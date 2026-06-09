Biały ręcznik na lusterku nie wisi tak sobie. W ten sposób kierowca daje znak

Wbrew pozorom, biały kawałek materiału zawieszony na lusterku samochodu nie jest przypadkowym elementem ani ozdobą dodaną z roztargnienia. Choć wielu kierowców może przejść obok takiego widoku obojętnie, traktując go jako nic nieznaczący detal, w rzeczywistości znak ten ma konkretne znaczenie. To prosty, lecz skuteczny sposób na przekazanie ważnej informacji innym uczestnikom ruchu drogowego.

Biały ręcznik wiszący na lusterku samochodu - co to oznacza?

Zawieszanie białego ręcznika lub innego kawałka materiału na lusterku samochodu to praktyka dobrze znana w Stanach Zjednoczonych. Kierowcy stosują ten prosty znak, by zasygnalizować, że pojazd został pozostawiony na poboczu z powodu awarii, a jego właściciel oddalił się w celu poszukiwania pomocy.

Taki sygnał pełni podwójną funkcję - z jednej strony informuje przejeżdżających kierowców i służby ratunkowe, że nikt w pojeździe nie potrzebuje pomocy, a z drugiej daje znać, że auto nie jest porzucone. To również wskazówka dla służb porządkowych, aby nie podejmowały od razu decyzji o jego odholowaniu - właściciel planuje bowiem wkrótce wrócić na miejsce.

Dodatkowe znaczenia białego ręcznika na lusterku

Co ciekawe, znaczenie białego ręcznika czy koszulki zawieszonej na lusterku może się różnić w zależności od amerykańskiego stanu. Przykładowo, w Karolinie Północnej znak ten zwykle informuje o awarii pojazdu, jednocześnie wskazując, że pojazd nie został porzucony.

Z kolei w Minnesocie ten sam sygnał może wskazywać na sytuację medyczną - nagły problem ze zdrowiem kierowcy lub pasażerów. Zdarza się również, że biały materiał na lusterku jest znakiem, iż kierowca łamie przepisy drogowe z powodu zagrożenia życia i próbuje jak najszybciej dotrzeć do szpitala.

Warto dodać, że zwyczaj ten występuje głównie w stanach, gdzie trójkąt ostrzegawczy nie jest obowiązkowym elementem wyposażenia pojazdu, przez co kierowcy muszą posługiwać się innymi formami sygnalizacji awarii lub sytuacji wyjątkowej.

Oznaczenie zepsutego pojazdu na drodze - przepisy

W odróżnieniu od Stanów Zjednoczonych, w Polsce praktyka oznaczania unieruchomionego pojazdu białym ręcznikiem czy innym materiałem nie jest powszechnie znana ani stosowana. Co więcej, taki znak może zostać przez innych uczestników ruchu drogowego błędnie zinterpretowany - jako sygnał alarmowy lub wołanie o pomoc - i doprowadzić do niezamierzonej reakcji, np. zatrzymania się innych kierowców lub wezwania służb ratunkowych.

Dlatego tak ważne jest, aby kierowcy działali zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami. Te jasno określają, jak prawidłowo oznaczyć pojazd, który uległ awarii - m.in. poprzez ustawienie trójkąta ostrzegawczego w odpowiedniej odległości oraz włączenie świateł awaryjnych.

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