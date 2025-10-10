Spis treści: Jak działa asystent prędkości ISA? Dlaczego ISA często się myli? Jak wyłączyć ostrzeżenie o przekroczeniu prędkości? Czy wyłączenie ograniczenia prędkości jest legalne? Dlaczego system ISA jest obowiązkowy?

Choć ISA ma chronić przed wypadkami, w praktyce często staje się powodem frustracji kierowców. Co więcej - system nie zawsze działa poprawnie. Wystarczy przekroczyć dozwoloną prędkość o 1 km/h, by samochód natychmiast zaczął wydawać dźwięki ostrzegawcze lub/i wyświetlać komunikaty na ekranie.

Jak działa asystent prędkości ISA?

System ISA działa w oparciu o połączenie kamery rozpoznającej znaki drogowe oraz map cyfrowych, które zawierają informacje o ograniczeniach prędkości. Na bieżąco porównuje dane z czujników z prędkością pojazdu, a gdy wykryje przekroczenie limitu, natychmiast wysyła ostrzeżenie.

Ostrzeżenie może mieć różne formy - od dźwiękowego sygnału i wibracji kierownicy, po wyświetlenie czerwonego komunikatu lub symbolu znaku drogowego na ekranie. W założeniu system ma pomóc uniknąć przekroczeń prędkości, jednak wielu kierowców skarży się, że reaguje zbyt często i zbyt gwałtownie, nawet przy minimalnych odchyleniach od limitu.

Dlaczego ISA często się myli?

Problem w tym, że rozpoznawanie znaków i analiza danych z map nie zawsze działa idealnie. Jak wskazują eksperci branży motoryzacyjnej, system ISA często "widzi" ograniczenia prędkości tam, gdzie ich nie ma - na przykład gdy kamera zinterpretuje znak z pobliskiej drogi serwisowej lub gdy dane w cyfrowej mapie są nieaktualne.

Aktualizacja map w niektórych samochodach trwa nawet kilkanaście miesięcy, co oznacza, że system może reagować na dawno zniesione ograniczenia. Kierowcy przyznają, że w takich sytuacjach ISA potrafi nieustannie sygnalizować rzekome przekroczenie prędkości, mimo że pojazd jedzie zgodnie z przepisami.

Jak wyłączyć ostrzeżenie o przekroczeniu prędkości?

Mimo że asystent prędkości jest obowiązkowy w nowych autach, unijne przepisy dopuszczają możliwość tymczasowego wyłączenia lub wyciszenia systemu. To oznacza, że producenci mogą umożliwić kierowcy dezaktywację ostrzeżeń - choć tylko do momentu ponownego uruchomienia pojazdu.

Każda marka rozwiązuje to w nieco inny sposób:

Mazda oferuje przycisk Mute, który natychmiast wycisza sygnały ostrzegawcze.

W BMW wystarczy przytrzymać przez sekundę przycisk Set, by wyłączyć komunikaty.

W Mercedesie funkcję można dezaktywować poprzez dotknięcie ikony znaku drogowego na ekranie systemu multimedialnego.

Toyota pozwala wyłączyć ISA z poziomu menu ustawień, ale tylko na postoju.

Kia i Hyundai umożliwiają szybkie wyłączenie ostrzeżeń przyciskiem na kierownicy - rozwiązanie to wprowadzono po aktualizacji oprogramowania w 2022 roku.

Niestety, żaden producent nie pozwala wyłączyć ISA na stałe. Po każdym wyłączeniu zapłonu system automatycznie uruchamia się ponownie.

Czy wyłączenie ograniczenia prędkości jest legalne?

Tak, dopóki odbywa się to w sposób przewidziany przez producenta - czyli z poziomu ustawień samochodu. Kierowca ma prawo tymczasowo dezaktywować system, jednak jego całkowite usunięcie lub modyfikacja oprogramowania byłaby już niezgodna z przepisami i mogłaby prowadzić do utraty homologacji pojazdu. Niektóre serwisy niezależne oferują też modyfikacje oprogramowania, które trwale wyłączają ISA, jednak takie działania są niezgodne z prawem i mogą skutkować utratą gwarancji.

Warto też pamiętać, że ISA nie wpływa bezpośrednio na prędkość samochodu - nie ogranicza mechanicznie przyspieszenia, a jedynie ostrzega kierowcę. W niektórych modelach system może jednak automatycznie zmniejszać moment obrotowy silnika, jeśli przekroczenie prędkości jest znaczne, choć taka funkcja jest rzadko aktywowana w wersjach europejskich.

Dlaczego system ISA jest obowiązkowy?

Unia Europejska wprowadziła obowiązek montażu systemu ISA, by ograniczyć liczbę wypadków spowodowanych nadmierną prędkością. Według danych Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu (ETSC), nawet 30 proc. wszystkich śmiertelnych kolizji ma związek z przekraczaniem prędkości. ISA ma pełnić funkcję prewencyjną - ma przypominać kierowcy o ograniczeniach i pomóc w utrzymaniu bezpiecznego tempa jazdy.

