Spis treści: Co dzieje się w silniku po zerwaniu paska? Ile kosztuje naprawa silnika po zerwaniu paska? Wymiana paska rozrządu na czas to jedyna metoda

Gdy pasek pęka, układ korbowy i układ rozrządu tracą ze sobą synchronizację. Kręcenie rozrusznikiem napędza tylko dół silnika, wpychając tłoki z całą siłą w bezwładnie otwarte zawory. Każdy obrót wału powiększa spustoszenie w komorach spalania, zwiększając ostateczny rachunek o kolejne tysiące złotych.

Jedyna prawidłowa reakcja to wciśnięcie sprzęgła (w aucie z manualną skrzynią), zjechanie na pobocze wykorzystując resztki pędu, włączenie świateł awaryjnych i wezwanie lawety. Prędkość, przy której doszło do pęknięcia, nie ma większego znaczenia - zniszczenia w silniku pracującym na wolnych obrotach na światłach bywają równie poważne, jak te przy prędkości autostradowej.

Co dzieje się w silniku po zerwaniu paska?

Pasek rozrządu odpowiada za to, by tłoki wznoszące się w cylindrach mijały się z otwierającymi się zaworami z milisekundową precyzją. Gdy paska zabraknie, wałek rozrządu zatrzymuje się niemal natychmiast, pozostawiając część zaworów w pozycji otwartej. Tymczasem wał korbowy z tłokami wciąż się obraca siłą bezwładności.

Dla większości współczesnych silników, określanych jako kolizyjne, oznacza to katastrofę. Tłoki uderzają w otwarte zawory. Zawory gną się lub łamią, tłoki pękają, a korbowody ulegają wygięciu. Często uszkodzeniu ulega również głowica cylindrów i sam wał korbowy. Poważne zderzenie tych elementów oznacza koniec dla jednostki napędowej.

Wyjątek stanowią silniki bezkolizyjne. Konstrukcja ich komór spalania pozostawia wystarczająco dużo miejsca między tłokiem w górnym martwym punkcie a maksymalnie otwartym zaworem. Jeśli w takim aucie pęknie pasek, silnik po prostu zgaśnie. Naprawa ogranicza się do założenia nowego paska i ustawienia rozrządu, co stanowi ułamek kosztów remontu generalnego. Niestety, we współczesnej motoryzacji silniki bezkolizyjne to ogromna rzadkość ze względu na dążenie do wysokiego stopnia sprężania.

Ile kosztuje naprawa silnika po zerwaniu paska?

Rachunek za naprawę rzadko jest niski. Ustalenie faktycznego rozmiaru szkód wymaga rozebrania silnika, co już samo w sobie generuje koszty robocizny. Wymiana pogiętych zaworów, regeneracja głowicy i założenie nowego rozrządu to wydatek rzędu od 3 tys. do nawet 8 tys. zł, w zależności od stopnia uszkodzeń i konkretnego modelu auta.

Mechanicy bardzo często, po ocenie uszkodzeń w układzie tłokowo-korbowym, sugerują montaż kompletnego silnika używanego lub po regeneracji. Kompleksowy remont mocno uszkodzonego motoru okazuje się zazwyczaj droższy i bardziej ryzykowny, bo uderzenie tłoka potrafi wywołać mikropęknięcia bloku, które ujawnią się dopiero po złożeniu auta.

Wymiana paska rozrządu na czas to jedyna metoda

Nie istnieje żaden sprawdzony objaw ostrzegający przed zerwaniem paska. Czasem pojawiają się delikatne piski z okolicy rolek napinających lub ledwie wyczuwalne szarpnięcia, ale w 99 procentach przypadków pasek pęka bez ostrzeżenia. Guma po prostu parcieje, a struktura nośna traci wytrzymałość pod wpływem obciążeń, temperatury i kontaktu z olejem (w silnikach z paskiem w kąpieli olejowej).

Jedynym skutecznym sposobem na uniknięcie awarii jest ścisłe przestrzeganie interwałów wymiany określonych przez producenta samochodu - zarówno limitu kilometrów, jak i czasu eksploatacji.

