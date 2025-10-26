Zakazali jazdy na popularnych oponach. Nie zmienisz ich, 500 zł mandatu
Coraz większą popularnością, nie tylko wśród polskich kierowców, cieszą się opony całoroczne. Nie powinno to dziwić, jako że najnowsze ich modele stanowią naprawdę dobry kompromis między właściwościami jezdnymi latem i zimą. Trzeba jednak pamiętać, że nie wszystkie opony wyglądające jak całoroczne takimi są z punktu widzenia przepisów.
Czy opony M+S to opony całoroczne?
Oznaczenie M+S rozwija się jako "mud + snow", czyli błoto + śnieg. Opony takie łatwo rozpoznać, ponieważ mają charakterystyczne lamele, podobnie jak opony zimowe. Ich dobre właściwości na śniegu zdaje się zresztą potwierdzać samo oznaczenie. Na oponach takich można zresztą wyjechać z salonu - niektórzy producenci oferują do swoich SUV-ów pakiety poprawiające ich możliwości w terenie, a elementem tych pakietów są często właśnie opony M+S.
Takie ogumienie przez lata było też uznawane za dopuszczalne w krajach alpejskich w okresie zimowym, gdzie jazda na oponach zimowych jest przez kilka miesięcy w roku obowiązkowa. Jednakże rok temu weszły zmiany, zgodnie z którymi samo oznaczenie M+S to za mało, aby można było jeździć w okresie zimowym bez narażania się na mandat.
Jaki mandat za jazdę na oponach M+S?
Pierwszym krajem, który zdelegalizował opony z oznaczeniem "M+S" były Niemcy. Obecnie takie ogumienie - w świetle przepisów - nie jest prawnie uznawane za zimowe Gdy więc policjant zobaczy na naszym aucie takie opony, będzie mógł ukarać nałożyć na nas mandat karny w wysokości od 60 do 80 euro i dopisać punkty karne.
Jeszcze większą grzywnę w wysokości od 100 do 120 euro otrzyma kierowca, który podróżując na nieodpowiednich oponach prowadzi do niebezpiecznej sytuacji, bądź spowoduje wypadek. Niemieckie służby bardzo poważnie podchodzą do kwestii ogumienia, a koła samochodu są jedną z pierwszych rzeczy, na którą funkcjonariusze zwracają uwagę.
Dlaczego opony z symbolem "M+S" zostały zakazane?
W alpejskich regionach Niemiec jazda na zimowych lub całorocznych oponach była obowiązkowa. Przepisy zmieniły się w październiku 2024 roku, bowiem to właśnie wtedy skończył się okres przejściowy, w którym warunkowo dopuszczono do użytkowania opony całoroczne z oznaczeniem "M+S".
Teraz legalnie można się poruszać wyłącznie na oponach z dodatkowym symbolem góry i śnieżynki, czyli oznaczeniem 3PMSF. Opony które go nie posiadają, nie były poddawane testom na śniegu i nie są uznawane za odpowiednie w miejscach, gdzie istnieje obowiązek jazdy na oponach zimowych.