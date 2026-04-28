W skrócie Fotelik Britax Römer Dualfix Pro M został przetestowany przez kilka miesięcy na długich dystansach, sprawdzając komfort, funkcjonalność i bezpieczeństwo w różnych warunkach.

Model oferuje obracaną bazę 360°, szeroki zakres regulacji oparcia, systemy bezpieczeństwa jak Pivot Link oraz certyfikat AGR, a jego limit wagowy to 19 kg.

Cena fotelika waha się od 1499 zł do 1649 zł, wyróżnia się większą przestrzenią na nogi, łatwym demontażem pokrowca i tapicerką Lux wykonaną z recyklingowanych materiałów.

Fotelik Britax Römer Dualfix Pro M pojawił się na rynku jako następca dobrze znanych konstrukcji z linii Dualfix. W tym przypadku litera "M" oznacza, że nie uświadczymy w tym produkcie wkładki dla noworodków. Znajdziemy ją w podstawowym modelu Dualfix Pro.

Dla kogo fotelik Dualfix Pro M?

Testowany przez nas sprzęt jest przeznaczony dla najmłodszych pasażerów, którzy wyrośli już z pierwszego "nosidełka", a ich wzrost mieści się w przedziale od 61 do 105 cm. Limit wagowy w tym modelu ustalono na 19 kg, co daje pewien zapas w porównaniu z rynkowym standardem wynoszącym 18 kg. Co więcej, niemiecka firma oferuje model Dualfix M Plus, który pozwala przewozić pasażera, którego waga nie przekracza 20 kg.

To oznacza, że niemiecki fotelik posłuży maluchowi od 3. miesiąca do nawet 4. roku życia, umożliwiając bezpieczną jazdę tyłem (RWF) przez cały okres użytkowania. W instrukcji możemy przeczytać, że siedzisko można zamontować przodem do kierunku jazdy. Przepisy pozwalają na ten krok najwcześniej po przekroczeniu przez dziecko 76 cm wzrostu oraz 15. miesiąca życia.

Jednak eksperci od bezpieczeństwa podkreślają na każdym kroku, że jest to jedynie granica umowna i zalecają jazdę tyłem (RWF) tak długo, jak pozwalają na to parametry techniczne urządzenia, a najlepiej do 4. roku życia.

Fotelik Britax Römer Dualfix Pro M jest zintegrowany z bazą, co z jednej strony może być dużym ułatwieniem, ale w przypadku częstego przenoszenia pomiędzy różnymi samochodami (tak jak w naszym przypadku) jest to raczej utrapienie. Cała konstrukcja waży 13,8 kg, a do tego ma dość spore gabaryty. Warto traktować taką konstrukcję bardziej "stacjonarnie". Przenoszenie całego, nieporęcznego monolitu jest znacznie trudniejsze niż w przypadku systemów modułowych, gdzie bazę i siedzisko wypina się osobno.

Fotelik Britax Romer Dualfix Pro M zamontowany w samochodzie. Funkcja obrotu 360 stopni ułatwia zapinanie dziecka i odciąża kręgosłup rodzica. Fot. SQ INTERIA.PL

Instalacja fotelika Dualfix Pro M bez instrukcji

Na szczęście sam proces prawidłowego montażu jest bardzo intuicyjny. Jak zwykle, za pierwszym razem przeprowadziliśmy test "w ciemno" montując fotelik bez zapoznania się z instrukcją obsługi. Po sprawdzeniu całej procedury okazało się, że wykonaliśmy całą operację poprawnie.

Pomogły w tym regulowane niezależnie ramiona ISOFIX. Każdy zaczep wysuwa się osobno, co pozwala bez użycia siły wpiąć fotelik nawet w kanapach z bardzo głęboko ukrytymi uchwytami. W teorii brzmi to bardzo wygodnie, ale w praktyce czasami musieliśmy się siłować, żeby trafić w uchwyty ISOFIX i poprawnie zainstalować bazę.

