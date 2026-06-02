W skrócie Prowadzone są prace nad zmianami w obowiązkowym wyposażeniu samochodów, w tym dotyczące apteczek, ale nie określono jeszcze daty wejścia w życie nowych przepisów.

Norma DIN 13164 precyzuje, co powinno znaleźć się w apteczce samochodowej, ale nie obejmuje produktów farmaceutycznych.

Kierowca ma obowiązek udzielić pomocy osobie w stanie zagrożenia życia lub zdrowia, niezależnie od przepisów dotyczących wyposażenia pojazdu.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Informacja o obowiązkowych apteczkach samochodowych rozeszła się po internecie błyskawicznie. Wielu kierowców uwierzyło, że od 1 czerwca w każdym aucie trzeba będzie wozić nowy element wyposażenia. Ministerstwo Infrastruktury szybko zdementowało te doniesienia.

Czy apteczka samochodowa będzie obowiązkowa?

Ministerstwo Infrastruktury podkreśliło, że taka data nie została określona i żadne nowe przepisy nie weszły w życie. Jednocześnie resort potwierdził, że prowadzone są prace nad zmianami dotyczącymi obowiązkowego wyposażenia pojazdów. Na obecnym etapie nie opublikowano jeszcze ostatecznej treści nowych regulacji ani terminu ich wejścia w życie.

Nie wiadomo również, czy ustawodawca wprost wskaże konkretną normę dla apteczek. W branży motoryzacyjnej i środowisku ratowniczym najczęściej pojawia się jednak norma DIN 13164, stosowana od lat w wielu krajach Europy.

Co powinno być w apteczce samochodowej według normy DIN 13164?

Choć wielu kierowców wozi w samochodzie apteczkę, niewielu potrafi odpowiedzieć na pytanie, co dokładnie znajduje się w środku. Tymczasem norma DIN 13164 bardzo precyzyjnie określa wyposażenie zestawu przeznaczonego do udzielania pierwszej pomocy.

W apteczce zgodnej z normą DIN 13164 powinny znaleźć się między innymi:

plastry z opatrunkiem w różnych rozmiarach,

plaster w rolce,

sterylne kompresy,

opatrunki indywidualne,

bandaże elastyczne,

chusta trójkątna,

koc ratunkowy NRC,

nożyczki do cięcia opatrunków,

jednorazowe rękawiczki ochronne,

instrukcja udzielania pierwszej pomocy.

Norma nie ogranicza się do wskazania rodzaju wyposażenia. Określa również liczbę poszczególnych elementów oraz ich parametry, np. wielkość opatrunków, bandaży czy kompresów. Dzięki temu kierowca kupujący zestaw oznaczony jako DIN 13164 ma pewność, że został on skompletowany według jednolitego standardu.

Dlaczego w apteczce samochodowej nie ma leków?

Wielu kierowców spodziewa się znaleźć w apteczce środki przeciwbólowe, preparaty odkażające czy leki przeciwgorączkowe. Norma DIN 13164 nie przewiduje jednak żadnych produktów farmaceutycznych.

Wynika to przede wszystkim z warunków panujących we wnętrzu samochodu. Latem temperatura w zamkniętym aucie może przekraczać 60 stopni Celsjusza, a zimą spadać poniżej zera. W takich warunkach wiele leków mogłoby utracić swoje właściwości.

Dlatego norma koncentruje się wyłącznie na środkach potrzebnych do zabezpieczenia poszkodowanego i ograniczenia skutków urazu do czasu przyjazdu ratowników.

Czy trzeba wozić apteczkę samochodową?

Obecnie kierowcy samochodów osobowych nie mają obowiązku przewożenia apteczki. Taki wymóg dotyczy jednak m.in. autobusów, taksówek i pojazdów przeznaczonych do nauki jazdy.

Brak obowiązku nie oznacza jednak, że apteczka jest zbędna. Nawet podczas pozornie niegroźnej kolizji może pomóc zatamować krwawienie, zabezpieczyć ranę czy ochronić poszkodowanego przed wychłodzeniem.

Koszt zestawu zgodnego z normą DIN 13164 zwykle nie przekracza kilkudziesięciu złotych. W sytuacji awaryjnej jego wartość może okazać się znacznie większa.

Czy kierowca ma obowiązek udzielić pierwszej pomocy?

Niezależnie od tego, czy apteczka znajduje się na liście obowiązkowego wyposażenia pojazdu, kierowca ma obowiązek udzielenia pomocy osobie znajdującej się w stanie zagrożenia życia lub zdrowia.

Mówi o tym art. 162 § 1 Kodeksu karnego. Zgodnie z jego treścią osoba, która nie udziela pomocy człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, mimo że może to zrobić bez narażania siebie lub innych osób, podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat.

Dodatkowe obowiązki wynikają z art. 44 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Uczestnik wypadku ma obowiązek podjąć działania w celu ratowania poszkodowanych oraz wezwać odpowiednie służby ratunkowe.

Jak korzystać z apteczki samochodowej po wypadku?

W przypadku wypadku apteczka samochodowa powinna być jednym z pierwszych przedmiotów, po które sięgniemy po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i wezwaniu pomocy. Rękawiczki ochronne pozwalają ograniczyć kontakt z krwią, kompresy i opatrunki pomagają zatamować krwawienie, a folia NRC może chronić poszkodowanego przed wychłodzeniem do czasu przyjazdu ratowników.

Sama apteczka nie uratuje życia

Przez lata testów samochodów i udziału w prezentacjach nowych modeli wielokrotnie uczestniczyłem w szkoleniach z pierwszej pomocy prowadzonych przez ratowników medycznych. Za każdym razem powtarzał się podobny schemat. Uczestnicy bez problemu odnajdywali w apteczce bandaż czy folię NRC, ale znacznie większe trudności pojawiały się przy ocenie oddechu lub odpowiedzi na pytanie, kiedy rozpocząć resuscytację.

Ratownicy od lat zwracają uwagę, że świadkowie wypadków częściej obawiają się zrobić coś źle, niż narzekają na brak wyposażenia. Tymczasem o zdrowiu, a czasem również życiu poszkodowanego, często decydują pierwsze minuty po zdarzeniu. Dlatego dyskusja o obowiązkowych apteczkach nie powinna sprowadzać się wyłącznie do listy wyposażenia. Równie ważne jest to, czy kierowcy będą potrafili wykorzystać jej zawartość wtedy, gdy naprawdę będzie potrzebna.

Koniec tanich aut z Chin? Nowa strategia gigantów INTERIA.PL INTERIA.PL