Spis treści: Czym czyścić obręcze aluminiowe zimą? Jak prawidłowo umyć felgi? Jak zabezpieczyć obręcze po umyciu?

Zwykły szampon samochodowy, którym myjemy resztę karoserii, usuwa z obręczy tylko część zanieczyszczeń. Pył hamulcowy i drogowy brud mają tendencję do wżerania się w lakier obręczy, a przy długotrwałym zaniedbaniu mogą trwale poplamić powierzchnię lub uszkodzić warstwę lakieru. Dlatego do skutecznego czyszczenia felg potrzebny jest specjalistyczny środek i odpowiednia technika.

Czym czyścić obręcze aluminiowe zimą?

Do mycia felg należy używać specjalistycznego środka przeznaczonego do tego celu. Najlepiej sprawdzają się produkty o neutralnym pH lub bezkwasowe - są skuteczne, a jednocześnie nie uszkadzają powierzchni obręczy ani nie atakują opon. Środki agresywne mogą z czasem matowić lakier felgi, szczególnie przy regularnym stosowaniu. Najlepsze preparaty do czyszczenia felg zmieniają kolor podczas działania, pokazując ile brudu jest usuwane z powierzchni. To nie tylko efektowne, ale też praktyczne - wiadomo, kiedy środek zadziałał i można przystąpić do spłukiwania. Składniki tych produktów są tak dobrane, by nie uszkadzać opon, a zużyty preparat można bezpiecznie spuścić do kanalizacji.

Część kierowców próbuje oszczędzać i stosuje domowe zamienniki - ocet, WD40 czy inne środki gospodarcze. To błąd, bo tego typu produkty nie są przystosowane do kontaktu z lakierem felg i gumą opon, a w dłuższej perspektywie mogą wyrządzić więcej szkód niż pożytku.

Jak prawidłowo umyć felgi?

Pierwszym krokiem jest nałożenie specjalistycznego środka czyszczącego na suchą lub lekko wilgotną felgę. Preparat należy rozpylić na całą powierzchnię obręczy, zwracając szczególną uwagę na miejsca bardziej zabrudzone. Po nałożeniu trzeba odczekać kilka minut zgodnie z instrukcją producenta - to czas, w którym środek rozpuszcza osady i pył hamulcowy.

Następnie warto użyć myjki ciśnieniowej, która skutecznie usuwa większość brudu. Same ciśnienie nie dotrze jednak do wszystkich zakamarków - szczególnie przy felgach o skomplikowanym wzorze ze szprychami czy wgłębieniami. Do tych miejsc należy użyć szczotki do felg lub miękkiej gąbki. Ważne jest też wnętrze obręczy, gdzie gromadzi się najwięcej nalotu z pyłu hamulcowego - stamtąd brud łatwo wraca na widoczną część przy każdej jeździe.

Przy okazji mycia felg warto od razu opłukać resztę samochodu, ponieważ niektóre środki do czyszczenia obręczy mogą negatywnie wpływać na lakier karoserii w przypadku kontaktu.

Po usunięciu brudu obręcze należy dokładnie spłukać czystą wodą, usuwając resztki środka czyszczącego. Eksperci zalecają powtórzenie mycia jeszcze raz - drugie podejście usuwa pozostałości zanieczyszczeń, których nie widać na pierwszy rzut oka, ale które z czasem mogą uszkodzić powierzchnię.

Jak zabezpieczyć obręcze po umyciu?

Po dokładnym umyciu felg warto je zabezpieczyć, co znacząco ułatwia kolejne mycie i wydłuża czas, przez który obręcze wyglądają czysto. Kluczowe jest jednak odpowiednie przygotowanie - zabezpieczenie ma sens tylko wtedy, gdy felga jest naprawdę domyta i odtłuszczona. Jeśli na obręczy pozostanie stary osad z pyłu hamulcowego, preparat będzie trzymał krócej, a brud i tak będzie się kleił do nierównej powierzchni.

Najprostszym rozwiązaniem jest spray tworzący warstwę hydrofobową. Nakłada się go bezpośrednio po myciu na mokrą powierzchnię. Efekt jest taki, że pył hamulcowy mniej przywiera do obręczy, a przy kolejnym myciu często wystarcza mocne spłukanie i delikatne przetarcie, bez żmudnego szorowania.

Dla osób jeżdżących dużo lub posiadających obręcze o skomplikowanym wzorze lepszym wyborem może być trwalsza powłoka ceramiczna do felg. Jest bardziej odporna na wysoką temperaturę generowaną przez hamulce i agresywną chemię drogową. Nakładanie wymaga więcej czasu i precyzji, ale efekt utrzymuje się znacznie dłużej.

