Spis treści: Holowanie auta za granicą i assistance Co obejmuje ubezpieczenie assistance na Europę? Ile kosztuje holowanie samochodu z Niemiec lub Austrii do Polski Jak wybrać assistance na wyjazd za granicę

Przede wszystkim warto wiedzieć, jak zachować się, gdy już do awarii za granicą dojdzie. Na polisie assistance widnieje numer całodobowego centrum alarmowego - to właśnie tam należy zadzwonić, a ubezpieczyciel zorganizuje pomoc zgodnie z wykupionym zakresem. Najczęściej organizowaną usługą jest holowanie pojazdu do warsztatu lub innego wskazanego miejsca.

Holowanie auta za granicą i assistance

Jeśli awaria zdarzy się na autostradzie, w wielu krajach europejskich zepsute auta są błyskawicznie usuwane z jezdni przez wyspecjalizowane służby autostradowe - odholowywane na najbliższą stację paliw lub parking. Koszt takiego holowania pokrywa najpierw kierowca, a ubezpieczyciel zwraca pieniądze dopiero później. Dlatego w podróży warto mieć przy sobie gotówkę, zwłaszcza w krajach, gdzie płatność kartą nie jest powszechna. Jeżeli auto zepsuje się daleko od miejsca noclegu, dobry pakiet obejmuje też zorganizowanie i opłacenie hotelu dla kierowcy i pasażerów, transport do celu podróży lub samochód zastępczy.

Co obejmuje ubezpieczenie assistance na Europę?

Zakres assistance, w przeciwieństwie do OC, nie jest regulowany ustawą, więc poszczególne firmy oferują bardzo różne warianty. Najtańsze pakiety, tak zwane mini assistance, zwykle ograniczają się do pomocy po wypadku i holowania wyłącznie na terenie Polski na krótkim dystansie - na wyjazd za granicę po prostu się nie nadają. Pełny pakiet zagraniczny obejmuje znacznie więcej.

W standardzie rozbudowanej polisy znajdziemy naprawę na miejscu zdarzenia, holowanie do warsztatu lub miejsca zamieszkania, dostarczenie paliwa przy jego braku, pomoc przy rozładowanym akumulatorze, uszkodzonym ogumieniu czy zatrzaśniętych w środku kluczykach. Do tego dochodzą samochód zastępczy lub pokrycie kosztów jego wynajmu, organizacja noclegu, transport pasażerów, a w wielu pakietach nawet pomoc tłumacza. Przy wyborze polisy decydujące znaczenie mają jednak limity poszczególnych usług, a w przypadku wyjazdu zagranicznego przede wszystkim limit holowania, bo to ono potrafi kosztować najwięcej.

Ile kosztuje holowanie samochodu z Niemiec lub Austrii do Polski

Holowanie auta osobowego w samych Niemczech na krótkim odcinku 10 km to wydatek rzędu 120-200 euro, czyli około 500-900 tys. zł za sam dojazd i załadunek. Transport lawetą z Niemiec do Polski na dłuższym dystansie kosztuje już znacznie więcej - przewóz na trasie Berlin-Warszawa (około 540 km) to mniej więcej 1,5-1,8 tys. zł, przy stawce około 2,1 zł za kilometr. Z dalszych zakątków Niemiec, jak Hamburg, rachunek rośnie do około 2,8 tys. zł. Z Austrii koszty są zbliżone i zaczynają się od około 1,8 tys. zł.

Dla porównania, holowanie na terenie Polski jest tańsze - od 2,5 do 5 zł za kilometr plus opłata ryczałtowa 200-300 zł za załadunek.

Osobny przypadek to Francja, gdzie taryfy holowania na autostradach są ustalane odgórnie przez państwo. Od początku 2026 roku za odholowanie auta do 1,8 tony w dni robocze w godzinach 8-18 zapłacimy 151 euro, a nocą, w weekendy i święta - aż 226,50 euro. Francuskie przepisy nakazują, by aktualny cennik był widoczny w pojeździe holowniczym, a rachunek wręczany klientowi.

Jak wybrać assistance na wyjazd za granicę

Wybór polisy powinien być dopasowany do specyfiki podróży. Kierowcy z assistance dokupionym w pakiecie z OC powinni sprawdzić, czy ochrona w ogóle obejmuje zagranicę, bo podstawowe warianty często ograniczają się do Polski. Osoby wyjeżdżające okazjonalnie mogą rozważyć assistance krótkoterminowe - na 9, 16 czy 31 dni - które kupowane jednorazowo bywa tańsze od ochrony całorocznej.

Przy lekturze ogólnych warunków ubezpieczenia (tzw. OWU) warto zwrócić uwagę na kilka kwestii: zakres terytorialny i ewentualne kraje wyłączone spod ochrony, liczbę zdarzeń objętych pomocą w ciągu roku (najtańsze pakiety dają jedno-dwa), limit kilometrów holowania, a także to, czy nocleg i auto zastępcze ubezpieczyciel jedynie organizuje, czy również opłaca. Częstym ograniczeniem jest wiek pojazdu - niektóre firmy nie obejmują pomocą aut starszych niż 15 lat.





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