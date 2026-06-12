W skrócie Staranna kontrola i przygotowanie samochodu przed wyjazdem na urlop zmniejszają ryzyko wystąpienia poważnych awarii podczas podróży.

W artykule omówiono znaczenie sprawdzenia poziomu oleju, filtrów, klimatyzacji, opon, płynu chłodniczego oraz akumulatora przed długą trasą.

Zaleca się serwisowanie lub wymianę wskazanych elementów zgodnie z zaleceniami producenta i bezpośrednimi objawami ich zużycia.

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Codzienna jazda po mieście nie stawia przed samochodem takich wyzwań jak wielogodzinna trasa wakacyjna. W czasie podróży silnik często pracuje długo przy wyższych obrotach, a układ chłodzenia oraz pozostałe podzespoły muszą radzić sobie z dużym obciążeniem i wysoką temperaturą otoczenia. To właśnie wtedy najłatwiej o ujawnienie się wcześniej zlekceważonych usterek.

Dlatego przed wyjazdem na urlop dobrze jest sprawdzić kilka podstawowych elementów auta, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i komfort jazdy.

Sprawdź poziom oleju i wymień filtry

Olej silnikowy oraz filtry odpowiadają za prawidłową pracę jednostki napędowej i jej ochronę przed zużyciem. Wymiana oleju najczęściej powinna odbywać się co około 10 tys. km, zgodnie z zaleceniami producenta samochodu. Choć w sprzedaży dostępne są oleje typu long life, nie zaleca się nadmiernego wydłużania okresów między wymianami.

Równie istotny jest stan filtrów. Filtr powietrza powinno się wymieniać co najmniej raz w roku, natomiast filtr oleju zazwyczaj przy każdej wymianie oleju. Regularna obsługa tych elementów ma bezpośredni wpływ na trwałość silnika i jego prawidłowe działanie w trasie.

Przed wakacjami skontroluj stan klimatyzacji

Przed letnim wyjazdem warto sprawdzić sprawność klimatyzacji, ponieważ w upalne dni jej działanie staje się kluczowe dla komfortu podróży. Układ powinien równomiernie chłodzić kabinę, a wentylacja działać na wszystkich ustawieniach. Istotna jest także szybka reakcja na zmianę temperatury.

Serwis klimatyzacji zaleca się wykonywać raz w roku, ponieważ czynnik chłodniczy stopniowo ubywa z układu. Niepokojące objawy, takie jak słabsze chłodzenie, parujące szyby czy nieprzyjemny zapach z nawiewów, mogą wskazywać na konieczność wizyty w serwisie. Przy okazji warto zwrócić uwagę na stan filtra kabinowego.

Przyjrzyj się oponom i sprawdź ciśnienie

Opony należy dokładnie obejrzeć przed dłuższą trasą. Warto zwrócić uwagę na wszelkie uszkodzenia, pęknięcia, nacięcia czy nierówne zużycie bieżnika. Minimalna dopuszczalna głębokość bieżnika wynosi 1,6 mm, jednak większa wartość zapewnia lepszą przyczepność, szczególnie na mokrej nawierzchni.

Ciśnienie w oponach powinno być sprawdzane na zimnym ogumieniu, najlepiej tuż przed wyjazdem. Warto kierować się wartościami podanymi przez producenta pojazdu. Nierównomierne zużycie bieżnika może z kolei sygnalizować problemy z geometrią zawieszenia lub układem kierowniczym.

Układ chłodzenia i akumulator

Przed podróżą należy sprawdzić poziom płynu chłodniczego, który powinien mieścić się między oznaczeniami na zbiorniku wyrównawczym. Istotna jest także kontrola szczelności układu oraz stanu przewodów, ponieważ wszelkie wycieki mogą prowadzić do przegrzania silnika. Płyn chłodniczy wymienia się zwykle co około dwa lata.

Warto również skontrolować akumulator, oczyścić jego zaciski i sprawdzić napięcie spoczynkowe, które powinno wynosić około 12,6-12,8 V. Wolniejszy rozruch silnika może świadczyć o jego osłabieniu. Trzeba pamiętać, że zarówno niskie, jak i wysokie temperatury negatywnie wpływają na jego pracę.

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