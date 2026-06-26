Zostawiasz to na desce rozdzielczej w upał? Strażak ostrzega

Szymon Piaskowski

Szymon Piaskowski

Latem zaparkowany samochód nagrzewa się szybciej, niż większość kierowców zdaje sobie sprawę. Już przy zewnętrznej temperaturze 25 stopni Celsjusza wnętrze kabiny po pół godzinie przekracza 45 stopni, a po godzinie osiąga 60 stopni i więcej.

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Takie zostawianie okularów w aucie może doprowadzić do pożaru. Czego jeszcze nie należy zostawiać w aucie w upalny dzień?123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Smartfon i laptop w gorącym aucie - kiedy zaczyna się problem?
  2. Dlaczego telefon i nawigacja wyłączają się w samochodzie latem?
  3. W jakiej temperaturze bezpiecznie przechowywać baterie?
  4. Czy zostawienie powerbanku w rozgrzanym aucie jest bezpieczne?
  5. Co się dzieje, gdy zapali się bateria w samochodzie?

W takich warunkach wiele przedmiotów codziennego użytku, które wrzucamy na deskę rozdzielczą lub zostawiamy na siedzeniu, może ulec trwałemu uszkodzeniu - a w skrajnych przypadkach zapalić się lub wybuchnąć.

Nawet gdy na zewnątrz jest niewiele ponad 20 stopni, zaparkowane w słońcu auto nagrzewa się wystarczająco, by leki, elektronika czy przedmioty codziennego użytku przestały działać albo stały się niebezpieczne. Jak tłumaczy w rozmowie z Interią st. kpt. Wojciech Dyda, dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Brzegu, w aucie stojącym na słońcu z zamkniętymi szybami temperatura potrafi przekroczyć 80 stopni Celsjusza.

Smartfon i laptop w gorącym aucie - kiedy zaczyna się problem?

Nowoczesne akumulatory litowo-jonowe stosowane w smartfonach, laptopach i tabletach bardzo źle znoszą długotrwałe działanie wysokich temperatur. Już od około 45 stopni Celsjusza wewnątrz ogniw zaczynają zachodzić procesy chemiczne, których nie da się odwrócić - pojemność baterii spada, akumulator przyspiesza starzenie, a w najgorszym scenariuszu pęcznieje lub zapala się. Pożary tego typu są wyjątkowo trudne do ugaszenia i uwalniają trujące gazy.

Szczególnie ryzykowna sytuacja to zostawienie smartfona podłączonego do ładowarki, z aktywnymi aplikacjami działającymi w tle - ładowanie i praca procesora same w sobie podnoszą temperaturę urządzenia, a w połączeniu z nagrzanym wnętrzem auta efekt może być destrukcyjny. W skrajnym przypadku spuchnięta bateria rozsadza obudowę lub niszczy wyświetlacz. Warto wiedzieć, że coraz więcej smartfonów jest sklejanych, a nie skręcanych - a temperatura, jaką osiągają leżąc w nasłonecznionym aucie, bywa porównywalna z tą, którą serwisy stosują do otwierania obudów podczas naprawy.

Czerwone etui na smartfona leżące na konsoli środkowej samochodu obok dźwigni zmiany biegów i przycisków sterujących.
Zostawianie telefonu czy powerbanka w upalny dzień w kabienie to proszenie się o kłopoty123RF/PICSEL

Umieszczenie elektroniki w bagażniku wcale nie rozwiązuje problemu - temperatury tam bywają jeszcze wyższe niż w kabinie. Laptop i smartfon warto po prostu zabrać ze sobą, nawet przy krótkich zakupach. Na dłuższych trasach pomocna może być izolowana torba termiczna.

Dlaczego telefon i nawigacja wyłączają się w samochodzie latem?

Nowoczesne urządzenia mają wbudowane czujniki temperatury, które przy przekroczeniu dopuszczalnego zakresu automatycznie ograniczają działanie procesora lub całkowicie wyłączają urządzenie. Smartfon leżący w słońcu na desce rozdzielczej potrafi się nagrzać do tego stopnia, że po podniesieniu go nie daje się obsługiwać - ekran wówczas nie reaguje, a urządzenie wyświetla komunikat o zbyt wysokiej temperaturze.