Po prawidłowym zainstalowaniu zaczepów, pojawia się mechaniczny, zielony wskaźnik po obu stronach. Później wystarczy tylko dobrze i stabilnie zablokować wysuwaną nogę, w której również umieszczono mechaniczny wskaźnik poprawności montażu. Rywale w tej kwestii oferują już bardziej nowoczesne rozwiązania podparte elektroniką - np. system SenseAffirm w bazie Thule Alfi.

Zintegrowana obrotowa baza 360 stopni pozwala na swobodne obrócenie fotelika jedną ręką w stronę drzwi auta, co ułatwia wkładanie i zapinanie ruchliwego brzdąca. Oszczędza nie tylko czas i nerwy, a przede wszystkim zapobiega bólom kręgosłupa.

W odróżnieniu od tańszych lub konkurencyjnych modeli, przyciski zwalniające blokadę umieszczono po bokach bazy. To proste i niezawodne rozwiązanie - mechanizm boczny jest niemal całkowicie odporny na kurz, piasek czy okruchy z jedzenia, które w wersjach z centralnym przyciskiem potrafią skutecznie zablokować funkcję rotacji.

Detale tapicerki Lux w modelu Dualfix Pro M. Materiał wykonany z recyklingowanej przędzy Seawool z dodatkiem muszli ostryg zapewnia termoregulację. Fot. SQ INTERIA.PL

Czy fotelik Britax Römer Dualfix Pro M jest bezpieczny?

Kwestia bezpieczeństwa to absolutny priorytet w przypadku fotelików samochodowych. Britax Römer również przykłada do tego ogromną uwagę. System Pivot Link w przypadku uderzenia czołowego przekierowuje on siłę najpierw w dół, na siedzisko auta, a dopiero w drugiej fazie delikatnie do przodu. Takie podejście drastycznie zmniejsza obciążenie bardzo wrażliwego odcinka szyjnego oraz głowy dziecka.

Dodatkową tarczą jest zintegrowany system ochrony bocznej SICT (Side Impact Cushion Technology), który redukuje siły uderzenia bocznego, odsuwając je od strefy przebywania dziecka. Kolejnym filarem bezpieczeństwa jest masywny zagłówek w kształcie litery "V". Taki profil to nie tylko kwestia wyglądu - to projekt mający kontrolować poprzeczny ruch bezwładnej głowy malucha w czasie wypadku, a na co dzień zapewniający świetne ułożenie szyi podczas spania.

Stabilną pozycję w siedzisku zapewniają 5-punktowe pasy z neoprenowymi nakładkami. Neopren od spodu niemal przykleja się do ubrań podczas nagłego hamowania, co redukuje przemieszczenie tułowia.

Sprawdzając ten fotelik, warto również zwrócić uwagę na certyfikat medyczny AGR (Aktion Gesunder Rücken) przyznawany w Niemczech przez panel niezależnych ortopedów i fizjoterapeutów. To potwierdzenie, że wnętrze fotelika i wyprofilowanie siedziska wspomagają prawidłową, fizjologiczną postawę rosnącego kręgosłupa dziecka w trakcie wielogodzinnych podróży. Eksperci docenili również sam system obrotu 360 stopni jako technologię zapobiegającą przeciążeniom i mikro urazom odcinka lędźwiowego u rodziców.

Profil fotelika Dualfix Pro M z widocznym systemem ochrony bocznej SICT. Model ten posiada certyfikat medyczny AGR za ergonomiczne podparcie kręgosłupa. Fot. SQ INTERIA.PL

Jakie są mocne strony fotelika Britax?

Na komfort podróżowania dziecka w dużej mierze wpływa ilość miejsca. W tym modelu Britax zastosował zupełnie nową, niższą ramę antyrotacyjną. W porównaniu z bezpośrednimi konkurentami w tym segmencie, fotelik Dualfix Pro M oferuje więcej miejsca na nogi. Tym samym wydłuża się czas użytkowania fotelika, gdy maluch chętnie podróżuje w najbezpieczniejszej pozycji RWF (tyłem do kierunku jazdy). Mniejsza rama ułatwia również przenoszenie fotelika połączonego z bazą.

