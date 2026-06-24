Spis treści: Czy telefon w nagrzanym samochodzie jest bezpieczny? Dlaczego nie należy zostawiać jedzenia w nagrzanym samochodzie? Co się stanie, jeśli zostawisz leki w nagrzanym samochodzie? Czy mogę zostawić kosmetyki w nagrzanym samochodzie? Co się stanie, jeśli zostawię kartę bankową w samochodzie? Czy można zostawić mokry ręcznik w nagrzanym aucie?

Już 15 minut postoju na słońcu może sprawić, że temperatura wewnątrz auta wzrasta do 50 stopni Celsjusza - dłuższy postój prowadzi do jeszcze wyższych poziomów. Temperatura zewnętrzna wcale nie musi być jednak aż tak wysoka, by warunki w samochodzie stały się trudne do wytrzymania. Nawet, kiedy jest 25 stopni Celsjusza, zamknięty samochód nagrzewa się bardzo szybko. Takie warunki mogą być groźne nie tylko dla ludzi czy zwierząt, ale także dla przedmiotów, które przewozimy w aucie.

Czy telefon w nagrzanym samochodzie jest bezpieczny?

W czasie upałów zdecydowanie nie powinniśmy zostawiać w aucie urządzeń elektronicznych: smartfonów, tabletów, laptopów, aparatów fotograficznych czy powerbanków. Nowoczesne litowo-jonowe akumulatory, które stosowane są w takich urządzeniach, bardzo źle znoszą długotrwałe wysokie temperatury. Wówczas zachodzą w nich procesy chemiczne, właściwie nieodwracalne. Pojemność baterii spada. Ponadto taki akumulator może spuchnąć. W skrajnych przypadkach może dojść nawet do jego samozapłonu. Takie pożary są trudne do ugaszenia. Ponadto wysoka temperatura skraca żywotność podzespołów i powoduje utratę danych.

Dlaczego nie należy zostawiać jedzenia w nagrzanym samochodzie?

Podobnie nie powinniśmy zostawiać w samochodach również produktów spożywczych - w szczególności dotyczy to mięsa, nabiału, ryb, jajek czy gotowych posiłków. Wskutek wysokiej temperatury błyskawicznie tracą one świeżość. W nagrzanym aucie bakterie namnażają się ekspresowo i żywność, która jeszcze niedawno wydawała się bezpieczna, po powrocie do samochodu może już być potencjalnym zagrożeniem dla zdrowia - od lekkiej niedyspozycji żołądkowej po problemy wymagające wizyty w szpitalu.

Skoro już przy artykułach spożywczych jesteśmy, to problemów narobić może również pozostawienie w nagrzanym aucie napoju w szklanej butelce (wody, soku, napoju gazowanego). Nagrzany płyn rozszerza swoją objętość, a to sprawia, że rośnie ciśnienie wewnątrz butelki. Wskutek tego szkło może pęknąć, a nawet eksplodować, rozlewając zawartość po tapicerce. Dodatkowo wysoka temperatura przyspiesza proces psucia się napojów, które w kilka godzin mogą zacząć fermentować, wydzielając nieprzyjemny zapach, trudny do usunięcia.

Co się stanie, jeśli zostawisz leki w nagrzanym samochodzie?

Swoje właściwości stracić mogą również leki. Większość z nich powinna być przechowywana bowiem w temperaturze od 15 do 25 stopni Celsjusza. W nagrzanym aucie składniki aktywne zaczynają się jednak rozkładać i lek staje się nie tylko nieskuteczny, ale czasem nawet szkodliwy. Przykładowo przegrzanie insuliny sprawia, że zmienia się struktura substancji czynnej, co sprawia, że działa ona słabiej lub w ogóle. Nie jesteśmy w stanie tego jednak dostrzec po samym wyglądzie. Podobny problem dotyczy również antybiotyków czy kropli do oczu.

Czy mogę zostawić kosmetyki w nagrzanym samochodzie?

W czasie upałów zdecydowanie lepiej nie zostawiać w samochodzie także kosmetyków - dezodorantów, perfum, lakierów do włosów czy kremów w opakowaniach ciśnieniowych. Wysoka temperatura powoduje, że w puszce czy butelce rośnie ciśnienie, a to może prowadzić do jej pęknięcia lub wybuchu. Nawet jeżeli do eksplozji ostatecznie nie dojdzie, kosmetyki, podobnie jak leki, mogą stracić swoje właściwości - na przykład perfumy zmienią zapach, a kremy się rozwarstwią.

Co się stanie, jeśli zostawię kartę bankową w samochodzie?

W czasie upałów w samochodach nie powinniśmy zostawiać nawet takich przedmiotów, jak karty bankowe czy bilety elektroniczne z paskiem magnetycznym lub chipem. Pod wpływem wysokich temperatur plastik może się odkształcić, a pasek rozmagnesować. To zaś sprawi, że karta przestanie działać.

Czy można zostawić mokry ręcznik w nagrzanym aucie?

Poważnym błędem jest również pozostawienie mokrego stroju kąpielowego lub ręcznika w nagrzanym samochodzie. Wilgoć i wysoka temperatura są idealnymi warunkami do rozwoju bakterii. To zaś może negatywnie przełożyć się na nasze zdrowie.

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