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Eksploatacja

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Szymon Piaskowski
Szymon Piaskowski

Nawigacje samochodowe, choć projektowane z myślą o użytkowaniu w pojeździe, też mają swoje limity odporności na wysoką temperaturę. Zamontowane za przednią szybą, gdzie temperatura może przekroczyć nawet 80 stopni, narażone są przede wszystkim na degradację wbudowanej baterii i uszkodzenie wyświetlacza. Szczególnie ryzykowny jest moment włączenia lub podłączenia do zasilania mocno rozgrzanego urządzenia - dobre sprzęty mają zabezpieczenie blokujące ładowanie przy zbyt wysokiej temperaturze, ale do czasu wystudzenia po prostu nie działają.

W jakiej temperaturze bezpiecznie przechowywać baterie?

Tu warto zajrzeć do instrukcji obsługi - choć, jak zauważa st. kpt. Dyda, jako Polacy robimy to rzadko, a rozdział poświęcony bateriom opuszczamy chyba najchętniej. A właśnie tam producenci podają zakres temperatur, w jakich ogniwa można bezpiecznie przechowywać, używać i ładować - z reguły mieści się on mniej więcej między -20 a +50 stopni Celsjusza. Powyżej 40 stopni sprawność baterii zaczyna spadać, a od około 70 stopni wewnątrz ogniw mogą zachodzić reakcje już bezpośrednio niebezpieczne.

Dlaczego baterie są tak wrażliwe na temperaturę? "Gdy temperatura się zmienia, ciała stałe zmieniają objętość i kształt. Bateria po takiej deformacji może zrobić w sobie zwarcie, bo elektrody zaczynają się stykać' - tłumaczy st. kpt. Wojciech Dyda. A zwarcie to początek samoczynnego nagrzewania, które w konsekwencji prowadzi do pożaru i wydzielania trujących gazów.

Czy zostawienie powerbanku w rozgrzanym aucie jest bezpieczne?

Powerbanki, podobnie jak inne urządzenia z akumulatorami litowo-jonowymi, powinny być przechowywane w temperaturze pokojowej - producenci większości z nich podają jako maksymalną temperaturę przechowywania właśnie około 40-45 stopni Celsjusza.

Efektem długotrwałego przegrzewania powerbanku jest przyspieszona degradacja ogniw, szybsze samorozładowanie i - w najgorszym przypadku - spęcznienie lub zapalenie się akumulatora. Podobnie ryzykowne jest zostawianie w aucie pilotów do bram i garaży - znajdująca się w nich bateria, szczególnie jeśli jest niskiej jakości, może przy wysokiej temperaturze ulec wyciekowi elektrolitu i trwale uszkodzić urządzenie.

Co się dzieje, gdy zapali się bateria w samochodzie?

Skutki bywają znacznie poważniejsze, niż mogłoby się wydawać. Wystarczy, że zapali się jedno małe urządzenie - choćby e-papieros - a ogień błyskawicznie przenosi się na wszystko, co palne w kabinie. "Można powiedzieć, że oprócz blachy w aucie pali się właściwie wszystko" - mówi st. kpt. Wojciech Dyda. Z jego zawodowego doświadczenia wynika, że samochody płoną wyjątkowo szybko: około piętnastu minut wystarczy, by ogień objął cały pojazd, który po takim zdarzeniu nadaje się już tylko na złom. Pożary akumulatorów są przy tym trudne do ugaszenia, a proces ich chłodzenia potrafi ciągnąć się godzinami ze względu na ryzyko nawrotu.

Na koniec rzecz, która z samochodem łączy się tylko pośrednio, ale wynika z tej samej zasady - urządzeń ładowanych z sieci nie zostawiamy bez nadzoru. Na przykład w powiecie brzeskim zdarzały się pożary, których źródłem była zwykła ładowarka do telefonu.


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