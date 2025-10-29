W skrócie Biały ręcznik na lusterku samochodu to nie przypadek, lecz sygnał wywodzący się ze Stanów Zjednoczonych, mający na celu poinformowanie o awarii pojazdu.

Kolor i sposób oznaczenia są tam rozpoznawalnym kodem - często wskazują na brak potrzeby interwencji lub na nagły problem zdrowotny.

W Polsce taki znak nie jest stosowany, a kierowcy powinni przestrzegać lokalnych przepisów, jak ustawienie trójkąta ostrzegawczego i włączenie świateł awaryjnych.

Biały ręcznik na lusterku to ważny znak. Wywodzi się z USA

Biały ręcznik zawieszony na lusterku auta to zwyczaj wywodzący się ze Stanów Zjednoczonych, gdzie szybko stał się rozpoznawalnym, choć nieoficjalnym sygnałem drogowym. Kierowcy używają go, by oznaczyć samochód unieruchomiony z powodu awarii, kiedy muszą go na chwilę opuścić w celu uzyskania pomocy. Sygnalizacja ta jasno pokazuje, że nikt w pojeździe nie potrzebuje wsparcia, a auto nie zostało porzucone - jego właściciel wkrótce po nie wróci.

Biały materiał pełni funkcję sygnału dla służb drogowych i serwisowych, informując o unieruchomionym pojeździe. Choć trójkąt ostrzegawczy wydaje się naturalnym wyborem, w niektórych stanach prawo nie wymaga jego stosowania. Dlatego kierowcy często korzystają z tego prostego i nieformalnego sposobu oznaczania auta.

Jak podkreśla Steve Abbott, Zastępca Dyrektora ds. Komunikacji w Departamencie Transportu Karoliny Północnej - niegdyś był to stosunkowo popularny sposób na oznaczanie awarii. Obecnie większość osób po prostu dzwoni po pomoc, na przykład do patrolu autostradowego lub firmy świadczącej usługi pomocowe, takiej jak AAA, i pozostaje przy pojeździe

Nie zawsze chodzi o awarię. Znaczenie ma kolor

Biały kolor elementu zawieszanego na lusterku nie jest przypadkowy - jego duża widoczność sprawia, że skutecznie przyciąga uwagę zarówno innych kierowców, jak i służb drogowych. Co ciekawe, znaczenie takiego sygnału różni się w zależności od stanu. W Karolinie Północnej biały materiał oznacza awarię pojazdu, natomiast w Minnesocie może wskazywać nagły problem zdrowotny kierowcy lub pasażerów. Czasami stosuje się go również w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia, gdy kierowca łamie przepisy, aby jak najszybciej dotrzeć do szpitala.

Jak prawidłowo oznaczyć zepsuty pojazd na drodze?

W odróżnieniu od Stanów Zjednoczonych, w Polsce zwyczaj oznaczania unieruchomionego pojazdu białym ręcznikiem lub innym materiałem nie jest ani powszechnie znany, ani stosowany. Co więcej, taki sygnał może zostać błędnie zinterpretowany przez innych uczestników ruchu drogowego - jako alarm lub wołanie o pomoc i wywołać niezamierzoną reakcję, np. zatrzymanie się innych kierowców lub wezwanie służb ratunkowych.

Dlatego tak ważne jest, aby kierowcy przestrzegali obowiązujących w Polsce przepisów, które jasno określają, jak prawidłowo oznaczyć pojazd po awarii, m.in. poprzez ustawienie trójkąta ostrzegawczego w odpowiedniej odległości oraz włączenie świateł awaryjnych.