Oparcie można regulować w 12 pozycjach - po sześć pozycji do tyłu i przodu. Dla porównania Cybex Sirona Gi oferuje zaledwie 5 stopni odchylenia. Zakres w Britaxie pozwala wyeliminować problem opadającej głowy, ale w niektórych samochodach - zwłaszcza modelach sportowych o nadwoziu coupe nie udało się ustawić fotelika w komfortowy sposób.

Tapicerkę Lux w modelu Dualfix Pro M można błyskawicznie zdemontować do prania bez wypinania pasów, co jest kluczowe w codziennym użytkowaniu. Fot. SQ INTERIA.PL

Czy warto wybrać tapicerkę Lux w Britaxie?

Britax Dualfix Pro M jest dostępny w trzech wersjach tapicerek: Classic, Style oraz Lux. W naszym przypadku mamy do czynienia z topową odmianą Lux, która jest wykonana z recyklingowanych materiałów m.in. przędzy Seawool powstającej z połączenia poliestru i zmielonych muszli ostryg.

Materiał o pikowanej strukturze jest bardzo przyjemny w dotyku, a podczas długiej podróży w ciepłych warunkach nie powoduje przegrzewania się dziecka. Po całodniowej trasie w pełnym słońcu plecy małego pasażera pozostały suche, co potwierdza, że materiał bardzo sprawnie odprowadza wilgoć i ciepło.

W tej wersji jest dostępna również dodatkowa miękka wkładka montowana na wysokości pleców i głowy, która przydaje się właśnie podczas dłuższych podroży. Podczas kilkumiesięcznego testu najmniejsi pasażerowie-testerzy podróżowali zarówno na krótkich trasach miejskich, ale również na dłuższych odcinkach o dystansie ponad 1000 km.

Po przesiadce na fotelik Britaxa z tańszych konstrukcji zauważalnie rzadziej dochodziło do zmęczenia, a tym samym "marudzenia". Kolejnym plusem całej konstrukcji jest możliwość łatwego demontażu pokrowca siedziska. Można to zrobić w kilkadziesiąt sekund bez konieczności odpinania uprzęży, a następnie wyprać w pralce.

Britax Romer Dualfix Pro M umożliwia również jazdę przodem do kierunku jazdy. Jednak eksperci zalecają poczekać aż do ukończenia 4. roku życia dziecka. Fot. SQ INTERIA.PL

Ile kosztuje fotelik Britax Römer Dualfix Pro M? Wady i zalety

Na polskim rynku fotelik Britax Römer Dualfix Pro M jest pozycjonowany w segmencie premium, a jego cena wynosi od 1499 zł w wersji Classic (podstawowa tkanina) aż po 1649 zł w wersji Lux.

Choć jest to kwota znacząca, model ten oferuje kilka rozwiązań, które zapewniają przewagę nad bezpośrednimi rywalami. W starciu z Cybex Sirona Gi, Britax wygrywa znacznie szerszym zakresem regulacji oparcia. Z kolei w porównaniu do Thule Alfi może przekonać klientów, którym nie zależy na elektronicznych wspomagaczach.

Podsumowując, Dualfix Pro M to niezwykle solidna, ale do tego dość ciężka propozycja dla rodziców, którzy priorytetowo traktują bezpieczeństwo (system Pivot Link, certyfikat AGR) oraz komfort termiczny dziecka. Mimo braku modułowości i wagi wynoszącej prawie 14 kg, fotelik nadrabia te niedogodności przemyślaną ergonomią, większą przestrzenią na nogi oraz podwyższonym do 19 kg limitem wagowym, co czyni go inwestycją na lata.

