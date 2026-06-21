Awaria auta za granicą? Bez tego ubezpieczenia nawet nie jedź
Podczas wakacyjnej podróży autem po Europie awaria potrafi w kilka chwil zamienić urlop w kosztowną "przygodę". Nawet złapanie gumy czy rozładowany akumulator, z którym w Polsce poradzilibyśmy sobie w krótkim czasie, za granicą może stanowić poważny - i drogi - problem. Dlatego tak ważny jest odpowiedni pakiet assistance, taki, który działa poza Polską i obejmuje holowanie na duże odległości.
Spis treści:
- Holowanie auta za granicą i assistance
- Co obejmuje ubezpieczenie assistance na Europę?
- Ile kosztuje holowanie samochodu z Niemiec lub Austrii do Polski
- Jak wybrać assistance na wyjazd za granicę
Przede wszystkim warto wiedzieć, jak zachować się, gdy już do awarii za granicą dojdzie. Na polisie assistance widnieje numer całodobowego centrum alarmowego - to właśnie tam należy zadzwonić, a ubezpieczyciel zorganizuje pomoc zgodnie z wykupionym zakresem. Najczęściej organizowaną usługą jest holowanie pojazdu do warsztatu lub innego wskazanego miejsca.
Holowanie auta za granicą i assistance
Jeśli awaria zdarzy się na autostradzie, w wielu krajach europejskich zepsute auta są błyskawicznie usuwane z jezdni przez wyspecjalizowane służby autostradowe - odholowywane na najbliższą stację paliw lub parking. Koszt takiego holowania pokrywa najpierw kierowca, a ubezpieczyciel zwraca pieniądze dopiero później. Dlatego w podróży warto mieć przy sobie gotówkę, zwłaszcza w krajach, gdzie płatność kartą nie jest powszechna. Jeżeli auto zepsuje się daleko od miejsca noclegu, dobry pakiet obejmuje też zorganizowanie i opłacenie hotelu dla kierowcy i pasażerów, transport do celu podróży lub samochód zastępczy.
Co obejmuje ubezpieczenie assistance na Europę?
Zakres assistance, w przeciwieństwie do OC, nie jest regulowany ustawą, więc poszczególne firmy oferują bardzo różne warianty. Najtańsze pakiety, tak zwane mini assistance, zwykle ograniczają się do pomocy po wypadku i holowania wyłącznie na terenie Polski na krótkim dystansie - na wyjazd za granicę po prostu się nie nadają. Pełny pakiet zagraniczny obejmuje znacznie więcej.
W standardzie rozbudowanej polisy znajdziemy naprawę na miejscu zdarzenia, holowanie do warsztatu lub miejsca zamieszkania, dostarczenie paliwa przy jego braku, pomoc przy rozładowanym akumulatorze, uszkodzonym ogumieniu czy zatrzaśniętych w środku kluczykach. Do tego dochodzą samochód zastępczy lub pokrycie kosztów jego wynajmu, organizacja noclegu, transport pasażerów, a w wielu pakietach nawet pomoc tłumacza. Przy wyborze polisy decydujące znaczenie mają jednak limity poszczególnych usług, a w przypadku wyjazdu zagranicznego przede wszystkim limit holowania, bo to ono potrafi kosztować najwięcej.
Ile kosztuje holowanie samochodu z Niemiec lub Austrii do Polski
Holowanie auta osobowego w samych Niemczech na krótkim odcinku 10 km to wydatek rzędu 120-200 euro, czyli około 500-900 tys. zł za sam dojazd i załadunek. Transport lawetą z Niemiec do Polski na dłuższym dystansie kosztuje już znacznie więcej - przewóz na trasie Berlin-Warszawa (około 540 km) to mniej więcej 1,5-1,8 tys. zł, przy stawce około 2,1 zł za kilometr. Z dalszych zakątków Niemiec, jak Hamburg, rachunek rośnie do około 2,8 tys. zł. Z Austrii koszty są zbliżone i zaczynają się od około 1,8 tys. zł.
Dla porównania, holowanie na terenie Polski jest tańsze - od 2,5 do 5 zł za kilometr plus opłata ryczałtowa 200-300 zł za załadunek.
Osobny przypadek to Francja, gdzie taryfy holowania na autostradach są ustalane odgórnie przez państwo. Od początku 2026 roku za odholowanie auta do 1,8 tony w dni robocze w godzinach 8-18 zapłacimy 151 euro, a nocą, w weekendy i święta - aż 226,50 euro. Francuskie przepisy nakazują, by aktualny cennik był widoczny w pojeździe holowniczym, a rachunek wręczany klientowi.
Jak wybrać assistance na wyjazd za granicę
Wybór polisy powinien być dopasowany do specyfiki podróży. Kierowcy z assistance dokupionym w pakiecie z OC powinni sprawdzić, czy ochrona w ogóle obejmuje zagranicę, bo podstawowe warianty często ograniczają się do Polski. Osoby wyjeżdżające okazjonalnie mogą rozważyć assistance krótkoterminowe - na 9, 16 czy 31 dni - które kupowane jednorazowo bywa tańsze od ochrony całorocznej.
Przy lekturze ogólnych warunków ubezpieczenia (tzw. OWU) warto zwrócić uwagę na kilka kwestii: zakres terytorialny i ewentualne kraje wyłączone spod ochrony, liczbę zdarzeń objętych pomocą w ciągu roku (najtańsze pakiety dają jedno-dwa), limit kilometrów holowania, a także to, czy nocleg i auto zastępcze ubezpieczyciel jedynie organizuje, czy również opłaca. Częstym ograniczeniem jest wiek pojazdu - niektóre firmy nie obejmują pomocą aut starszych niż 15 lat.