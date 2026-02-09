Zimą zawsze wciskam ten przycisk. Mechanik na mnie nie zarobi
Jakie są zasady właściwej eksploatacji samochodu zimą? Większość osób odpowie, że trzeba pamiętać o oponach zimowych, zimowym płynie do spryskiwaczy oraz kontroli stanu naładowania akumulatora. To wszystko prawda, ale ważne jest również to, aby regularnie używać klimatyzacji. Oto dlaczego.
Dlaczego trzeba włączać klimatyzację zimą?
Dla wielu osób używanie klimatyzacji jesienią i zimą nie ma sensu, ponieważ nie potrzebujemy zimnego powietrza - wręcz przeciwnie, zależy nam na szybkim ogrzewaniu kabiny. Po co więc ją uruchamiać, zwiększając przy okazji zużycie paliwa?
Wbrew pozorom klimatyzacja przydaje się do szybkiego pozbycia się wilgoci z szyb. O to w okresie jesienno-zimowym nietrudno, szczególnie gdy stoimy w korku i nie mamy ochoty wdychać spalin - zamknięcie obiegu często kończy się parowaniem szyb.
Lecz nawet jeśli nie potrzebujemy jej aktualnie do niczego, powinno się włączać klimatyzację co najmniej kilka razy w miesiącu, na kilkanaście minut. To dlatego, że w układzie wraz z czynnikiem chłodzącym krąży olej, który smaruje układ i posiada właściwości konserwujące oraz uszczelniające. Jeśli jej tego nie zapewnimy, klimatyzacja może odmówić nam posłuszeństwa wiosną. Z powodu braku smarowania uszkodzeniu może ulec kompresor.
Czy od korzystania z klimatyzacji zimą można się przeziębić?
Tak jak wspomnieliśmy, klimatyzacja bywa przydatna zimą do osuszania powietrza w samochodzie, ale z tym też nie można przesadzać. Zbyt długie przebywanie w ciągle klimatyzowanej kabinie samochodu może prowadzić do suchości skóry i śluzówek, a w konsekwencji do nieżytów górnych dróg oddechowych. Klimatyzacja może się przyczynić do rozwoju przeziębienia i pojawienia takich objawów, jak ból gardła, chrząkanie, uczucie drapania i przeszkody w gardle.
Osoby przebywające przez wiele godzin w klimatyzowanej kabinie samochodu często mają problemy z oczami. Suche powietrze wysusza spojówki, co może doprowadzić do zespołu suchego oka - nadmiernego swędzenia, pieczenia i szczypania. Korzystajmy więc z klimatyzacji rozsądnie, tak zimą jak i latem, ale nie zapominajmy też o tym, że jak w przypadku każdego elementu samochodu, długotrwałe nieużywanie zwyczajnie jej szkodzi.