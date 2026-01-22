W skrócie Statystyki wskazują, że nawet 40 procent wypadków przy zmianie pasa ruchu jest spowodowanych brakiem odpowiedniej widoczności oraz martwym polem.

Instruktorzy bezpiecznej jazdy rekomendują, by w lusterku wstecznym widoczna była cała tylna szyba, a lusterka boczne ustawione tak, aby elementy samochodu zajmowały nie więcej niż 1 cm powierzchni lusterka.

Odpowiednie ustawienie lusterek poprzedza prawidłowa i komfortowa pozycja za kierownicą, która pozwala na efektywną obserwację otoczenia samochodu.

Ustawienie lusterek należy zacząć od… przyjęcia prawidłowej pozycji za kierownicą. Co to oznacza? Przede wszystkim takie ustawienie fotela i kierownicy, by pozycja była naturalna i komfortowa, ale też zgodna z regułami bezpiecznej jazdy. Po wciśnięciu pedału sprzęgła (lub hamulca w autach z automatyczną skrzynią biegów) noga powinna być lekko ugięta. Ważne, by po wyprostowaniu ręki nadgarstek spoczywał na wieńcu kierownicy - nie bliżej i nie dalej. Dopiero po odpowiednim zajęciu pozycji możemy brać się za ustawianie lusterek.

Jak dobrze ustawić lusterko wsteczne w samochodzie?

Lusterka wsteczne służą do tego, by kierowca widział, co dzieje się za samochodem. Większość z nich to lusterka fotochromatyczne, czyli takie, które ściemniają się po zmroku, by nie błysk reflektorów pojazdów jadących z tyłu nie oślepiał kierowcy.

Lusterko wsteczne powinno być ustawione tak, aby kierowca widział przestrzeń bezpośrednio za, jak i bardziej z tyłu samochodu. Niektórzy popełniają błąd ustawiając lusterko wsteczne w ten sposób, że większa jego część zajmuje nie przestrzeń za autem, ale to, co dzieje się na kanapie. Czasem wynika to z faktu, że chcemy obserwować podróżujące na kanapie dzieci. W takim wypadku lepiej posiłkować się dodatkowym, akcesoryjnym lusterkiem, które można zamontować poniżej lusterka wstecznego. To drugie powinno służyć do obserwacji tego, co dzieje się za autem, a jego kąt powinien być możliwie prosty. Jak podpowiadają instruktorzy bezpiecznej jazdy ze Skoda Auto Szkoła, "w lusterku wstecznym powinniśmy widzieć całą tylną szybę".

Jak ustawić lusterka boczne w samochodzie?

Ustawienie lusterek bocznych jest szczególnie ważne, bo zarówno z prawej, jak i z lewej strony samochodu jest przestrzeń opisywana jako "martwe pole" - niezależnie od tego, jak dobrze ustawimy lusterka boczne, nie da się jej całkowicie wyeliminować, jednak może je zminimalizować. W martwym polu często może "schować się" cały samochód.

Podobnie jak w przypadku lusterka wstecznego, najpierw należy przyjąć wygodną i bezpieczną pozycję za kierownicą. Głównym błędem popełnianym przez wielu kierowców jest ustawienie lusterek bocznych w ten sposób, że widzą w nich nie przestrzeń z boku i wokół auta, tylko elementy nadwozia - drzwi czy nadkola.

To poważny błąd, bo lusterka boczne (asferyczne, czyli z częścią lusterka zakrzywioną pod większym kątem), jak podpowiadają instruktorzy bezpiecznej jazdy, muszą być ustawione dokładnie na odwrót - to znaczy elementy samochodu, które widzimy w lusterku powinny zajmować nie więcej niż 1 cm powierzchni lusterka. W ten sposób minimalizujemy martwe pole i dajemy sobie szansę na zobaczenie innych obiektów.

Żeby sprawdzić, czy ustawiliśmy lusterka boczne prawidłowo, warto zrobić prosty test - w prawym lusterku powinniśmy widzieć klamkę drzwi, natomiast w lewym fragment samochodu i cały pas ruchu.

