerwy - co najmniej co dwie godziny. Krótki spacer i kilka ćwiczeń rozciągających odciążają plecy oraz zmniejszają obrzęki nóg, których ryzyko w ciąży i tak jest podwyższone.
Lekarze zalecają również obfite nawodnienie i stosowanie pończoch uciskowych, które ograniczają ryzyko zakrzepicy. Ważne jednak, by były dobrane na miarę - jeśli w którymkolwiek miejscu wrzynają się w ciało, działają wręcz odwrotnie i podnoszą ryzyko zakrzepów zamiast je obniżać. Do tego dochodzi często pomijana zasada - dokumenty medyczne, w tym kartę ciąży, ciężarna powinna mieć przy sobie zawsze, gdy wsiada do auta.
A co z samym prowadzeniem? Nie ma powodu, by zdrowa ciężarna nie siadała za kierownicą. Warunkiem jest jednak dobre samopoczucie - przy nudnościach, zawrotach głowy, osłabieniu czy senności lepiej oddać kierownicę komuś innemu.