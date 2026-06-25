1425 zł kary gdy masz auto 5 lat lub dłużej. Kontrolerzy chodzą i robią zdjęcia

Spis treści: Wysokość abonamentu RTV w 2026 roku Jaka kara za brak abonamentu RTV? Kto sprawdza czy opłaciłem abonament RTV? Kiedy jest obowiązek opłaty abonamentu RTV? Kto jest zwolniony z płacenia abonamentu RTV?

Wysokość abonamentu RTV w 2026 roku

Od 2026 roku wzrosła opłata abonamentowa za radioodbiornik i wynosi 9,50 zł miesięcznie. Z kolei opłata za odbiornik telewizyjny lub radiowy i telewizyjny to obecnie 30,50 zł miesięcznie.

Istnieje również możliwość zapłacenia abonamentu RTV za kilka miesięcy z góry, co pozwala na pewne oszczędności. Przykładowo opłacając należność za radioodbiornik na cały kwartał, zapłacimy 27,40 zł, zaś za cały rok tylko 102,60 zł. W przypadku abonamentu za telewizor i radio będzie to odpowiednio 87,80 zł oraz 329,40 zł.

Jaka kara za brak abonamentu RTV?

Zasady naliczania kar za nieopłacony abonament RTV są niezmienne od lat. Wynoszą ona 30-krotność bazowej opłaty, co w przypadku radioodbiornika daje według stawek na 2026 rok 285 zł. Do tego doliczana jest też zaległa opłata za każdy miesiąc, w którym uchylaliśmy się od opłat.

Z kolei kara za brak opłaty abonamentowej za telewizor i radio wynosi obecnie 915 zł (plus zaległe opłaty). Kontrole tego czy posiadamy odbiornik objęty opłatą mogą przeprowadzać pracownicy Poczty Polskiej wyznaczeni do wykonywania kontroli abonamentu RTV. Instytucja ta ma prawo do naliczenia zaległości nawet za okres pięciu lat wstecz.

W przypadku wykrycia długotrwałego uchylania się od obowiązku rejestracji i opłat, kara za brak opłaconego abonamentu za sam radioodbiornik może więc wynieść nawet 1425 zł. Jeżeli zatem nie posiadamy radia w domu i co za tym idzie, nie płacimy za nie abonamentu, ale zlekceważymy obowiązek dotyczący opłacania abonamentu za radio w prywatnym aucie, poczta może sprawdzić jak długo jesteśmy właścicielami danego pojazdu i wymierzyć karę za pięć ostatnich lat.

Kto sprawdza czy opłaciłem abonament RTV?

Pojawia się jednak pytanie, czy faktycznie do nałożenia kary za brak opłaconego abonamentu RTV wystarczy samo spojrzenie przez szybę? Prawnicy mają co do tego poważne zastrzeżenia:

Aby kontrola mogła skutkować nałożeniem kary za niepłacenie abonamentu za tuner radiowy, pracownicy Poczty Polskiej musieliby przedstawić więcej dowodów aniżeli tylko zdjęcie odbiornika za szybą auta. Nade wszystko, prawidłowo przeprowadzona kontrola powinna uwzględniać również weryfikację, czy stan odbiornika umożliwia natychmiastowy odbiór programu. Takie ujęcie można poprzeć rozumowaniem wyrażonym w dwóch wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego

Kontroler Poczty Polskiej musiałby uruchomić odbiornik lub poprosić o jego włączenie, żeby sprawdzić czy urządzenie działa. Bez tej czynności nie ma pewności czy sprzęt nie jest atrapą albo czy nie jest uszkodzony. Kontrolerzy mają jeszcze jeden problem - kierowcy nie muszą wpuszczać ich do auta, by można było zweryfikować, czy sprzęt działa prawidłowo. Innymi słowy, jeśli kontroler zrobi zdjęcie radia zamontowanego w naszym samochodzie, to samo to (zdaniem prawników) nie jest wystarczającym dowodem, aby nakładać na właściciela pojazdu karę za nieopłacony abonament RTV.

Kiedy jest obowiązek opłaty abonamentu RTV?

Warto jeszcze wyjaśnić, że obowiązek opłacania abonamentu RTV wynika z samego faktu posiadania odbiornika, a nie tego jak z niego korzystamy. Przykładowo mając w domu telewizor nie ma znaczenia, że korzystacie na nim tylko z serwisów streamingowych i zupełnie nie interesuje was telewizja naziemna. Podobnie jeśli system audio w samochodzie służy wam wyłącznie do streamowania muzyki z telefonu, nie zwalnia was to z płacenia abonamentu za radio, w które jest wyposażony.

Dobra wiadomość jest natomiast taka, że w przypadku osób fizycznych abonament płaci się tylko za rodzaj odbiornika, a nie za liczbę posiadanych urządzeń. Jeśli mamy w domu dwa telewizory i trzy radioodbiorniki, płacimy pojedynczy abonament za radio i telewizor, jeśli nie posiadamy telewizora a jedynie radio, musimy zapłacić tylko abonament za radio. Do puli odbiorników naszego gospodarstwa domowego, wlicza się także odbiornik w samochodzie.

Wyjątkiem są pojazdy, będące własnością firmy. Przedsiębiorcy którzy posiadają flotę samochodów muszą płacić abonament za każdy odbiornik osobno. Jeśli więc w firmie jest kilka telewizorów muszą płacić wielokrotność abonamentu (zależnie od liczby odbiorników). Podobnie sprawa ma się w przypadku samochodów flotowych, wyposażonych w radioodbiorniki - firma musi uiścić abonament za każdy z nich.

Kto jest zwolniony z płacenia abonamentu RTV?

Przepisy przewidują także sytuacje, w której ktoś może być całkowicie zwolniony z abonamentu RTV. Do grupy zwolnionej z obowiązku opłat za radio i telewizor należą:

osoby, które ukończyły 75. rok życia lub 60. rok życia i pobierają emeryturę, której miesięczna wartość nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia

osoby niezdolne do pracy i z pierwszą grupą inwalidzką

osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu, osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.

bezrobotni

kombatanci, którzy są inwalidami wojennymi lub wojskowymi, bądź ich rodziny

osoby, które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych np. zasiłku stałego czy przedemerytalnego.

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